https://sputniknews.com.tr/20230614/sarigulun-imamoglu-sorusuna-verdigi-yanit-gundem-oldu-tarkani-getirmesini-istedim-1072413047.html
Sarıgül'ün 'İmamoğlu' sorusuna verdiği yanıt gündem oldu: Tarkan'ı getirmesini istedim
Sarıgül'ün 'İmamoğlu' sorusuna verdiği yanıt gündem oldu: Tarkan'ı getirmesini istedim
Mustafa Sarıgül'ün, katıldığı bir yayında kendisine yöneltilen, "Ekrem İmamoğlu-Kemal Kılıçdaroğlu" sorusuna verdiği yanıt gündem oldu. 14.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-14T08:36+0300
2023-06-14T08:36+0300
2023-06-14T08:36+0300
türkiye
ekrem imamoğlu
mustafa sarıgül
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CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, YouTube kanalı Serbest TV’de gazeteci Hilal Köylü’nün sorularını yanıtladı. Sarıgül’ün programda “Kılıçdaroğlu-İmamoğlu arasında ne yaşanıyor?” sorusuna verdiği yanıt sosyal medya gündem oldu. Sarıgül’ün soruya yanıtı “Bu sabah Ekrem İmamoğlu ile konuştum ve kendisinden Tarkan’ı Erzincan’a getirmesini rica ettim. Öncelikli beklentim bu. O da dedi ki 29 Ekim’de ben Tarkan’ı İstanbul’da çıkarmak istiyorum” oldu.
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ekrem imamoğlu, mustafa sarıgül
ekrem imamoğlu, mustafa sarıgül
Sarıgül'ün 'İmamoğlu' sorusuna verdiği yanıt gündem oldu: Tarkan'ı getirmesini istedim
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Mustafa Sarıgül'ün, katıldığı bir yayında kendisine yöneltilen, "Ekrem İmamoğlu-Kemal Kılıçdaroğlu" sorusuna verdiği yanıt gündem oldu.
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, YouTube kanalı Serbest TV’de gazeteci Hilal Köylü’nün sorularını yanıtladı.
Sarıgül’ün programda “Kılıçdaroğlu-İmamoğlu arasında ne yaşanıyor?” sorusuna verdiği yanıt sosyal medya gündem oldu.
Sarıgül’ün soruya yanıtı “Bu sabah Ekrem İmamoğlu ile konuştum ve kendisinden Tarkan’ı Erzincan’a getirmesini rica ettim. Öncelikli beklentim bu. O da dedi ki 29 Ekim’de ben Tarkan’ı İstanbul’da çıkarmak istiyorum” oldu.