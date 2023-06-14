https://sputniknews.com.tr/20230614/rusyadaki-novocerkassk-elektrik-santralinde-yangin-cikti-1072460503.html
Rusya’daki Novoçerkassk elektrik santralinde yangın çıktı
Rusya’daki Novoçerkassk elektrik santralinde yangın çıktı
Rusya’nın Rostov bölgesindeki Novoçerkassk elektrik santralinde 200 metrekarelik alanda yangın çıktığı belirtildi. 14.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-14T23:00+0300
2023-06-14T23:00+0300
2023-06-14T23:01+0300
dünya
rusya
elektrik santrali
rostov
rusya acil durumlar bakanlığı
yangın
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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Saat 13.41’de, Novoçerkassk elektrik santralinde yangın ihbarı alındı. Ön belirlemelere göre 6. enerji ünitesinin çatısı yanıyor” ifadelerine yer verildi.Yangının 200 metrekarelik alana yayıldığı aktarılırken yangın söndürme çalışmalarına 46 kişi ve 15 aracın katıldığı kaydedildi.Daha sonra Novoçerkassk elektrik santralinden yapılan açıklamada yangının söndürüldüğü bildirildi.Rostov Valisi Vasiliy Golubev, olayda 3 santral çalışanının yaralandığını bildirdi. Olayın, teknik çalışmalar sırasında doğalgazın alev alması sonucu meydana geldiği belirtildi.
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rusya, elektrik santrali, rostov, rusya acil durumlar bakanlığı, yangın
rusya, elektrik santrali, rostov, rusya acil durumlar bakanlığı, yangın
Rusya’daki Novoçerkassk elektrik santralinde yangın çıktı
23:00 14.06.2023 (güncellendi: 23:01 14.06.2023) Abone ol
Rusya’nın Rostov bölgesindeki Novoçerkassk elektrik santralinde 200 metrekarelik alanda yangın çıktığı belirtildi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Saat 13.41’de, Novoçerkassk elektrik santralinde yangın ihbarı alındı. Ön belirlemelere göre 6. enerji ünitesinin çatısı yanıyor” ifadelerine yer verildi.
Yangının 200 metrekarelik alana yayıldığı aktarılırken yangın söndürme çalışmalarına 46 kişi ve 15 aracın katıldığı kaydedildi.
Daha sonra Novoçerkassk elektrik santralinden yapılan açıklamada yangının söndürüldüğü bildirildi.
Rostov Valisi Vasiliy Golubev, olayda 3 santral çalışanının yaralandığını bildirdi. Olayın, teknik çalışmalar sırasında doğalgazın alev alması sonucu meydana geldiği belirtildi.