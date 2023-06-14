https://sputniknews.com.tr/20230614/tursab-son-donemdeki-doviz-kuru-rekabette-avantaj-saglamada-turizmcilerin-elini-kuvvetlendirecek-1072419348.html

TÜRSAB: Son dönemdeki döviz kuru rekabette avantaj sağlamada turizmcilerin elini kuvvetlendirecek

TÜRSAB: Son dönemdeki döviz kuru rekabette avantaj sağlamada turizmcilerin elini kuvvetlendirecek

Yaz aylarının başlaması ile Türkiye’deki turizm destinasyonları da hareketlendi. Ancak hayat pahalılığı ve yükselen döviz kurları Türkiye’de yaşayanları... 14.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-14T11:48+0300

2023-06-14T11:48+0300

2023-06-14T11:48+0300

görüş

türkiye

turizm

kültür ve turizm bakanlığı

türkiye seyahat acentaları birliği (türsab)

firuz bağlıkaya

rusya

rus turistler

antalya

muğla

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Doğa harikalarına ev sahipliği yapan Türkiye için turizm önemli gelir kaynağı konumunda bulunuyor.TÜİK verilerine göre 2022 yılında 46 milyar 284 milyon 907 bin dolar turizm geliri sağlandı.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2023 yılında turizm hedefinin 60 milyon turist, 2028 yılında 90 milyon turist olduğunu belirtiyor. 2023 yılında turizmde 56 milyar dolar, 2028 yılında 100 milyar dolar gelir elde etmeyi hedeflediklerini de kaydediyor.Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre de Türkiye 2023 yılının ilk 4 ayında toplam 11 milyon 93 bin 247 ziyaretçiyi ağırladı. İlk 4 ayda yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 27.51 arttı ve 9 milyon 533 bin 933 oldu.Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında, yılın ilk 4 ayında Rusya Federasyonu birinci oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 134.94 artış yakalayan Rusya 1 milyon 153 bin 341 ziyaretçi ile birinci sırada yer alırken yüzde 18.74 artış ve 966 bin 336 ziyaretçi ile Almanya ikinci, yüzde 17.45 artış ve 797 bin 956 ziyaretçi ile de Bulgaristan üçüncü sırada yer aldı. Bulgaristan’ı sırasıyla İran ve İngiltere izledi.‘Döviz kuru rekabette avantaj sağlamak konusunda turizmcilerimizin elini kuvvetlendirecek’Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, “Türk Lirası’nın uzun bir süre boyunca döviz kurları karşısında sabit bir seyir izlemesi, sektörümüz üzerinde enflasyon nedeniyle oluşan maliyet baskısını artırmıştı. Gelirleri döviz bazında olan ancak artan enflasyon nedeniyle maliyetleri yükselen turizmcilerimiz için bu durum fiyatlama konusunda sıkıntı oluşturuyordu. Bu bakımdan son dönemde döviz kurunun rekabette avantaj sağlamak konusunda turizmcilerimizin elini kuvvetlendirecek unsurlar arasında yer aldığını ifade edebiliriz. Bunun da turizm hareketlerine olumlu yansımasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.‘Seyahat acentalarımız ülkemize daha çok misafir getirmek için var güçleriyle çalışıyorlar’Bağlıkaya, 2023 hedeflerine ilişkin ise şunları söyledi:TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, “Yılın kalan dönemi için de Rusya’dan ilginin devam etmesini bekliyoruz. Türk turizmi için Rusya vazgeçilmez bir kaynak pazar olmanın yanında Rus misafirlerimiz için de Türkiye en önemli turizm destinasyonu olmayı sürdürecek” diye de ekledi.‘Rus ve Ukraynalı turistleri farklı otellere yerleştireceği’ iddiasıSon dönemde “Türkiye'nin Rus ve Ukraynalı turistleri farklı otellere yerleştireceği” iddiası da ortaya atılmıştı. Bağlıkaya, bu duruma ilişkin, “Türkiye dünyanın en çok ziyaretçi çeken dördüncü ülkesi konumunda bulunuyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da dünyanın dört bir yanından farklı din, dil, ırktan insanları güvenli ve huzurlu bir şekilde ülkemizde konuk etmeye devam edeceğiz” yanıtını verdi.‘Rus misafirlerimizin ödeme alternatiflerinin artırılması fayda sağlayacaktır’Rusya’ya Batılı ülkeler tarafından uygulanan yaptırımlar kapsamında bankacılık sisteminde de bazı sorunlar yaşanıyor. Türkiye’ye gelen Rus turistler bu kapsamda ödeme yapma konusunda bazı zorluklarla karşılaşıyor. Türkiye, Rusya’nın MİR ödeme sisteminin yaygınlaştırılması konusunda da çalışmalar devam ediyor.TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, bu konuda, “Rus misafirlerimizin ödeme alternatiflerinin artırılması elbette turizm açısından fayda sağlayacaktır. Bu anlamda iki ülkenin resmi makamları arasında gerçekleştirilecek görüşmelerde bu yönde adımlar atılabilir” ifadelerini kullandı.

rusya

antalya

muğla

bodrum

alanya

marmaris

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