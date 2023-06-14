https://sputniknews.com.tr/20230614/rusyanin-lazer-savas-sistemleri--1072451705.html

Rusya’nın lazer savaş sistemleri

Rusya’nın lazer savaş sistemleri

Rus yapımı Zadira isimli lazer silahı, geçtiği testler sırasında 5 kilometre mesafede bulunan İHA'ları 5 saniye içinde yaktı. 14.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-14T18:54+0300

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multimedya

infografik

peresvet adlı lazer sistemleri

rusya

ukrayna

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Şu an itibariyle Ukrayna'daki özel askeri operasyonda da kullanılan Zadira kompleksi, hem İHA'ları hem de savaş uçaklarını devre dışı bırakma kabiliyetine sahip. Rusya'nın lazer savaş sistemlerinin teknik özellikleri, Sputnik'in video infografiğinde.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

infografik, peresvet adlı lazer sistemleri, rusya, ukrayna, видео