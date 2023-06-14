https://sputniknews.com.tr/20230614/survivor-2023un-sampiyonu-belli-oldu-1072414764.html
Survivor 2023'ün şampiyonu belli oldu
Survivor 2023'ün şampiyonu belli oldu
Survivor 2023 mücadelesi sona erdi. Seyircilerin oylaması sonucunda Survivor finaline kalan iki isim Özgür Tetik ve Nefise Karatay olmuştu. 14.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-14T10:04+0300
2023-06-14T10:04+0300
2023-06-14T10:05+0300
yaşam
survivor
yarışma
acun ilıcalı
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Ünlüler, Gönüllüler ve Fenomenler konsepti ile izleyici karşısına çıkan Survivor'ın 2023 sezonu sona erdi. 13 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilen Survivor büyük finali canlı olarak yayınlandı. Survivor 2023 finalistleri 12 Haziran 2023 tarihinde belli olmuştu. Yarı finale adını yazdıran Nefise, Yusuf ve Özgür arasında oylama gerçekleştirilmişti. Seyirci oylaması sonucunda Yusuf ve Özgür finale kalmıştı.Finali İstanbul Kuruçeşme Arena'da gerçekleştirilen Survivor'da, şampiyon olan yarışmacı Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Seyircilerden en çok oyu olarak Survivor şampiyonu kupasını almaya hak kazanan isim Nefise Karatay oldu.Büyük bir mutluluk yaşayan Nefise, galibiyet konuşmasında "O kadar çok heyecanlıyım ki, rüya gibi geliyor. Harika duygular içerisindeyim. Herkese binlerce kez teşekkür ederim. Çok mutluyum, beni destekleyen herkese teşekkür ederim. Bu kupa hepimizin, ellerinize sağlık." ifadelerini kullandı.Survivor yarışmacıları arasına gecikmeli dahil olan Nefise Karatay, 25 Şubat 2000 tarihinde dünyaya geldi. Milli atlet olan Karatay, henüz 5 yaşındayken annesinin girişimiyle spor yaşamına adım attı. Fenerbahçe ile kariyerine başladığı biliniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230530/esinin-ikinci-secilmesine-ofkelenen-adam-guzellik-yarismasini-birbirine-katti-1071786493.html
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survivor, yarışma, acun ilıcalı
survivor, yarışma, acun ilıcalı
Survivor 2023'ün şampiyonu belli oldu
10:04 14.06.2023 (güncellendi: 10:05 14.06.2023) Abone ol
Survivor 2023 mücadelesi sona erdi. Seyircilerin oylaması sonucunda Survivor finaline kalan iki isim Özgür Tetik ve Nefise Karatay olmuştu.
Ünlüler, Gönüllüler ve Fenomenler konsepti ile izleyici karşısına çıkan Survivor'ın 2023 sezonu sona erdi. 13 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilen Survivor büyük finali canlı olarak yayınlandı.
Survivor 2023 finalistleri 12 Haziran 2023 tarihinde belli olmuştu. Yarı finale adını yazdıran Nefise, Yusuf ve Özgür arasında oylama gerçekleştirilmişti. Seyirci oylaması sonucunda Yusuf ve Özgür finale kalmıştı.
Finali İstanbul Kuruçeşme Arena'da gerçekleştirilen Survivor'da, şampiyon olan yarışmacı Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Seyircilerden en çok oyu olarak Survivor şampiyonu kupasını almaya hak kazanan isim Nefise Karatay oldu.
Büyük bir mutluluk yaşayan Nefise, galibiyet konuşmasında "O kadar çok heyecanlıyım ki, rüya gibi geliyor. Harika duygular içerisindeyim. Herkese binlerce kez teşekkür ederim. Çok mutluyum, beni destekleyen herkese teşekkür ederim. Bu kupa hepimizin, ellerinize sağlık." ifadelerini kullandı.
Survivor yarışmacıları arasına gecikmeli dahil olan Nefise Karatay, 25 Şubat 2000 tarihinde dünyaya geldi. Milli atlet olan Karatay, henüz 5 yaşındayken annesinin girişimiyle spor yaşamına adım attı. Fenerbahçe ile kariyerine başladığı biliniyor.