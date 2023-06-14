https://sputniknews.com.tr/20230614/lenfoma-tedavisi-goruyordu-hakan-ozoguzdan-aciklama-geldi-1072442734.html

Lenfoma tedavisi görüyordu: Hakan Özoğuz'dan açıklama geldi

Lenfoma tedavisi görüyordu: Hakan Özoğuz'dan açıklama geldi

Yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi gören Athena grubunun gitaristi Hakan Özoğuz tedavisinin bittiğini duyurdu. 14.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-14T15:53+0300

2023-06-14T15:53+0300

2023-06-14T16:04+0300

hakan özoğuz

yaşam

kanser tedavisi

athena

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Athena'nın gitaristi, grubun solisti Gökhan Özoğuz'un kardeşi Hakan Özoğuz, bir süredir lenfoma ile mücadele ediyordu.Uzun bir süredir tedavi gören 45 yaşındaki Hakan Özoğuz'dan haber geldi. Tedavisinin bittiğini söyleyen Özoğuz, sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.Hakan Özoğuz, "Herkese selamlar. Bildiğiniz üzere bir tedavi sürecindeydim ve artık bu sürecin sonuna geldiğimi sizlere haber vermek istiyorum. Her şey olması gerektiği gibi yolunda ilerliyor çok şükür. Bu süreçte yanımda olan aileme, sevdiklerime, arkadaşlarıma ve doktorlarıma çok teşekkür ederim. İyi dilekleriniz ve dualarınız için teşekkür ediyorum. Şimdi artık konserlerde, projelerde ve albümlerde görüşmek dileğiyle, hoşçakalın" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20221022/gokhan-ozoguzdan-kardesi-hakan-ozoguzun-saglik-durumuna-iliskin-aciklama-1062592348.html

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hakan özoğuz, kanser tedavisi, athena