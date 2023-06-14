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Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki göç yollarında 2022'de 3 bin 789 düzensiz göçmen öldü
Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki göç yollarında 2022'de 3 bin 789 düzensiz göçmen öldü
BM Uluslararası Göç Örgütü (IOM), geçen yıl Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesindeki göç yollarında 3 bin 789 düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiğini... 14.06.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
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ortadoğu
afrika
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IOM'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, IOM'un Kayıp Göçmenler Projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışma sonucu, geçen yıl MENA bölgesinde 3 bin 789 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği belirlendi.Bu rakam, 2017'de bölgede yaşanan 4 bin 255 ölümün ardından kayıtlara geçen en yüksek can kaybı sayısı oldu.Geçen yıl bölgede yaşanan ölüm sayısında, bir önceki seneye göre yüzde 11'lik artış gerçekleşti.Kayıp Göçmenler Projesi'nin dünya genelinde kayıtlarına geçirdiği 6 bin 877 ölümün yarısından fazlası MENA bölgesinde yaşandı.Kuzey Afrika'daki kara yollarında ve özellikle tehlikeli Sahra Çölü geçişi sırasında 203 ölüm kaydedilirken, Ortadoğu'daki kara yollarında 825 göçmen ölümü meydana geldi.Libya 117 kişiyle Kuzey Afrika'daki kara yollarında en fazla ölümün yaşandığı ülke olarak kayıtlara geçerken, bunu 54 ile Cezayir ve 13 ile Fas takip etti.Geçen yıl bölgedeki kara yollarında meydana gelen ölümlerin en fazlası Yemen'de yaşanırken, Afrika Boynuzu-Yemen geçişinde 867 ölüm kaydedildi.Resmi verilerin az olmasının yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlar için kara yollarına sınırlı erişimin bulunduğu MENA bölgesi ve civarındaki göç yollarında daha fazla ölüm yaşandığı da tahmin ediliyor.IOM MENA Bölge Direktörü Othman Belbeisi, "MENA bölgesi ve civarında yaşanan endişe verici ölüm sayısı, düzensiz göçmenlerin güvenliği ve korunması için acil uyumlu çabalar gerektiriyor." ifadesini kullandı.Belbeisi, IOM'un bu konuda bölgesel ve uluslararası işbirliği çağrısında bulunduğunu kaydetti.
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birleşmiş milletler (bm) uluslararası sivil havacılık örgütü, uluslararası göç örgütü, uluslararası göç örgütü (iom), uluslararası göç örgütü (iom), uluslararası göç örgütü (imo), ortadoğu, afrika

Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki göç yollarında 2022'de 3 bin 789 düzensiz göçmen öldü

00:03 14.06.2023
© İHA / MURAT YALÇIN-Muğla’nın Seydikemer ilçesi açıklarında, bindikleri yelkenli tekneyle yurt dışına gitmeye çalışan 35 düzensiz göçmen yakalanırken, olayla ilgili olarak 5 şüpheli gözaltına alındı.
Muğla’nın Seydikemer ilçesi açıklarında, bindikleri yelkenli tekneyle yurt dışına gitmeye çalışan 35 düzensiz göçmen yakalanırken, olayla ilgili olarak 5 şüpheli gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2023
© İHA / MURAT YALÇIN-
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BM Uluslararası Göç Örgütü (IOM), geçen yıl Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesindeki göç yollarında 3 bin 789 düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiğini bildirdi.
IOM'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, IOM'un Kayıp Göçmenler Projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışma sonucu, geçen yıl MENA bölgesinde 3 bin 789 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği belirlendi.
Bu rakam, 2017'de bölgede yaşanan 4 bin 255 ölümün ardından kayıtlara geçen en yüksek can kaybı sayısı oldu.
Geçen yıl bölgede yaşanan ölüm sayısında, bir önceki seneye göre yüzde 11'lik artış gerçekleşti.
Kayıp Göçmenler Projesi'nin dünya genelinde kayıtlarına geçirdiği 6 bin 877 ölümün yarısından fazlası MENA bölgesinde yaşandı.
Kuzey Afrika'daki kara yollarında ve özellikle tehlikeli Sahra Çölü geçişi sırasında 203 ölüm kaydedilirken, Ortadoğu'daki kara yollarında 825 göçmen ölümü meydana geldi.
Libya 117 kişiyle Kuzey Afrika'daki kara yollarında en fazla ölümün yaşandığı ülke olarak kayıtlara geçerken, bunu 54 ile Cezayir ve 13 ile Fas takip etti.
Geçen yıl bölgedeki kara yollarında meydana gelen ölümlerin en fazlası Yemen'de yaşanırken, Afrika Boynuzu-Yemen geçişinde 867 ölüm kaydedildi.
Resmi verilerin az olmasının yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlar için kara yollarına sınırlı erişimin bulunduğu MENA bölgesi ve civarındaki göç yollarında daha fazla ölüm yaşandığı da tahmin ediliyor.
IOM MENA Bölge Direktörü Othman Belbeisi, "MENA bölgesi ve civarında yaşanan endişe verici ölüm sayısı, düzensiz göçmenlerin güvenliği ve korunması için acil uyumlu çabalar gerektiriyor." ifadesini kullandı.
Belbeisi, IOM'un bu konuda bölgesel ve uluslararası işbirliği çağrısında bulunduğunu kaydetti.
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