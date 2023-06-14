Prof. Dr. Şenol: Türkiye kızamık piki bakımından Avrupa'da ikinci sırada

“Almanya’da bir bölge tazminat davalarına ve hukuk ihlaline oldukça elverişli. Dünya’da Fransa ve ABD gibi çok aşı karşıtlarının olduğu yerler başta olmak üzere 13 milyar doz aşı yapılmış ve oralarda hiç tazminat davası yok. Ama Almanya’daki bazı bölgelerde aşı karşıtları kudurmuş vaziyette. Maalesef buna reyting kaygısı sebebiyle de eşlik eden bir basın var. Aşı kalp krizi yapamaz, aşı pıhtı atmaz. Bu saatten sonra da hiçbir irite edici yan etkinin çıkma ihtimali yoktur.”