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Rusya’daki Novoçerkassk elektrik santralinde yangın çıktı
Rusya’daki Novoçerkassk elektrik santralinde yangın çıktı
Rusya’nın Rostov bölgesindeki Novoçerkassk elektrik santralinde 200 metrekarelik alanda yangın çıktığı belirtildi. 14.06.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
rusya
elektrik santrali
rostov
rusya acil durumlar bakanlığı
yangın
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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Saat 13.41’de, Novoçerkassk elektrik santralinde yangın ihbarı alındı. Ön belirlemelere göre 6. enerji ünitesinin çatısı yanıyor” ifadelerine yer verildi.Yangının 200 metrekarelik alana yayıldığı aktarılırken yangın söndürme çalışmalarına 46 kişi ve 15 aracın katıldığı kaydedildi.Daha sonra Novoçerkassk elektrik santralinden yapılan açıklamada yangının söndürüldüğü bildirildi.Rostov Valisi Vasiliy Golubev, olayda 3 santral çalışanının yaralandığını bildirdi. Olayın, teknik çalışmalar sırasında doğalgazın alev alması sonucu meydana geldiği belirtildi.
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rusya, elektrik santrali, rostov, rusya acil durumlar bakanlığı, yangın
rusya, elektrik santrali, rostov, rusya acil durumlar bakanlığı, yangın

Rusya’daki Novoçerkassk elektrik santralinde yangın çıktı

23:00 14.06.2023 (güncellendi: 23:01 14.06.2023)
© SputnikRusya'nın Ukrayna sınırına yakın Belgorod kentindeki petrol deposunda yangın
Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın Belgorod kentindeki petrol deposunda yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2023
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Rusya’nın Rostov bölgesindeki Novoçerkassk elektrik santralinde 200 metrekarelik alanda yangın çıktığı belirtildi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Saat 13.41’de, Novoçerkassk elektrik santralinde yangın ihbarı alındı. Ön belirlemelere göre 6. enerji ünitesinin çatısı yanıyor” ifadelerine yer verildi.
Yangının 200 metrekarelik alana yayıldığı aktarılırken yangın söndürme çalışmalarına 46 kişi ve 15 aracın katıldığı kaydedildi.
Daha sonra Novoçerkassk elektrik santralinden yapılan açıklamada yangının söndürüldüğü bildirildi.
Rostov Valisi Vasiliy Golubev, olayda 3 santral çalışanının yaralandığını bildirdi. Olayın, teknik çalışmalar sırasında doğalgazın alev alması sonucu meydana geldiği belirtildi.
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