https://sputniknews.com.tr/20230614/turkiye-finlandiya-isvec-daimi-ortak-mekanizmasinin-dorduncu-toplantisi-ankarada-yapildi-1072442343.html
Türkiye, Finlandiya, İsveç Daimi Ortak Mekanizması'nın dördüncü toplantısı Ankara'da yapıldı
Türkiye, Finlandiya, İsveç Daimi Ortak Mekanizması'nın dördüncü toplantısı Ankara'da yapıldı
Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO heyetlerinin yer aldığı üçlü mutabakat uyarınca tesis edilen Daimi Ortak Mekanizma'nın dördüncü toplantısı Ankara'da... 14.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-14T15:22+0300
2023-06-14T15:22+0300
2023-06-14T15:25+0300
dünya
finlandiya
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avrupa
nato
üyelik
ankara
toplantı
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Finlandiya'nın ardından İsveç'in muhtemel NATO üyeliğinde belirleyici rol oynayan toplantıların dördüncüsü, 3 ülke ve NATO heyetlerinin katılımıyla Türkiye'nin başkenti Ankara'da gerçekleştirildi.Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç'ın ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.Toplantıya, NATO heyeti başkanı olarak NATO Genel Sekreter Kabine Şefi Stian Jenssen, İsveç heyeti başkanı olarak İsveç Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Büyükelçi Jan Knutsson ve Finlandiya heyeti başkanı olarak da Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Daimi Devlet Sekreteri Jukka Salovaara katıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230614/erdogandan-isvecin-nato-uyeligi-sorusuna-yanit-uzerine-dusen-gorevi-yerine-getirmesi-lazim-1072432797.html
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finlandiya, isveç, avrupa, nato, üyelik, ankara, toplantı
finlandiya, isveç, avrupa, nato, üyelik, ankara, toplantı
Türkiye, Finlandiya, İsveç Daimi Ortak Mekanizması'nın dördüncü toplantısı Ankara'da yapıldı
15:22 14.06.2023 (güncellendi: 15:25 14.06.2023) Abone ol
Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO heyetlerinin yer aldığı üçlü mutabakat uyarınca tesis edilen Daimi Ortak Mekanizma'nın dördüncü toplantısı Ankara'da yapıldı.
Finlandiya'nın ardından İsveç'in muhtemel NATO üyeliğinde belirleyici rol oynayan toplantıların dördüncüsü, 3 ülke ve NATO heyetlerinin katılımıyla Türkiye'nin başkenti Ankara'da gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç'ın ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.
Toplantıya, NATO heyeti başkanı olarak NATO Genel Sekreter Kabine Şefi Stian Jenssen, İsveç heyeti başkanı olarak İsveç Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Büyükelçi Jan Knutsson ve Finlandiya heyeti başkanı olarak da Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Daimi Devlet Sekreteri Jukka Salovaara katıldı.