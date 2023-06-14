Trump: Yeniden seçilirsem Biden'ın suçlarının peşini bırakmayacağım

Türkiye
SON DAKİKA | Asgari ücrette zam pazarlığı: Kritik tarih belli oldu
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Terziler: Türkiye sağlık turizminde sayılı ülkeler listesine girdi
07:08
110 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Şimşek'in hocası Prof. Dr. Uygur: IMF düşünülmeli
09:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
30 DAKİKA
Yolsuzluk yapan başkan suçu kime attı?
10:30
31 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:02
5 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Seçim sonrası partiler ilk grup toplantılarını yapıyor
12:47
50 dk
VERİ MAÇ
Futbola değil programa veda
14:04
30 dk
ANKARA FARKI
CHP'de Kurultay süreci
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:03
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan ziyareti
20:46
41 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve ilaç fiyatlarındaki değişim!
07:08
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
CHP'nin 'değişim formülü' ne anlatıyor?
09:10
109 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Kabine bugün ekonomi ana gündemli toplanıyor
12:46
124 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230614/trump-yeniden-secilirsem-bidenin-suclarinin-pesini-birakmayacagim--1072417594.html
Trump: Yeniden seçilirsem Biden'ın suçlarının peşini bırakmayacağım
Trump: Yeniden seçilirsem Biden'ın suçlarının peşini bırakmayacağım
Eski ABD Başkanı Trump, 2024'te yeniden başkanlık koltuğuna oturması halinde, Başkan Joe Biden hakkındaki suç iddialarının peşini bırakmayacağını belirtti. 14.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-14T11:40+0300
2023-06-14T11:40+0300
dünya
abd
donald trump
dava
mahkeme
seçim
karar
joe biden
açıklama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1f/1069024710_0:0:2047:1151_1920x0_80_0_0_71133915c76884e4c28d776757898295.jpg
Eski ABD Başkanı Donald Trump, devlete ait gizli belgeleri sakladığına yönelik suçlamalara ilişkin Miami'de hakim karşısına çıkmasının ardından New Jersey'de taraftarlarıyla bir araya geldi.ABD'de 2024'te düzenlenecek başkanlık seçimlerini yeniden kazanması halinde Biden hakkındaki suç iddialarının peşini bırakmayacağını vurgulayan Trump, "ABD tarihinin en yozlaşmış başkanı Biden ve ailesi için özel bir savcı atayacağım" dedi.'Derin devleti tamamen yok edeceğim'Trump, konuşmasında ayrıca, ülkenin seçim ve sınır politikalarının altını oyduğunu iddia ettiği kişilerden de hesap soracağına işaret ederek, "Yeniden seçildiğimde, yeniden seçileceğiz başka seçeneğimiz yok. Derin devleti tamamen yok edeceğim" ifadesini kullandı.Eski Başkan Trump, hakkındaki soruşturmaları ise 'ülke tarihinin en iğrenç ve en kötü tacizi' olarak niteledi ve bunların 'siyasi motivasyonlu olduğunu' ileri sürdü.Hakkındaki suçlamaların 'Biden ailesi hakkındaki rüşvet iddialarından' dikkatleri başka yöne çekme amaçlı olduğunu iddia eden Trump, "Casusluk ve gerçek suçlardan dikkatleri başka yerlere çekmek istiyorlar. Hadi Trump'ı suçlayalım ki 5 milyon dolarlık rüşvetten bahsedemesin" değerlendirmesinde bulundu.Donald Trump, hakkında yürütülen soruşturmaya, özel yetkili uzman olarak atanan eski Başsavcı Jack Smith'e ise 'haydut' ve 'dengesiz' diye hitap etti.İkinci kez hakim karşısına çıkan tek ABD BaşkanıTrump, nisanda hakkındaki eyalet bazında cezai suçlama için ilk kez New York'ta hakim karşısına çıkarken, dün de federal bazda suçlamalar nedeniyle 'hakim karşısına ikinci kez çıkan ilk eski başkan' olarak tarihe geçti.Geçen hafta duyurulan 49 sayfalık iddianamede, Trump, Beyaz Saray'daki görevinden ayrılırken gizli belgeleri yanında götürmek ve bununla ilgili federal incelemeleri engellemekle suçlanmıştı.Trump, devlete ait gizli belgeleri sakladığıyla ilgili suçlamaları 'saçma ve asılsız' olarak nitelemiş, "Hile yapıyorlar. Sahtekarlar, yolsuzlar. Bu suçlular ödüllendirilemez, yenilmeleri gerekiyor" ifadesini kullanmıştı.Trump'ın malikanesinden çıkan gizli belgeler olayıDonald Trump'ın Florida'daki evi, 8 Ağustos 2022 sabahında 'gizli belgeler' soruşturması için FBI ajanlarınca basılarak aranmıştı.Baskını ve hakkında devam eden soruşturmaları 'siyasi' olarak niteleyen Trump, özellikle Mar-a-Lago'dan alınan belgelerin 'bağımsız bir hakem veya özel bir hakim' tarafından incelenmesi talebinde bulunmuştu.Trump hakkında yürütülen 'gizli belgeler' ve '6 Ocak Kongre baskını' soruşturmalarına, özel yetkili uzman olarak atanan eski Başsavcı Jack Smith başkanlık ediyor.Donald Trump, 4 Nisan'da, 2016 başkanlık seçimleri sırasında bir kadına "sus payı" ödediğine ilişkin suçlamalar kapsamında Manhattan Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmış, hakkındaki suçlamaları reddetmişti.Trump, cezai suçlama ile hakim karşısına çıkan ilk eski ABD Başkanı olarak tarihe geçmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230614/trump-yeniden-hkim-karsisina-cikti-37-suclamanin-tamamini-reddetti-1072406428.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1f/1069024710_0:0:2047:1535_1920x0_80_0_0_1537a65873c4900a7b6d9bbe744620f7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, donald trump, dava, mahkeme, seçim, karar, joe biden, açıklama
abd, donald trump, dava, mahkeme, seçim, karar, joe biden, açıklama

Trump: Yeniden seçilirsem Biden'ın suçlarının peşini bırakmayacağım

11:40 14.06.2023
© İHA / ADAM DAVISEski ABD Başkanı Donald Trump
Eski ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2023
© İHA / ADAM DAVIS
Abone olTelegram
Eski ABD Başkanı Trump, 2024'te yeniden başkanlık koltuğuna oturması halinde, Başkan Joe Biden hakkındaki suç iddialarının peşini bırakmayacağını belirtti.
Eski ABD Başkanı Donald Trump, devlete ait gizli belgeleri sakladığına yönelik suçlamalara ilişkin Miami'de hakim karşısına çıkmasının ardından New Jersey'de taraftarlarıyla bir araya geldi.
ABD'de 2024'te düzenlenecek başkanlık seçimlerini yeniden kazanması halinde Biden hakkındaki suç iddialarının peşini bırakmayacağını vurgulayan Trump, "ABD tarihinin en yozlaşmış başkanı Biden ve ailesi için özel bir savcı atayacağım" dedi.

'Derin devleti tamamen yok edeceğim'

Trump, konuşmasında ayrıca, ülkenin seçim ve sınır politikalarının altını oyduğunu iddia ettiği kişilerden de hesap soracağına işaret ederek, "Yeniden seçildiğimde, yeniden seçileceğiz başka seçeneğimiz yok. Derin devleti tamamen yok edeceğim" ifadesini kullandı.
Eski Başkan Trump, hakkındaki soruşturmaları ise 'ülke tarihinin en iğrenç ve en kötü tacizi' olarak niteledi ve bunların 'siyasi motivasyonlu olduğunu' ileri sürdü.
Hakkındaki suçlamaların 'Biden ailesi hakkındaki rüşvet iddialarından' dikkatleri başka yöne çekme amaçlı olduğunu iddia eden Trump, "Casusluk ve gerçek suçlardan dikkatleri başka yerlere çekmek istiyorlar. Hadi Trump'ı suçlayalım ki 5 milyon dolarlık rüşvetten bahsedemesin" değerlendirmesinde bulundu.
Donald Trump, hakkında yürütülen soruşturmaya, özel yetkili uzman olarak atanan eski Başsavcı Jack Smith'e ise 'haydut' ve 'dengesiz' diye hitap etti.

İkinci kez hakim karşısına çıkan tek ABD Başkanı

Trump, nisanda hakkındaki eyalet bazında cezai suçlama için ilk kez New York'ta hakim karşısına çıkarken, dün de federal bazda suçlamalar nedeniyle 'hakim karşısına ikinci kez çıkan ilk eski başkan' olarak tarihe geçti.
Geçen hafta duyurulan 49 sayfalık iddianamede, Trump, Beyaz Saray'daki görevinden ayrılırken gizli belgeleri yanında götürmek ve bununla ilgili federal incelemeleri engellemekle suçlanmıştı.
Trump, devlete ait gizli belgeleri sakladığıyla ilgili suçlamaları 'saçma ve asılsız' olarak nitelemiş, "Hile yapıyorlar. Sahtekarlar, yolsuzlar. Bu suçlular ödüllendirilemez, yenilmeleri gerekiyor" ifadesini kullanmıştı.

Trump'ın malikanesinden çıkan gizli belgeler olayı

Donald Trump'ın Florida'daki evi, 8 Ağustos 2022 sabahında 'gizli belgeler' soruşturması için FBI ajanlarınca basılarak aranmıştı.
Baskını ve hakkında devam eden soruşturmaları 'siyasi' olarak niteleyen Trump, özellikle Mar-a-Lago'dan alınan belgelerin 'bağımsız bir hakem veya özel bir hakim' tarafından incelenmesi talebinde bulunmuştu.
Trump hakkında yürütülen 'gizli belgeler' ve '6 Ocak Kongre baskını' soruşturmalarına, özel yetkili uzman olarak atanan eski Başsavcı Jack Smith başkanlık ediyor.
Donald Trump, 4 Nisan'da, 2016 başkanlık seçimleri sırasında bir kadına "sus payı" ödediğine ilişkin suçlamalar kapsamında Manhattan Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmış, hakkındaki suçlamaları reddetmişti.
Trump, cezai suçlama ile hakim karşısına çıkan ilk eski ABD Başkanı olarak tarihe geçmişti.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2023
DÜNYA
Trump yeniden hâkim karşısına çıktı: 37 suçlamanın tamamını reddetti
00:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала