https://sputniknews.com.tr/20230614/tbmmde-ihtisas-komisyonlarinin-baskanlari-belli-oldu-1072452759.html

TBMM'de ihtisas komisyonlarının başkanları belli oldu

TBMM'de ihtisas komisyonlarının başkanları belli oldu

Mecliste ihtisas komisyonlarının başkanları seçimle belirlendi. 14.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-14T19:10+0300

2023-06-14T19:10+0300

2023-06-14T19:10+0300

dünya

tbmm genel kurulu

tbmm

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TBMM Genel Kurulu'nda üyelerin isimlerinin okunmasının ardından komisyonlar, başkanlık divanını belirlemek üzere toplandı.Yapılan oylamalar sonucu, Milli Savunma Komisyonu Başkanlığı'na AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, İçişleri Komisyonu Başkanlığına AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanlığına AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığına AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, Dijital Mecralar Komisyonu Başkanlığına AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanlığına AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, Anayasa Komisyonu Başkanlığına AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanlığına AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank,Dışişleri Komisyonu Başkanlığına AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Dilekçe Komisyonu Başkanlığına AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanlığına AK Parti Ordu Milletvekili Mahmut Özer, Çevre Komisyonu Başkanlığına AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum, Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanlığına AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, Adalet Komisyonu Başkanlığına AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel seçildi.

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