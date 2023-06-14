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https://sputniknews.com.tr/20230614/turkiye-finlandiya-isvec-daimi-ortak-mekanizmasinin-dorduncu-toplantisi-ankarada-yapildi-1072442343.html
Türkiye, Finlandiya, İsveç Daimi Ortak Mekanizması'nın dördüncü toplantısı Ankara'da yapıldı
Türkiye, Finlandiya, İsveç Daimi Ortak Mekanizması'nın dördüncü toplantısı Ankara'da yapıldı
Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO heyetlerinin yer aldığı üçlü mutabakat uyarınca tesis edilen Daimi Ortak Mekanizma'nın dördüncü toplantısı Ankara'da... 14.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-14T15:22+0300
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dünya
finlandiya
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avrupa
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üyelik
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Finlandiya'nın ardından İsveç'in muhtemel NATO üyeliğinde belirleyici rol oynayan toplantıların dördüncüsü, 3 ülke ve NATO heyetlerinin katılımıyla Türkiye'nin başkenti Ankara'da gerçekleştirildi.Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç'ın ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.Toplantıya, NATO heyeti başkanı olarak NATO Genel Sekreter Kabine Şefi Stian Jenssen, İsveç heyeti başkanı olarak İsveç Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Büyükelçi Jan Knutsson ve Finlandiya heyeti başkanı olarak da Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Daimi Devlet Sekreteri Jukka Salovaara katıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230614/erdogandan-isvecin-nato-uyeligi-sorusuna-yanit-uzerine-dusen-gorevi-yerine-getirmesi-lazim-1072432797.html
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finlandiya, isveç, avrupa, nato, üyelik, ankara, toplantı
finlandiya, isveç, avrupa, nato, üyelik, ankara, toplantı

Türkiye, Finlandiya, İsveç Daimi Ortak Mekanizması'nın dördüncü toplantısı Ankara'da yapıldı

15:22 14.06.2023 (güncellendi: 15:25 14.06.2023)
© AA / Ahmet OkurTürkiye, Finlandiya, İsveç Daimi Ortak Mekanizması'nın dördüncü toplantısı Ankara'da yapıldı
Türkiye, Finlandiya, İsveç Daimi Ortak Mekanizması'nın dördüncü toplantısı Ankara'da yapıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2023
© AA / Ahmet Okur
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Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO heyetlerinin yer aldığı üçlü mutabakat uyarınca tesis edilen Daimi Ortak Mekanizma'nın dördüncü toplantısı Ankara'da yapıldı.
Finlandiya'nın ardından İsveç'in muhtemel NATO üyeliğinde belirleyici rol oynayan toplantıların dördüncüsü, 3 ülke ve NATO heyetlerinin katılımıyla Türkiye'nin başkenti Ankara'da gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç'ın ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.
Toplantıya, NATO heyeti başkanı olarak NATO Genel Sekreter Kabine Şefi Stian Jenssen, İsveç heyeti başkanı olarak İsveç Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Büyükelçi Jan Knutsson ve Finlandiya heyeti başkanı olarak da Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Daimi Devlet Sekreteri Jukka Salovaara katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2023
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