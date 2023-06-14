https://sputniknews.com.tr/20230614/rusyada-petersburg-uluslararasi-ekonomi-forumu-basladi-1072399486.html
Rusya’da St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu başladı
Rusya’da St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu başladı
İş dünyasının temsilcileri arasında iletişimin kurulduğu ve Rusya'nın, kalkınmakta olan piyasaların ve bir bütün olarak dünyanın karşı karşıya olduğu önemli... 14.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-14T10:00+0300
2023-06-14T10:00+0300
2023-06-14T11:13+0300
dünya
rusya
st. petersburg ekonomi forumu (spief)
ekonomi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0d/1072397290_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_679c654bd2ddc74d6057cfbdbc5c1191.jpg
Forum her yıl Rusya’nın içinden ve dışından 10 binden fazla kişi tarafından ziyaret ediliyor. Katılımcılar arasında kalkınmakta olan ülkelerin liderleri, büyük şirketlerin yöneticileri, dünyanın önde gelen uzmanları, bilim insanları, medya ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yer alıyor.Bu yılın konuk ülkesinin Birleşik Arap Emirlikleri’nin olacağı SPIEF 2023'te; panel tartışmaları, yuvarlak masa toplantıları, tematik iş kahvaltıları, televizyon tartışmaları, yabancı ortaklarla ikili iş diyaloğu etkinlikleri, BRICS, SCO, Avrasya Ekonomik Birliği ve ASEAN temsilcileriyle toplantılar gerçekleşecek. SPIEF'in açılış ve kapanış günlerinde sektör ve tematik etkinlik olarak, Rusya Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Forumu, İlaç Güvenliğinin Sağlanması Rus İlaç Forumu, Kuzey Kutbu ile ilgili olaylar ile Yaratıcı İş Forumu Uluslararası Gençlik Ekonomik Forumu düzenlenecek.İlk St. Petersburg Ekonomik Forumu, 1997’de yapılmıştı. 2006’dan bu yana Rusya Federasyonu Devlet Başkanı himayesi ve katılımıyla düzenleniyor.2022’de foruma 130 ülkeden 14 binden fazla kişi katılmıştı. Forum kapsamında, toplam değeri 5 trilyon 670 milyar ruble (1.6 trilyon TL) olan 695 anlaşma imzalanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230511/rusyadan-turk-is-dunyasina-26-st-petersburg-uluslararasi-ekonomik-forumu-daveti-1070965800.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0d/1072397290_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_491902dbfbaddb66b61cd003b3075058.jpg
St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF)
St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF)
2023-06-14T10:00+0300
true
PT0M51S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, st. petersburg ekonomi forumu (spief), ekonomi
rusya, st. petersburg ekonomi forumu (spief), ekonomi
Rusya’da St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu başladı
10:00 14.06.2023 (güncellendi: 11:13 14.06.2023) Abone ol
İş dünyasının temsilcileri arasında iletişimin kurulduğu ve Rusya'nın, kalkınmakta olan piyasaların ve bir bütün olarak dünyanın karşı karşıya olduğu önemli ekonomik sorunların tartışıldığı dünyanın önde gelen platformu St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu bu yıl 14-17 Haziran’da yapılıyor.
Forum her yıl Rusya’nın içinden ve dışından 10 binden fazla kişi tarafından ziyaret ediliyor.
Katılımcılar arasında kalkınmakta olan ülkelerin liderleri, büyük şirketlerin yöneticileri, dünyanın önde gelen uzmanları, bilim insanları, medya ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yer alıyor.
Bu yılın konuk ülkesinin Birleşik Arap Emirlikleri’nin olacağı SPIEF 2023'te; panel tartışmaları, yuvarlak masa toplantıları, tematik iş kahvaltıları, televizyon tartışmaları, yabancı ortaklarla ikili iş diyaloğu etkinlikleri, BRICS, SCO, Avrasya Ekonomik Birliği ve ASEAN temsilcileriyle toplantılar gerçekleşecek.
SPIEF'in açılış ve kapanış günlerinde sektör ve tematik etkinlik olarak, Rusya Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Forumu, İlaç Güvenliğinin Sağlanması Rus İlaç Forumu, Kuzey Kutbu ile ilgili olaylar ile Yaratıcı İş Forumu Uluslararası Gençlik Ekonomik Forumu düzenlenecek.
İlk St. Petersburg Ekonomik Forumu, 1997’de yapılmıştı. 2006’dan bu yana Rusya Federasyonu Devlet Başkanı himayesi ve katılımıyla düzenleniyor.
2022’de foruma 130 ülkeden 14 binden fazla kişi katılmıştı. Forum kapsamında, toplam değeri 5 trilyon 670 milyar ruble (1.6 trilyon TL) olan 695 anlaşma imzalanmıştı.