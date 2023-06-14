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Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe uzun yıllara dayanan editoryal birikimlerini mikrofona taşıyor. Haberi dar kalıplara sığdırmayan, Türkiye ve dünya gerçeklerini, tarihsel ve sosyolojik perspektiften geçirerek değerlendiren ikili, ‘Açık Alan’da bir araya geliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230614/prof-esin-davutoglu-senol-turkiye-kizamik-piki-bakimindan-avrupada-ikinci-sirada--1072448378.html
Prof. Dr. Şenol: Türkiye kızamık piki bakımından Avrupa'da ikinci sırada
Prof. Dr. Şenol: Türkiye kızamık piki bakımından Avrupa'da ikinci sırada
Aşı karşıtı ailelerin ciddi sayılara ulaştığından yakınan Prof. Şenol, “Ankara’nın bazı bölgelerinde 1-2 yaşına gelmiş çocuklarını hiç sağlık merkezine... 14.06.2023, Sputnik Türkiye
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esin davutoğlu şenol
radyo
aşı
kalp krizi
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Prof. Dr. Şenol: Türkiye kızamık piki bakımından Avrupa'da ikinci sırada
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe, gündemdeki son gelişmeleri Açık Alan'da değerlendiriyor.
Radyo Sputnik’te Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe’yle Açık Alan programına Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol konuk oldu.Türkiye’nin 2013 yılından itibaren düzensiz göçmenler sebebiyle salgın hastalık tehlikesi altında olduğuna dikkat çeken Prof. Şenol, bu tehlikenin yalnızca aşılama ile aşılabileceğini anlatırken son zamanlarda aşı karşıtlarının BioNTech’in Covid-19 aşılarına yönelik iddialarını da yalanlayarak cevap verdi.‘Düzensiz göçmenler sebebiyle bazı salgın hastalıklarla karşılaşıyoruz’Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’nin verileri ışığında Türkiye’de yayılabilecek salgın hastalık tehlikesini vurgulayan Prof. Şenol şunları dedi:‘Aşı karşıtları kudurmuş vaziyette, aşı kalp krizi yapamaz’Dünya gündeminde BioNTech aşılarına yönelik açılan tazminat davalarını ve MRNA aşılarına yönelik iddiaları değerlendiren Esin Davutoğlu Şenol, bu durumu aşı karşıtlarının ‘kudurmasına’ bağlayarak şu şekilde konuştu:
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esin davutoğlu şenol, аудио, radyo, aşı, kalp krizi, kızamık
esin davutoğlu şenol, аудио, radyo, aşı, kalp krizi, kızamık

Prof. Dr. Şenol: Türkiye kızamık piki bakımından Avrupa'da ikinci sırada

17:25 14.06.2023 (güncellendi: 17:32 14.06.2023)
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Prof. Dr. Şenol: Türkiye kızamık piki bakımından Avrupa'da ikinci sırada
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Güçlü Özgan
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Aşı karşıtı ailelerin ciddi sayılara ulaştığından yakınan Prof. Şenol, “Ankara’nın bazı bölgelerinde 1-2 yaşına gelmiş çocuklarını hiç sağlık merkezine götürmemiş ailelerin yüzde 20’lere dayandığını duyuyoruz. Bu durum risk taşıyor, Türkiye kızamık piki bakımından Avrupa’da ikinci sırada” dedi.
Radyo Sputnik’te Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe’yle Açık Alan programına Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol konuk oldu.
Türkiye’nin 2013 yılından itibaren düzensiz göçmenler sebebiyle salgın hastalık tehlikesi altında olduğuna dikkat çeken Prof. Şenol, bu tehlikenin yalnızca aşılama ile aşılabileceğini anlatırken son zamanlarda aşı karşıtlarının BioNTech’in Covid-19 aşılarına yönelik iddialarını da yalanlayarak cevap verdi.

‘Düzensiz göçmenler sebebiyle bazı salgın hastalıklarla karşılaşıyoruz’

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’nin verileri ışığında Türkiye’de yayılabilecek salgın hastalık tehlikesini vurgulayan Prof. Şenol şunları dedi:
“2013 yılından beri düzensiz göçmenler sebebiyle bazı salgın hastalıklarla karşılaşıyoruz. 2013 yılında 1700’e yakın vaka ile ufak bir pik yaşandı fakat Türkiye ilkokul çocuklarını hemen iki doz aşılayarak önü alındı. Şimdi aldığımız bazı duyumlara göre Ankara’nın bazı bölgelerinde 1-2 yaşına gelmiş çocuklarını hiç sağlık merkezine götürmemiş ailelerin yüzde 20’lere dayandığını duyuyoruz. Sadece kızamık için değil, merkezi sinir sistemini etkileyebilecek kabakulak için, suçiçeği için de bu durum risk taşıyor. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’nin verilerine göre Türkiye kızamık piki bakımından Avrupa’da ikinci sırada.”

‘Aşı karşıtları kudurmuş vaziyette, aşı kalp krizi yapamaz’

Dünya gündeminde BioNTech aşılarına yönelik açılan tazminat davalarını ve MRNA aşılarına yönelik iddiaları değerlendiren Esin Davutoğlu Şenol, bu durumu aşı karşıtlarının ‘kudurmasına’ bağlayarak şu şekilde konuştu:
“Almanya’da bir bölge tazminat davalarına ve hukuk ihlaline oldukça elverişli. Dünya’da Fransa ve ABD gibi çok aşı karşıtlarının olduğu yerler başta olmak üzere 13 milyar doz aşı yapılmış ve oralarda hiç tazminat davası yok. Ama Almanya’daki bazı bölgelerde aşı karşıtları kudurmuş vaziyette. Maalesef buna reyting kaygısı sebebiyle de eşlik eden bir basın var. Aşı kalp krizi yapamaz, aşı pıhtı atmaz. Bu saatten sonra da hiçbir irite edici yan etkinin çıkma ihtimali yoktur.”
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