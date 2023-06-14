Putin'den İHA'ları Rus hava sahasına entegre etme talimatı
© SputnikRusya'nın Orion İHA’sı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkedeki insansız sistemlerin geliştirilmesine dönük çabalar kapsamında insansız hava araçlarının (İHA) Rusya'nın ortak hava sahasına entegre edilmesi talimatı verdi.
Putin'in hükümete verdiği talimata göre, Rusya'da insansız sistemlerin geliştirilmesi için İHA'ları ortak hava sahasına entegre etme çalışmaları yürütecek.
Hükümet, bu talimat kapsamında, hava trafiği kontrol, navigasyon, iniş, gözlem ve irtibat sistemlerini de kapsayacak şekilde hava trafiğinin düzenlenmesinde dijital dönüşüm konusunu ele alacak.
Rusya Ulaştırma Bakanlığı, 15 Temmuz'a kadar bu konuyla ilgili önerilerini sunacak, hükümet de 1 Eylül'de kadar kendini önerilerini hazırlayacak. Ayrıca hükümet, aynı tarihe kadar İHA'ların hukuka aykırı şekilde kullanılmasıyla mücadeleye ilişkin önerilerini paylaşacak.
Bununla beraber hükümet, yetkin kadroların yetiştirilmesi, insansız havacılık sistemlerinin tasarımı, imalatı, sertifikasyonu, işletimi ve onların kullanımının denetimi ile ilgili yerli dijital platformların ve çözümlerin hayata geçirilmesini teşvik edecek. Buna ilişkin rapor 1 Ağustos'a kadar Devlet Başkanı Putin'e teslim edilecek.
Hükümet, bu talimat kapsamında, hava trafiği kontrol, navigasyon, iniş, gözlem ve irtibat sistemlerini de kapsayacak şekilde hava trafiğinin düzenlenmesinde dijital dönüşüm konusunu ele alacak.
Rusya Ulaştırma Bakanlığı, 15 Temmuz'a kadar bu konuyla ilgili önerilerini sunacak, hükümet de 1 Eylül'de kadar kendini önerilerini hazırlayacak. Ayrıca hükümet, aynı tarihe kadar İHA'ların hukuka aykırı şekilde kullanılmasıyla mücadeleye ilişkin önerilerini paylaşacak.
Bununla beraber hükümet, yetkin kadroların yetiştirilmesi, insansız havacılık sistemlerinin tasarımı, imalatı, sertifikasyonu, işletimi ve onların kullanımının denetimi ile ilgili yerli dijital platformların ve çözümlerin hayata geçirilmesini teşvik edecek. Buna ilişkin rapor 1 Ağustos'a kadar Devlet Başkanı Putin'e teslim edilecek.