Uzay turizmi raporu: Günübirlik uçuş 200 bin, konaklama 9.5 milyon dolar

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Rapora göre, uzay turistlerine uzay yolculuğuyla ilgili doğrudan ve dolaylı hizmet sunan, uzay sporları ve yeni havacılık endüstrisinin oluşmasında devletlere temel altyapı bakımı sağlayan, uzayın ticarileşmesine olanak tanıyan uzay turizmi, temel amacı eğlence amaçlı uzay teknolojisini geliştirmek olan dünya tabanlı simülasyonları, turları ve deneyimleri de kapsıyor.

Lüks bir turizm türü olan ve çok yüksek gelir seviyesine sahip bireylere hitap eden uzay turizmi, belirli zorunlulukları da gerektiriyor. Bu turizm türünü deneyimlemek isteyenler öncelikle belirli eğitim ve uygunluk testlerinden geçiyor. 1990'ların sonunda ortaya çıkan, 2000'li yıllarda resmen başlayan uzay turizmi, iki türlü gerçekleşiyor. Bunlardan ilki uzay uçuşları olarak adlandırılan alçak dünya yörüngesine düzenlenen uçuşlar; ikincisi ise yörünge altı, yani dünya atmosferine yapılan günübirlik uçuşlar.