https://sputniknews.com.tr/20230614/rusya-savunma-bakanligi-gonullu-birliklerle-sozlesme-imzaladi-1072458107.html
Rusya Savunma Bakanlığı gönüllü birliklerle sözleşme imzaladı
Rusya Savunma Bakanlığı gönüllü birliklerle sözleşme imzaladı
Ukrayna'da yürütülen özel askeri operasyona katılan gönüllü birliklerin temsilcileri, Rusya Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzaladı. 14.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-14T21:56+0300
2023-06-14T21:56+0300
2023-06-14T21:56+0300
ukrayna krizi
rusya
gönüllü
rusya savunma bakanlığı
sözleşme
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Ukrayna'da yürütülen özel askeri operasyona katılan gönüllü birliklerin temsilcileri, Rusya Savunma Bakanlığı ile operasyon alanındaki faaliyetlerini belirleyen sözleşmeler imzaladı. Sözleşme belgeleri, birliklerin yasal düzenlemeleri ve faaliyetlerinin yanı sıra devlet destekli önlemlerin gönüllüler ve aile üyelerini de kapsayacak şekilde genişletilmesini belirliyor.Ukrayna'da yürütülen özel askeri operasyona katılan gönüllü birliklerin temsilcileri, Rusya Savunma Bakanlığı ile operasyon alanındaki faaliyetlerini belirleyen sözleşmeler imzaladı. Sözleşme belgeleri, birliklerin yasal düzenlemeleri ve faaliyetlerinin yanı sıra devlet destekli önlemlerin gönüllüler ve aile üyelerini de kapsayacak şekilde genişletilmesini belirliyor.Kazakların gönüllü tugayı ‘Terek’ sözleşmeyi imzalayan birliklerden biri oldu. Diğer oluşumların isimleri ve haklarında herhangi bir bilgi verilmedi.12 Haziran'da Savunma Bakanlığı, ilk sözleşmeyi ‘Ahmat’ adlı Çeçen özel kuvvetleri ile imzalamıştı. 13 Haziran’da 7 gönüllü birlik ile daha sözleşmeler imzalandı. Bakanlık, 1 Temmuz'a kadar tüm gönüllü birliklerle sözleşme imzalayacağını açıkladı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in özel askeri şirketlerin de Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzalamaları gerektiğinini söylemesinin ardından, parlamentonun alt kanadı Duma’nın özel askeri şirketlerin durumunu belirlemeye yönelik teklifler sunması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230613/zaharova-moskova-guvenligini-saglamaya-yonelik-ek-adimlar-atma-hakkini-sakli-tutuyor-1072403471.html
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rusya, gönüllü, rusya savunma bakanlığı, sözleşme
rusya, gönüllü, rusya savunma bakanlığı, sözleşme
Rusya Savunma Bakanlığı gönüllü birliklerle sözleşme imzaladı
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Ukrayna'da yürütülen özel askeri operasyona katılan gönüllü birliklerin temsilcileri, Rusya Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzaladı.
Ukrayna'da yürütülen özel askeri operasyona katılan gönüllü birliklerin temsilcileri, Rusya Savunma Bakanlığı ile operasyon alanındaki faaliyetlerini belirleyen sözleşmeler imzaladı. Sözleşme belgeleri, birliklerin yasal düzenlemeleri ve faaliyetlerinin yanı sıra devlet destekli önlemlerin gönüllüler ve aile üyelerini de kapsayacak şekilde genişletilmesini belirliyor.
Ukrayna'da yürütülen özel askeri operasyona katılan gönüllü birliklerin temsilcileri, Rusya Savunma Bakanlığı ile operasyon alanındaki faaliyetlerini belirleyen sözleşmeler imzaladı. Sözleşme belgeleri, birliklerin yasal düzenlemeleri ve faaliyetlerinin yanı sıra devlet destekli önlemlerin gönüllüler ve aile üyelerini de kapsayacak şekilde genişletilmesini belirliyor.
Kazakların gönüllü tugayı ‘Terek’ sözleşmeyi imzalayan birliklerden biri oldu. Diğer oluşumların isimleri ve haklarında herhangi bir bilgi verilmedi.
12 Haziran'da Savunma Bakanlığı, ilk sözleşmeyi ‘Ahmat’ adlı Çeçen özel kuvvetleri ile imzalamıştı. 13 Haziran’da 7 gönüllü birlik ile daha sözleşmeler imzalandı. Bakanlık, 1 Temmuz'a kadar tüm gönüllü birliklerle sözleşme imzalayacağını açıkladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in özel askeri şirketlerin de Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzalamaları gerektiğinini söylemesinin ardından, parlamentonun alt kanadı Duma’nın özel askeri şirketlerin durumunu belirlemeye yönelik teklifler sunması bekleniyor.