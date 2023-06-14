https://sputniknews.com.tr/20230614/rusya-savunma-bakanligi-gonullu-birliklerle-sozlesme-imzaladi-1072458107.html

Rusya Savunma Bakanlığı gönüllü birliklerle sözleşme imzaladı

Rusya Savunma Bakanlığı gönüllü birliklerle sözleşme imzaladı

Ukrayna'da yürütülen özel askeri operasyona katılan gönüllü birliklerin temsilcileri, Rusya Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzaladı. 14.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-14T21:56+0300

2023-06-14T21:56+0300

2023-06-14T21:56+0300

ukrayna krizi

rusya

gönüllü

rusya savunma bakanlığı

sözleşme

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Ukrayna'da yürütülen özel askeri operasyona katılan gönüllü birliklerin temsilcileri, Rusya Savunma Bakanlığı ile operasyon alanındaki faaliyetlerini belirleyen sözleşmeler imzaladı. Sözleşme belgeleri, birliklerin yasal düzenlemeleri ve faaliyetlerinin yanı sıra devlet destekli önlemlerin gönüllüler ve aile üyelerini de kapsayacak şekilde genişletilmesini belirliyor.Ukrayna'da yürütülen özel askeri operasyona katılan gönüllü birliklerin temsilcileri, Rusya Savunma Bakanlığı ile operasyon alanındaki faaliyetlerini belirleyen sözleşmeler imzaladı. Sözleşme belgeleri, birliklerin yasal düzenlemeleri ve faaliyetlerinin yanı sıra devlet destekli önlemlerin gönüllüler ve aile üyelerini de kapsayacak şekilde genişletilmesini belirliyor.Kazakların gönüllü tugayı ‘Terek’ sözleşmeyi imzalayan birliklerden biri oldu. Diğer oluşumların isimleri ve haklarında herhangi bir bilgi verilmedi.12 Haziran'da Savunma Bakanlığı, ilk sözleşmeyi ‘Ahmat’ adlı Çeçen özel kuvvetleri ile imzalamıştı. 13 Haziran’da 7 gönüllü birlik ile daha sözleşmeler imzalandı. Bakanlık, 1 Temmuz'a kadar tüm gönüllü birliklerle sözleşme imzalayacağını açıkladı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in özel askeri şirketlerin de Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzalamaları gerektiğinini söylemesinin ardından, parlamentonun alt kanadı Duma’nın özel askeri şirketlerin durumunu belirlemeye yönelik teklifler sunması bekleniyor.

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