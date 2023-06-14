https://sputniknews.com.tr/20230614/rusya-lideri-putin-ve-kuba-basbakani-cruz-kremlinde-gorustu-1072450028.html
Rusya lideri Putin, Küba Başbakanı Cruz ile Kremlin’de görüştü
Rusya lideri Putin, Küba Başbakanı Cruz ile Kremlin’de görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün Kremlin’de Küba Başbakanı Manuel Marrero Cruz’u kabul etti. Putin, görüşmede, Küba’yla enerji alanındaki işbirliğini... 14.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-14T18:08+0300
2023-06-14T18:08+0300
2023-06-14T18:10+0300
vladimir putin
dünya
manuel marrero cruz
rusya
küba
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Rusya lideri Putin, Küba Başbakanı Cruz ile görüşmesi sırasında Küba’yla işbirliğini geliştirme yönlerini sayarak, “Bunlar öncelikli olan enerji, turizm, bazı diğer yönler. İki ülke ilişkileri, günümüz zorluklara rağmen gelişiyor. Geçenlerde hükümetler arası toplantının yapıldığını biliyorum. Programınızın çok büyük olduğunu biliyorum” ifadesini kullandı.“Küba’nın yaşadığı yasadışı yaptırımların onlarca yıldır devam ettiğini biliyoruz” diyen Putin, “Kendi açımızdan, ekonomik işbirliğimizin, dış zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı olmasını sağlamak için her şey yapacağız” diye ekledi.Daha önce Küba Başbakanı Cruz, Rus mevkidaşı Mihail Mişustin ve Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkanı Vyaçeslav Volodin’le görüştü. Cruz’un Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’na katılması bekleniyor.
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vladimir putin, manuel marrero cruz, rusya, küba
vladimir putin, manuel marrero cruz, rusya, küba
Rusya lideri Putin, Küba Başbakanı Cruz ile Kremlin’de görüştü
18:08 14.06.2023 (güncellendi: 18:10 14.06.2023) Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün Kremlin’de Küba Başbakanı Manuel Marrero Cruz’u kabul etti. Putin, görüşmede, Küba’yla enerji alanındaki işbirliğini geliştirme ve Havana’ya yasadışı yaptırımları aşmakta yardımcı olma planlarını duyurdu.
Rusya lideri Putin, Küba Başbakanı Cruz ile görüşmesi sırasında Küba’yla işbirliğini geliştirme yönlerini sayarak, “Bunlar öncelikli olan enerji, turizm, bazı diğer yönler. İki ülke ilişkileri, günümüz zorluklara rağmen gelişiyor. Geçenlerde hükümetler arası toplantının yapıldığını biliyorum. Programınızın çok büyük olduğunu biliyorum” ifadesini kullandı.
“Küba’nın yaşadığı yasadışı yaptırımların onlarca yıldır devam ettiğini biliyoruz” diyen Putin, “Kendi açımızdan, ekonomik işbirliğimizin, dış zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı olmasını sağlamak için her şey yapacağız” diye ekledi.
Daha önce Küba Başbakanı Cruz, Rus mevkidaşı Mihail Mişustin ve Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkanı Vyaçeslav Volodin’le görüştü. Cruz’un Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’na katılması bekleniyor.