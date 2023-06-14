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Rusya’nın lazer savaş sistemleri
Rusya’nın lazer savaş sistemleri
Rus yapımı Zadira isimli lazer silahı, geçtiği testler sırasında 5 kilometre mesafede bulunan İHA'ları 5 saniye içinde yaktı. 14.06.2023, Sputnik Türkiye
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infografik
peresvet adlı lazer sistemleri
rusya
ukrayna
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Şu an itibariyle Ukrayna'daki özel askeri operasyonda da kullanılan Zadira kompleksi, hem İHA'ları hem de savaş uçaklarını devre dışı bırakma kabiliyetine sahip. Rusya'nın lazer savaş sistemlerinin teknik özellikleri, Sputnik'in video infografiğinde.
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infografik, peresvet adlı lazer sistemleri, rusya, ukrayna, видео
infografik, peresvet adlı lazer sistemleri, rusya, ukrayna, видео

Rusya’nın lazer savaş sistemleri

18:54 14.06.2023
© Sputnikİnfografik Rusya’nın lazer savaş sistemleri
İnfografik Rusya’nın lazer savaş sistemleri - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2023
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Rus yapımı Zadira isimli lazer silahı, geçtiği testler sırasında 5 kilometre mesafede bulunan İHA'ları 5 saniye içinde yaktı.
Şu an itibariyle Ukrayna'daki özel askeri operasyonda da kullanılan Zadira kompleksi, hem İHA'ları hem de savaş uçaklarını devre dışı bırakma kabiliyetine sahip. Rusya'nın lazer savaş sistemlerinin teknik özellikleri, Sputnik'in video infografiğinde.
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