https://sputniknews.com.tr/20230614/rusyada-su-alti-hedefler-icin-yeni-fuze-gelistirildi-1072460391.html

Rusya’da su altı hedefler için yeni füze geliştirildi

Rusya’da su altı hedefler için yeni füze geliştirildi

Amiral Kuznetsov Donanma Akademisi’nden bilim insanları, su altı hedeflerini vurmak için güdümlü başlığa sahip planör füze geliştirdi. 14.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-14T22:57+0300

2023-06-14T22:57+0300

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savunma

rusya

füze

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Yeni füzelerle gemi ve uçakların donatılması planlanıyor. Füzenin, küçük ağırlık ve boyutlarına rağmen Fransa yapımı MALAFON gibi bu sınıftan diğer füzelere göre daha uzun menzile sahip olduğu kaydedildi. Bu üstünlüğün, balistik uçuş yörüngesinden vazgeçilmesi ve kanadın aerodinamik kaldırma gücü sayesinde elde edildiği belirtildi.Amiral Kuznetsov Donanma Akademisi’nden yapılan açıklamaya göre, füze suya indikten sonra başlığı ayrılıyor ve bu güdümlü başlık su altındaki hedefe yaklaşarak infilak ediyor.

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