https://sputniknews.com.tr/20230614/rusyada-petersburg-uluslararasi-ekonomi-forumu-basladi-1072399486.html

Rusya’da St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu başladı

Rusya’da St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu başladı

İş dünyasının temsilcileri arasında iletişimin kurulduğu ve Rusya'nın, kalkınmakta olan piyasaların ve bir bütün olarak dünyanın karşı karşıya olduğu önemli... 14.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-14T10:00+0300

2023-06-14T10:00+0300

2023-06-14T11:13+0300

dünya

rusya

st. petersburg ekonomi forumu (spief)

ekonomi

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Forum her yıl Rusya’nın içinden ve dışından 10 binden fazla kişi tarafından ziyaret ediliyor. Katılımcılar arasında kalkınmakta olan ülkelerin liderleri, büyük şirketlerin yöneticileri, dünyanın önde gelen uzmanları, bilim insanları, medya ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yer alıyor.Bu yılın konuk ülkesinin Birleşik Arap Emirlikleri’nin olacağı SPIEF 2023'te; panel tartışmaları, yuvarlak masa toplantıları, tematik iş kahvaltıları, televizyon tartışmaları, yabancı ortaklarla ikili iş diyaloğu etkinlikleri, BRICS, SCO, Avrasya Ekonomik Birliği ve ASEAN temsilcileriyle toplantılar gerçekleşecek. SPIEF'in açılış ve kapanış günlerinde sektör ve tematik etkinlik olarak, Rusya Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Forumu, İlaç Güvenliğinin Sağlanması Rus İlaç Forumu, Kuzey Kutbu ile ilgili olaylar ile Yaratıcı İş Forumu Uluslararası Gençlik Ekonomik Forumu düzenlenecek.İlk St. Petersburg Ekonomik Forumu, 1997’de yapılmıştı. 2006’dan bu yana Rusya Federasyonu Devlet Başkanı himayesi ve katılımıyla düzenleniyor.2022’de foruma 130 ülkeden 14 binden fazla kişi katılmıştı. Forum kapsamında, toplam değeri 5 trilyon 670 milyar ruble (1.6 trilyon TL) olan 695 anlaşma imzalanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230511/rusyadan-turk-is-dunyasina-26-st-petersburg-uluslararasi-ekonomik-forumu-daveti-1070965800.html

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