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UAEA Başkanı Grossi'nin Zaporojye NGS ziyareti ötelendi: 'Ukrayna'nın saldırısı nedeniyle olabilir'
UAEA Başkanı Grossi'nin Zaporojye NGS ziyareti ötelendi: 'Ukrayna'nın saldırısı nedeniyle olabilir'
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi'nin Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ndeki (NGS) durumu görmek için bu hafta santrale yapacağı... 14.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-14T20:20+0300
2023-06-14T20:20+0300
dünya
rafael grossi
rusya
uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)
uaea
zaporojye
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UAEA Başkanı Grossi'nin Zaporojye NGS ziyareti ötelendi: 'Ukrayna'nın saldırısı nedeniyle olabilir'Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi'nin Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ndeki (NGS) durumu görmek için bu hafta santrale yapacağı ziyaretin ertelendiği belirtildi.Rusya Federasyonu'na bağlanan Zaporojye Bölgesi'nin Vali Vekili Yevgeniy Balitskiy, Grossi'nin Zaporojye NGS ziyaretinin ertelendiğini, bu kararın Ukrayna ordusunun Zaporojye yönünde karşı saldırı başlatmasından kaynaklanabileceğini söyledi.Sputnik'e demeç veren Balitskiy, "Grossi'nin buraya gelmesi gerekiyordu, bu biraz ertelendi. Bunun bir şekilde bölgemizdeki karşı saldırı başlatılmasıyla ya da Kahovka Hidroelektrik Santrali'nin tahrip edilmesi sonucu su taşkını yaşanmasıyla bağlantılı olabileceğini düşünüyorum" dedi.Balitskiy, ziyaretin bilhassa güvenlik gerekçesiyle ertelenmiş olabileceğinin altını çizerek "Zaporojye NGS çevresinde saldırılar sürüyor. Ukrayna rejimi, santralin Kırım, Herson ve Zaporojye bölgelerine elektrik sağlamasını engellemek için trafolarımızı havan mermileriyle vuruyor" ifadelerini kullandı.Grossi, Zaporojye NGS güvenlik planını istişare etmek üzere bu hafta önce santrali ve Kiev'i, ardından Moskova'yı ziyaret edecekti.Grossi'nin santral ziyareti ertelenirken Kiev ve Moskova'ya yapacağı ziyaretlerin akıbeti hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.Grossi, daha önce Zaporojye NGS'de güvenliğin sağlanması için BM Güvenlik Konseyi'ne 5 ilkeye bağlı kalınmasını önermişti. Grossi, bu ilkeleri 'santrale saldırılar düzenlenmemesi', 'santrale saldırı için kullanılabilecek ağır silah ve asker konuşlandırılmaması', 'santralin enerji tedarikinin tehlikeye atılmaması', 'santralin güvenli çalışmasını sağlayan tüm yapı ve sistemlerin korunmasının sağlanması' ve 'bu ilkelere zarar verecek hiçbir eylemin gerçekleştirilmemesi' olarak açıklamıştı.
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rafael grossi, rusya, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea), uaea, zaporojye
rafael grossi, rusya, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea), uaea, zaporojye

UAEA Başkanı Grossi'nin Zaporojye NGS ziyareti ötelendi: 'Ukrayna'nın saldırısı nedeniyle olabilir'

20:20 14.06.2023
© Sputnik / Константин Михальчевский / Multimedya arşivine gidinUluslararası Atom Enerji Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi
Uluslararası Atom Enerji Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2023
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Multimedya arşivine gidin
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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi'nin Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ndeki (NGS) durumu görmek için bu hafta santrale yapacağı ziyaretin ertelendiği belirtildi.
UAEA Başkanı Grossi'nin Zaporojye NGS ziyareti ötelendi: 'Ukrayna'nın saldırısı nedeniyle olabilir'

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi'nin Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ndeki (NGS) durumu görmek için bu hafta santrale yapacağı ziyaretin ertelendiği belirtildi.

Rusya Federasyonu'na bağlanan Zaporojye Bölgesi'nin Vali Vekili Yevgeniy Balitskiy, Grossi'nin Zaporojye NGS ziyaretinin ertelendiğini, bu kararın Ukrayna ordusunun Zaporojye yönünde karşı saldırı başlatmasından kaynaklanabileceğini söyledi.

Sputnik'e demeç veren Balitskiy, "Grossi'nin buraya gelmesi gerekiyordu, bu biraz ertelendi. Bunun bir şekilde bölgemizdeki karşı saldırı başlatılmasıyla ya da Kahovka Hidroelektrik Santrali'nin tahrip edilmesi sonucu su taşkını yaşanmasıyla bağlantılı olabileceğini düşünüyorum" dedi.

Balitskiy, ziyaretin bilhassa güvenlik gerekçesiyle ertelenmiş olabileceğinin altını çizerek "Zaporojye NGS çevresinde saldırılar sürüyor. Ukrayna rejimi, santralin Kırım, Herson ve Zaporojye bölgelerine elektrik sağlamasını engellemek için trafolarımızı havan mermileriyle vuruyor" ifadelerini kullandı.

Grossi, Zaporojye NGS güvenlik planını istişare etmek üzere bu hafta önce santrali ve Kiev'i, ardından Moskova'yı ziyaret edecekti.

Grossi'nin santral ziyareti ertelenirken Kiev ve Moskova'ya yapacağı ziyaretlerin akıbeti hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Grossi, daha önce Zaporojye NGS'de güvenliğin sağlanması için BM Güvenlik Konseyi'ne 5 ilkeye bağlı kalınmasını önermişti. Grossi, bu ilkeleri 'santrale saldırılar düzenlenmemesi', 'santrale saldırı için kullanılabilecek ağır silah ve asker konuşlandırılmaması', 'santralin enerji tedarikinin tehlikeye atılmaması', 'santralin güvenli çalışmasını sağlayan tüm yapı ve sistemlerin korunmasının sağlanması' ve 'bu ilkelere zarar verecek hiçbir eylemin gerçekleştirilmemesi' olarak açıklamıştı.
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