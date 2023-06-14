TÜRSAB: Son dönemdeki döviz kuru rekabette avantaj sağlamada turizmcilerin elini kuvvetlendirecek
© Sputnik / Turan SalcıAntalya / turist
© Sputnik / Turan Salcı
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Yaz aylarının başlaması ile Türkiye’deki turizm destinasyonları da hareketlendi. Ancak hayat pahalılığı ve yükselen döviz kurları Türkiye’de yaşayanları zorlarken aynı etkenler Türkiye’yi yabancılar için avantajlı bir tatil konumu haline getiriyor. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Sputnik’e, yeni sezondan beklentileri anlattı.
Doğa harikalarına ev sahipliği yapan Türkiye için turizm önemli gelir kaynağı konumunda bulunuyor.
TÜİK verilerine göre 2022 yılında 46 milyar 284 milyon 907 bin dolar turizm geliri sağlandı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2023 yılında turizm hedefinin 60 milyon turist, 2028 yılında 90 milyon turist olduğunu belirtiyor. 2023 yılında turizmde 56 milyar dolar, 2028 yılında 100 milyar dolar gelir elde etmeyi hedeflediklerini de kaydediyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre de Türkiye 2023 yılının ilk 4 ayında toplam 11 milyon 93 bin 247 ziyaretçiyi ağırladı. İlk 4 ayda yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 27.51 arttı ve 9 milyon 533 bin 933 oldu.
Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında, yılın ilk 4 ayında Rusya Federasyonu birinci oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 134.94 artış yakalayan Rusya 1 milyon 153 bin 341 ziyaretçi ile birinci sırada yer alırken yüzde 18.74 artış ve 966 bin 336 ziyaretçi ile Almanya ikinci, yüzde 17.45 artış ve 797 bin 956 ziyaretçi ile de Bulgaristan üçüncü sırada yer aldı. Bulgaristan’ı sırasıyla İran ve İngiltere izledi.
‘Döviz kuru rekabette avantaj sağlamak konusunda turizmcilerimizin elini kuvvetlendirecek’
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, “Türk Lirası’nın uzun bir süre boyunca döviz kurları karşısında sabit bir seyir izlemesi, sektörümüz üzerinde enflasyon nedeniyle oluşan maliyet baskısını artırmıştı. Gelirleri döviz bazında olan ancak artan enflasyon nedeniyle maliyetleri yükselen turizmcilerimiz için bu durum fiyatlama konusunda sıkıntı oluşturuyordu. Bu bakımdan son dönemde döviz kurunun rekabette avantaj sağlamak konusunda turizmcilerimizin elini kuvvetlendirecek unsurlar arasında yer aldığını ifade edebiliriz. Bunun da turizm hareketlerine olumlu yansımasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
© AA / TÜRSAB / Firuz Bağlıkaya
Firuz Bağlıkaya
© AA / TÜRSAB /
‘Seyahat acentalarımız ülkemize daha çok misafir getirmek için var güçleriyle çalışıyorlar’
Bağlıkaya, 2023 hedeflerine ilişkin ise şunları söyledi:
“2023 yılı hedeflerimizde bir değişiklik yok. 2023 yılı Türkiye’deki turizm sezonları içindeki en yüksek verimliliğe ve sayıya ulaşacağımız bir yıl olmasını ön görüyoruz. Seyahat acentalarımız ülkemize daha çok misafir getirmek için var güçleriyle çalışıyorlar. Bu gayretin olumlu sonuç vereceğine inanıyorum. Bu çerçevede 2023 yılında 50 milyon yabancı ziyaretçi sayısına ulaşılmasını bekliyorum. Yurt dışında yaşayan vatandaş ziyaretçilerimiz de eklendiğinde bu sayı daha yüksek seviyeye çıkacaktır. Türkiye’nin ana pazarlarını başta Almanya, Rusya, İngiltere olmak üzere Avrupa ülkeleri, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Orta Doğu ülkeleri oluşturuyor. Türkiye’ye yakın mesafede olan bu pazarlar dışında Latin Amerika’dan Uzak Doğu’ya, Asya’dan Afrika’ya kadar her pazardan misafir ağırlıyoruz. 2023 yılının ilk 4 aylık döneminde ülkemize gelen yabancı ziyaretçi sayısı, 2022 yılına göre yüzde 27,5 oranında artarak toplamda 9 milyon 533 bin 933 kişiye yükseldi. İlk 3 aylık döneme ilişkin yurt dışı vatandaş ziyaretçi sayısı olan 1,5 milyon rakamı da eklendiğinde ziyaretçi sayısı 11 milyon 93 bin kişiye ulaştı. İlk dört ayda en çok ziyaretçiyi ise Rusya, Almanya, Bulgaristan, İran ve İngiltere’den ağırladık.”
TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, “Yılın kalan dönemi için de Rusya’dan ilginin devam etmesini bekliyoruz. Türk turizmi için Rusya vazgeçilmez bir kaynak pazar olmanın yanında Rus misafirlerimiz için de Türkiye en önemli turizm destinasyonu olmayı sürdürecek” diye de ekledi.
‘Rus ve Ukraynalı turistleri farklı otellere yerleştireceği’ iddiası
Son dönemde “Türkiye'nin Rus ve Ukraynalı turistleri farklı otellere yerleştireceği” iddiası da ortaya atılmıştı. Bağlıkaya, bu duruma ilişkin, “Türkiye dünyanın en çok ziyaretçi çeken dördüncü ülkesi konumunda bulunuyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da dünyanın dört bir yanından farklı din, dil, ırktan insanları güvenli ve huzurlu bir şekilde ülkemizde konuk etmeye devam edeceğiz” yanıtını verdi.
‘Rus misafirlerimizin ödeme alternatiflerinin artırılması fayda sağlayacaktır’
Rusya’ya Batılı ülkeler tarafından uygulanan yaptırımlar kapsamında bankacılık sisteminde de bazı sorunlar yaşanıyor. Türkiye’ye gelen Rus turistler bu kapsamda ödeme yapma konusunda bazı zorluklarla karşılaşıyor. Türkiye, Rusya’nın MİR ödeme sisteminin yaygınlaştırılması konusunda da çalışmalar devam ediyor.
TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, bu konuda, “Rus misafirlerimizin ödeme alternatiflerinin artırılması elbette turizm açısından fayda sağlayacaktır. Bu anlamda iki ülkenin resmi makamları arasında gerçekleştirilecek görüşmelerde bu yönde adımlar atılabilir” ifadelerini kullandı.