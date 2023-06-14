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Rusya’da su altı hedefler için yeni füze geliştirildi
Rusya’da su altı hedefler için yeni füze geliştirildi
Amiral Kuznetsov Donanma Akademisi’nden bilim insanları, su altı hedeflerini vurmak için güdümlü başlığa sahip planör füze geliştirdi. 14.06.2023, Sputnik Türkiye
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Yeni füzelerle gemi ve uçakların donatılması planlanıyor. Füzenin, küçük ağırlık ve boyutlarına rağmen Fransa yapımı MALAFON gibi bu sınıftan diğer füzelere göre daha uzun menzile sahip olduğu kaydedildi. Bu üstünlüğün, balistik uçuş yörüngesinden vazgeçilmesi ve kanadın aerodinamik kaldırma gücü sayesinde elde edildiği belirtildi.Amiral Kuznetsov Donanma Akademisi’nden yapılan açıklamaya göre, füze suya indikten sonra başlığı ayrılıyor ve bu güdümlü başlık su altındaki hedefe yaklaşarak infilak ediyor.
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rusya, füze
rusya, füze

Rusya’da su altı hedefler için yeni füze geliştirildi

22:57 14.06.2023
© SputnikBorey projesi kapsamında geliştirilen yeni nükleer denizaltı 'İmparator 3. Aleksandr' Rusya’nın kuzey kenti Severodvinsk'te suya indirildi. Nükleer denizaltının deniz testlerine Haziran 2023'te başlayacağı duyuruldu.
Borey projesi kapsamında geliştirilen yeni nükleer denizaltı 'İmparator 3. Aleksandr' Rusya’nın kuzey kenti Severodvinsk'te suya indirildi. Nükleer denizaltının deniz testlerine Haziran 2023'te başlayacağı duyuruldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2023
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Amiral Kuznetsov Donanma Akademisi’nden bilim insanları, su altı hedeflerini vurmak için güdümlü başlığa sahip planör füze geliştirdi.
Yeni füzelerle gemi ve uçakların donatılması planlanıyor. Füzenin, küçük ağırlık ve boyutlarına rağmen Fransa yapımı MALAFON gibi bu sınıftan diğer füzelere göre daha uzun menzile sahip olduğu kaydedildi. Bu üstünlüğün, balistik uçuş yörüngesinden vazgeçilmesi ve kanadın aerodinamik kaldırma gücü sayesinde elde edildiği belirtildi.
Amiral Kuznetsov Donanma Akademisi’nden yapılan açıklamaya göre, füze suya indikten sonra başlığı ayrılıyor ve bu güdümlü başlık su altındaki hedefe yaklaşarak infilak ediyor.
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