https://sputniknews.com.tr/20230614/rusyada-su-alti-hedefler-icin-yeni-fuze-gelistirildi-1072460391.html
Rusya’da su altı hedefler için yeni füze geliştirildi
Rusya’da su altı hedefler için yeni füze geliştirildi
Amiral Kuznetsov Donanma Akademisi’nden bilim insanları, su altı hedeflerini vurmak için güdümlü başlığa sahip planör füze geliştirdi. 14.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-14T22:57+0300
2023-06-14T22:57+0300
2023-06-14T22:57+0300
savunma
rusya
füze
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Yeni füzelerle gemi ve uçakların donatılması planlanıyor. Füzenin, küçük ağırlık ve boyutlarına rağmen Fransa yapımı MALAFON gibi bu sınıftan diğer füzelere göre daha uzun menzile sahip olduğu kaydedildi. Bu üstünlüğün, balistik uçuş yörüngesinden vazgeçilmesi ve kanadın aerodinamik kaldırma gücü sayesinde elde edildiği belirtildi.Amiral Kuznetsov Donanma Akademisi’nden yapılan açıklamaya göre, füze suya indikten sonra başlığı ayrılıyor ve bu güdümlü başlık su altındaki hedefe yaklaşarak infilak ediyor.
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MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, füze
Rusya’da su altı hedefler için yeni füze geliştirildi
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Amiral Kuznetsov Donanma Akademisi’nden bilim insanları, su altı hedeflerini vurmak için güdümlü başlığa sahip planör füze geliştirdi.
Yeni füzelerle gemi ve uçakların donatılması planlanıyor. Füzenin, küçük ağırlık ve boyutlarına rağmen Fransa yapımı MALAFON gibi bu sınıftan diğer füzelere göre daha uzun menzile sahip olduğu kaydedildi. Bu üstünlüğün, balistik uçuş yörüngesinden vazgeçilmesi ve kanadın aerodinamik kaldırma gücü sayesinde elde edildiği belirtildi.
Amiral Kuznetsov Donanma Akademisi’nden yapılan açıklamaya göre, füze suya indikten sonra başlığı ayrılıyor ve bu güdümlü başlık su altındaki hedefe yaklaşarak infilak ediyor.