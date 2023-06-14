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Zaharova: Tüm girişimlere rağmen Rusya tecrit edilemez
Zaharova: Tüm girişimlere rağmen Rusya tecrit edilemez
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'yı tecrit girişimlerinin olacağını ancak böyle bir ülkeyi tecrit etmenin mümkün olmadığını vurguladı. 14.06.2023, Sputnik Türkiye
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St.Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF-2023) Sputnik'e demeç veren Zaharova, Rusya'yı tecrit girişimlerinin başarısızlığa mahkum olduğunu bir kez daha vurguladı.Zaharova, SPIEF-2023'e 130 ülke ve bölgeden temsilcinin katıldığı bir ortamda tecridin söz konusu olup olamayacağının sorulması üzerine "Kendisinin bir medeniyet ülkesi olduğunu itiraf eden bir ülkeyi tecrit etmek imkansız. Kendi tarihini okuyan, bilen ve gelecek nesillere aktaran bir ülkeyi, halkı ve devleti tecrit etmek imkansız. Onlar, birtakım gruplar halinde kendilerini bizden tecrit edebilirler ancak bizi tecrit etmek tamamen imkansız" ifadelerini kullandı.Zaharova, "Tecrit girişimleri olacak. Peki Rusya'yı tecrit etmek mümkün mü? hayır, bu artık kanıtlandı" diye vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20230614/rusyada-petersburg-uluslararasi-ekonomi-forumu-basladi-1072399486.html
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st. petersburg ekonomi forumu (spief), mariya zaharova, rusya

Zaharova: Tüm girişimlere rağmen Rusya tecrit edilemez

12:42 14.06.2023 (güncellendi: 12:43 14.06.2023)
© SputnikMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2023
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'yı tecrit girişimlerinin olacağını ancak böyle bir ülkeyi tecrit etmenin mümkün olmadığını vurguladı.
St.Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF-2023) Sputnik'e demeç veren Zaharova, Rusya'yı tecrit girişimlerinin başarısızlığa mahkum olduğunu bir kez daha vurguladı.
Zaharova, SPIEF-2023'e 130 ülke ve bölgeden temsilcinin katıldığı bir ortamda tecridin söz konusu olup olamayacağının sorulması üzerine "Kendisinin bir medeniyet ülkesi olduğunu itiraf eden bir ülkeyi tecrit etmek imkansız. Kendi tarihini okuyan, bilen ve gelecek nesillere aktaran bir ülkeyi, halkı ve devleti tecrit etmek imkansız. Onlar, birtakım gruplar halinde kendilerini bizden tecrit edebilirler ancak bizi tecrit etmek tamamen imkansız" ifadelerini kullandı.

Zaharova, "Tecrit girişimleri olacak. Peki Rusya'yı tecrit etmek mümkün mü? hayır, bu artık kanıtlandı" diye vurguladı.
St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2023
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