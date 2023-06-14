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Rusya: İsrail, Şam yakınındaki hedeflere hava saldırısı düzenledi
Rusya: İsrail, Şam yakınındaki hedeflere hava saldırısı düzenledi
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait iki savaş uçağının geçen gece Suriye’nin başkenti Şam yakınlarındaki... 14.06.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
israil
suriye
şam
rusya
hava saldırısı
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Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Oleg Gurinov, bugünkü basın brifinginde, “14 Haziran saat 01.06’da, İsrail Hava Kuvvetleri’nin iki F-15 taktik savaş uçağı, işgal altındaki Golan Tepeleri’nin hava sahasından Şam çevrelerindeki tesislere dört güdümlü uçak bombasıyla saldırıda bulundu. Suriye ordusunun devriye hava savunma güçleri, Rus yapımı Buk-M2E sistemlerinden bir uçak bombasını vurmayı başardı. Ölen veya yaralanan yok” açıklamasında bulundu.İsrail’in hava saldırısında iki depoda hasarın meydana geldiği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20230614/israilden-sama-hava-saldirisi-1072410765.html
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israil, suriye, şam, rusya, hava saldırısı
israil, suriye, şam, rusya, hava saldırısı

Rusya: İsrail, Şam yakınındaki hedeflere hava saldırısı düzenledi

22:47 14.06.2023
© AAİsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin orta kesimine hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonrası bölgeden dumanlar yükseldi.
İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin orta kesimine hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonrası bölgeden dumanlar yükseldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2023
© AA
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Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait iki savaş uçağının geçen gece Suriye’nin başkenti Şam yakınlarındaki tesislere güdümlü bombalarla saldırdığını söyledi.
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Oleg Gurinov, bugünkü basın brifinginde, “14 Haziran saat 01.06’da, İsrail Hava Kuvvetleri’nin iki F-15 taktik savaş uçağı, işgal altındaki Golan Tepeleri’nin hava sahasından Şam çevrelerindeki tesislere dört güdümlü uçak bombasıyla saldırıda bulundu. Suriye ordusunun devriye hava savunma güçleri, Rus yapımı Buk-M2E sistemlerinden bir uçak bombasını vurmayı başardı. Ölen veya yaralanan yok” açıklamasında bulundu.
İsrail’in hava saldırısında iki depoda hasarın meydana geldiği belirtildi.
İsrail savaş uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2023
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