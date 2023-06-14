https://sputniknews.com.tr/20230614/swarovski-rusyadan-cekildi-1072462287.html
Swarovski Rusya’dan çekildi
Swarovski Rusya’dan çekildi
Avusturya merkezli Swarovski şirketinin Rusya pazarından çıkış sürecini tamamladığı belirtildi. 14.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-14T23:24+0300
2023-06-14T23:24+0300
2023-06-14T23:24+0300
ukrayna krizi
rusya
swarovski
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Kleine Zeitung gazetesinin haberine göre, Swarovski'nin CEO’su Alexis Nasard, “Bu yıl ilan edilen Swarovski’nin Rusya’dan tam çekilmesi artık tamamlandı” açıklamasında bulundu.Swarovski, 2022 Mart ayında, Rusya’da internet mağazaları dahil tüm satışları askıya almıştı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, swarovski
Swarovski Rusya’dan çekildi
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Avusturya merkezli Swarovski şirketinin Rusya pazarından çıkış sürecini tamamladığı belirtildi.
Kleine Zeitung gazetesinin haberine göre, Swarovski'nin CEO’su Alexis Nasard, “Bu yıl ilan edilen Swarovski’nin Rusya’dan tam çekilmesi artık tamamlandı” açıklamasında bulundu.
Swarovski, 2022 Mart ayında, Rusya’da internet mağazaları dahil tüm satışları askıya almıştı.