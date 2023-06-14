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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230614/pentagon-rusyanin-bolgede-artan-faaliyetleri-nedeniyle-ortadoguya-f-22-ucaklari-gonderdik-1072460131.html
Pentagon: Rusya’nın bölgede artan faaliyetleri nedeniyle Ortadoğu'ya F-22 uçakları gönderdik
Pentagon: Rusya’nın bölgede artan faaliyetleri nedeniyle Ortadoğu'ya F-22 uçakları gönderdik
Pentagon, ABD’nin Rus Hava Kuvvetlerinin artan faaliyetleri nedeniyle Ortadoğu'ya F-22 savaş uçakları konuşlandırdığını açıkladı. 14.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-14T22:51+0300
2023-06-14T22:51+0300
ukrayna krizi
pentagon
rusya
abd
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Pentagon’dan yapılan açıklamada, ABD'nin Rus Hava Kuvvetlerinin bölgede artan faaliyetleri nedeniyle Ortadoğu'ya beşinci nesil F-22 savaş uçakları konuşlandırdığı belirtildi.Açıklamada, "Rus uçaklarının bölgede giderek artan riskli ve amatörce davranışları nedeniyle, ABD Hava Kuvvetlerine ait F-22 Raptor uçakları Merkez Komutanlığın sorumluluk alanına konuşlandırıldı" denildi.Mart ayında, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Komutanı General Michael Erik Kurilla, ABD askerlerinin, Suriye'deki Rus uçaklarının 'güvenli olmayan davranış' vakalarında 'önemli bir artış' gözlemlediklerini belirterek, ABD üslerinin üzerinden silahlı olarak uçuş gerçekleştirdiklerini ileri sürmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20230613/abd-basini-biden-yonetimi-ukraynaya-zayiflatilmis-uranyum-iceren-mermi-gonderilmesini-onaylayacak-1072392658.html
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pentagon, rusya, abd, f-22
pentagon, rusya, abd, f-22

Pentagon: Rusya’nın bölgede artan faaliyetleri nedeniyle Ortadoğu'ya F-22 uçakları gönderdik

22:51 14.06.2023
© AP Photo / Lee Jin-man / F-22 Raptor
F-22 Raptor - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2023
© AP Photo / Lee Jin-man /
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Pentagon, ABD’nin Rus Hava Kuvvetlerinin artan faaliyetleri nedeniyle Ortadoğu'ya F-22 savaş uçakları konuşlandırdığını açıkladı.
Pentagon’dan yapılan açıklamada, ABD'nin Rus Hava Kuvvetlerinin bölgede artan faaliyetleri nedeniyle Ortadoğu'ya beşinci nesil F-22 savaş uçakları konuşlandırdığı belirtildi.
Açıklamada, "Rus uçaklarının bölgede giderek artan riskli ve amatörce davranışları nedeniyle, ABD Hava Kuvvetlerine ait F-22 Raptor uçakları Merkez Komutanlığın sorumluluk alanına konuşlandırıldı" denildi.
Mart ayında, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Komutanı General Michael Erik Kurilla, ABD askerlerinin, Suriye'deki Rus uçaklarının 'güvenli olmayan davranış' vakalarında 'önemli bir artış' gözlemlediklerini belirterek, ABD üslerinin üzerinden silahlı olarak uçuş gerçekleştirdiklerini ileri sürmüştü.
The Wall Street Journal - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2023
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