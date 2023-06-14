https://sputniknews.com.tr/20230614/rusyanin-lazer-savas-sistemleri--1072451705.html
Rusya’nın lazer savaş sistemleri
Rusya’nın lazer savaş sistemleri
Rus yapımı Zadira isimli lazer silahı, geçtiği testler sırasında 5 kilometre mesafede bulunan İHA'ları 5 saniye içinde yaktı. 14.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-14T18:54+0300
2023-06-14T18:54+0300
2023-06-14T18:54+0300
multimedya
infografik
peresvet adlı lazer sistemleri
rusya
ukrayna
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Şu an itibariyle Ukrayna'daki özel askeri operasyonda da kullanılan Zadira kompleksi, hem İHA'ları hem de savaş uçaklarını devre dışı bırakma kabiliyetine sahip. Rusya'nın lazer savaş sistemlerinin teknik özellikleri, Sputnik'in video infografiğinde.
rusya
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Rusya’nın lazer savaş sistemleri
Rusya’nın lazer savaş sistemleri
2023-06-14T18:54+0300
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PT0M38S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
infografik, peresvet adlı lazer sistemleri, rusya, ukrayna, видео
infografik, peresvet adlı lazer sistemleri, rusya, ukrayna, видео
Rusya’nın lazer savaş sistemleri
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Rus yapımı Zadira isimli lazer silahı, geçtiği testler sırasında 5 kilometre mesafede bulunan İHA'ları 5 saniye içinde yaktı.
Şu an itibariyle Ukrayna'daki özel askeri operasyonda da kullanılan Zadira kompleksi, hem İHA'ları hem de savaş uçaklarını devre dışı bırakma kabiliyetine sahip. Rusya'nın lazer savaş sistemlerinin teknik özellikleri, Sputnik'in video infografiğinde.