https://sputniknews.com.tr/20230614/turkiye-finlandiya-isvec-daimi-ortak-mekanizmasinin-dorduncu-toplantisi-ankarada-yapildi-1072442343.html

Türkiye, Finlandiya, İsveç Daimi Ortak Mekanizması'nın dördüncü toplantısı Ankara'da yapıldı

Türkiye, Finlandiya, İsveç Daimi Ortak Mekanizması'nın dördüncü toplantısı Ankara'da yapıldı

Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO heyetlerinin yer aldığı üçlü mutabakat uyarınca tesis edilen Daimi Ortak Mekanizma'nın dördüncü toplantısı Ankara'da... 14.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-14T15:22+0300

2023-06-14T15:22+0300

2023-06-14T15:25+0300

dünya

finlandiya

isveç

avrupa

nato

üyelik

ankara

toplantı

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Finlandiya'nın ardından İsveç'in muhtemel NATO üyeliğinde belirleyici rol oynayan toplantıların dördüncüsü, 3 ülke ve NATO heyetlerinin katılımıyla Türkiye'nin başkenti Ankara'da gerçekleştirildi.Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç'ın ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.Toplantıya, NATO heyeti başkanı olarak NATO Genel Sekreter Kabine Şefi Stian Jenssen, İsveç heyeti başkanı olarak İsveç Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Büyükelçi Jan Knutsson ve Finlandiya heyeti başkanı olarak da Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Daimi Devlet Sekreteri Jukka Salovaara katıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230614/erdogandan-isvecin-nato-uyeligi-sorusuna-yanit-uzerine-dusen-gorevi-yerine-getirmesi-lazim-1072432797.html

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