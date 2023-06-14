https://sputniknews.com.tr/20230614/sarkozynin-rusvetle-yargilandigi-dava-kapsaminda-evi-arandi-1072409815.html

Sarkozy'nin rüşvetle yargılandığı dava kapsamında evi arandı

Sarkozy'nin rüşvetle yargılandığı dava kapsamında evi arandı

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin, "2007'de cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını yürütmek için dönemin Libya lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı... 14.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-14T02:09+0300

2023-06-14T02:09+0300

2023-06-14T02:09+0300

dünya

fransa

nicolas sarkozy

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Fransız televizyon kanalı BFMTV'nin haberine göre, Libya Finansmanı Davası kapsamında iş insanı Ziad Takieddine'e kendisi hakkındaki suçlamaları geri çekmesi için baskı yaptığı şüphesiyle ifade verdi.Sarkozy'nin ayrıca soruşturma kapsamında Paris'teki evi arandı.Ne olmuştu?Fransa'da 2007-2012 yıllarında cumhurbaşkanı olan Sarkozy'nin "2007'de cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını yürütmek için o zamanki Libya lideri Muammer Kaddafi'den yasadışı maddi destek aldığı ve kampanyayı bu destekle yürüttüğü" iddia ediliyor.Fransız-Lübnan kökenli Takieddine'nin de 2006 sonlarında Libya'dan Sarkozy'ye 5 milyon euro getirdiği öne sürülüyor.İddialar üzerine 2013'te ön soruşturma açılmıştı. Sarkozy, 21 Mart 2018'de Paris'te gözaltına alınmış, ardından hakkında "Seçim kampanyasına yasa dışı finansman sağlama, yolsuzluk yapma ve Libya kamu fonlarını gizleme" iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.İş insanı Takieddine ise önce Sarkozy'nin Libya'dan finansman aldığını savunmuş ardından henüz tam olarak bilinmeyen bir nedenle 2020'de ifadelerini değiştirmiş aksini iddia etmişti.Sarkozy'nin Takieddine'in kendisi hakkında suçlamaları çekmesi için en az 8 kişi aracılığıyla baskı yaptığından şüpheleniliyor.Eski Fransa Cumhurbaşkanının bunun için 608 bin euro harcama yaptığı ileri sürülüyor.​​​​​​​

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