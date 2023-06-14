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https://sputniknews.com.tr/20230614/lenfoma-tedavisi-goruyordu-hakan-ozoguzdan-aciklama-geldi-1072442734.html
Lenfoma tedavisi görüyordu: Hakan Özoğuz'dan açıklama geldi
Lenfoma tedavisi görüyordu: Hakan Özoğuz'dan açıklama geldi
Yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi gören Athena grubunun gitaristi Hakan Özoğuz tedavisinin bittiğini duyurdu. 14.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-14T15:53+0300
2023-06-14T16:04+0300
hakan özoğuz
yaşam
kanser tedavisi
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Athena'nın gitaristi, grubun solisti Gökhan Özoğuz'un kardeşi Hakan Özoğuz, bir süredir lenfoma ile mücadele ediyordu.Uzun bir süredir tedavi gören 45 yaşındaki Hakan Özoğuz'dan haber geldi. Tedavisinin bittiğini söyleyen Özoğuz, sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.Hakan Özoğuz, "Herkese selamlar. Bildiğiniz üzere bir tedavi sürecindeydim ve artık bu sürecin sonuna geldiğimi sizlere haber vermek istiyorum. Her şey olması gerektiği gibi yolunda ilerliyor çok şükür. Bu süreçte yanımda olan aileme, sevdiklerime, arkadaşlarıma ve doktorlarıma çok teşekkür ederim. İyi dilekleriniz ve dualarınız için teşekkür ediyorum. Şimdi artık konserlerde, projelerde ve albümlerde görüşmek dileğiyle, hoşçakalın" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221022/gokhan-ozoguzdan-kardesi-hakan-ozoguzun-saglik-durumuna-iliskin-aciklama-1062592348.html
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hakan özoğuz, kanser tedavisi, athena
hakan özoğuz, kanser tedavisi, athena

Lenfoma tedavisi görüyordu: Hakan Özoğuz'dan açıklama geldi

15:53 14.06.2023 (güncellendi: 16:04 14.06.2023)
© Instagram/Hakan ÖzoğuzHakan Özoğuz
Hakan Özoğuz - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2023
© Instagram/Hakan Özoğuz
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Yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi gören Athena grubunun gitaristi Hakan Özoğuz tedavisinin bittiğini duyurdu.
Athena'nın gitaristi, grubun solisti Gökhan Özoğuz'un kardeşi Hakan Özoğuz, bir süredir lenfoma ile mücadele ediyordu.
Uzun bir süredir tedavi gören 45 yaşındaki Hakan Özoğuz'dan haber geldi. Tedavisinin bittiğini söyleyen Özoğuz, sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.
Hakan Özoğuz, "Herkese selamlar. Bildiğiniz üzere bir tedavi sürecindeydim ve artık bu sürecin sonuna geldiğimi sizlere haber vermek istiyorum. Her şey olması gerektiği gibi yolunda ilerliyor çok şükür. Bu süreçte yanımda olan aileme, sevdiklerime, arkadaşlarıma ve doktorlarıma çok teşekkür ederim. İyi dilekleriniz ve dualarınız için teşekkür ediyorum. Şimdi artık konserlerde, projelerde ve albümlerde görüşmek dileğiyle, hoşçakalın" dedi.
Gökhan Özoğuz - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2022
YAŞAM
Gökhan Özoğuz'dan kardeşi Hakan Özoğuz'un sağlık durumuna ilişkin açıklama
22 Ekim 2022, 11:23
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