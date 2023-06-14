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KGK'dan ertelenmiş vergi varlıklarına ilişkin açıklama
KGK'dan ertelenmiş vergi varlıklarına ilişkin açıklama
KGK, kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar ile işletmelerin, indirimli gelir veya kurumlar vergisi uygulamasından doğan ertelenmiş vergi varlıklarına ilişkin... 14.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-14T19:45+0300
2023-06-14T19:45+0300
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Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), yatırım teşvik sisteminden faydalanan kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar ile büyük işletmelerin, söz konusu teşvikler kapsamında indirimli gelir veya kurumlar vergisi uygulamasından doğan ertelenmiş vergi varlıklarına ilişkin ilave bilgilere finansal tablo dipnotlarında yer vermeleri gerektiğini bildirdi.KGK'den, Resmi Gazete'de yayımlanan, "Yatırım Teşvik Sistemi Kapsamında Ortaya Çıkan Ertelenmiş Vergi Varlıklarının Açıklanması Hakkındaki Kurul Kararı"na ilişkin açıklama yapıldı.Tasarrufları katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirmek, üretimi ve istihdamı artırmak amacıyla "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar" kapsamında, işletmelerin yatırımlarına çeşitli teşvikler sağlandığı hatırlatılan açıklamada, bu teşviklerden birisinin de gelir veya kurumlar vergisi indirimi olduğu belirtildi. Yatırım teşvik sisteminden faydalanan işletmelerin, bu kapsamda gelecek dönemlere devreden vergi avantajlarına sahip olduklarından, TMS 12 Gelir Vergileri (TMS 12) uyarınca finansal tablolarına ertelenmiş vergi varlıkları yansıttıkları aktarılan açıklamada, söz konusu ertelenmiş vergi varlığının karşılığında, kar ve zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosuna "ertelenmiş vergi geliri" yansıtıldığı ve dönem karının da bu kalemden doğrudan etkilendiği ifade edildi. Yatırım teşviklerinin finansal tablolarda artan etkisi ve bu etkinin kaynaklarının daha anlaşılabilir ve şeffaf bir biçimde sunulabilmesi için Kurul kararı alındığına işaret edildi.Yatırım teşvik sisteminden faydalanan kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar ile zorunlu ya da isteğe bağlı olarak Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını uygulayan büyük işletmelerin, söz konusu teşvikler kapsamındaki indirimli gelir veya kurumlar vergisi uygulamasından doğan ertelenmiş vergilere ilişkin olarak "Yatırım Teşvik Sistemi Kapsamında Elde Edilen Vergi Avantajları" başlığı altında ilave hususları açıklamaları gerektiği bildirilen açıklamada, bu hususlar şöyle sıralandı:Söz konusu açıklamalara 1 Ocak 2023 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerine ait yıllık ve ara dönem finansal tablo dipnotlarında yer verilmesi gerektiğinin altı çizildi.
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yatırım, resmi gazete
yatırım, resmi gazete

KGK'dan ertelenmiş vergi varlıklarına ilişkin açıklama

19:45 14.06.2023
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KGK, kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar ile işletmelerin, indirimli gelir veya kurumlar vergisi uygulamasından doğan ertelenmiş vergi varlıklarına ilişkin ilave bilgilere finansal tablolarında yer vermeleri gerektiğini duyurdu.
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), yatırım teşvik sisteminden faydalanan kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar ile büyük işletmelerin, söz konusu teşvikler kapsamında indirimli gelir veya kurumlar vergisi uygulamasından doğan ertelenmiş vergi varlıklarına ilişkin ilave bilgilere finansal tablo dipnotlarında yer vermeleri gerektiğini bildirdi.
KGK'den, Resmi Gazete'de yayımlanan, "Yatırım Teşvik Sistemi Kapsamında Ortaya Çıkan Ertelenmiş Vergi Varlıklarının Açıklanması Hakkındaki Kurul Kararı"na ilişkin açıklama yapıldı.
Tasarrufları katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirmek, üretimi ve istihdamı artırmak amacıyla "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar" kapsamında, işletmelerin yatırımlarına çeşitli teşvikler sağlandığı hatırlatılan açıklamada, bu teşviklerden birisinin de gelir veya kurumlar vergisi indirimi olduğu belirtildi. Yatırım teşvik sisteminden faydalanan işletmelerin, bu kapsamda gelecek dönemlere devreden vergi avantajlarına sahip olduklarından, TMS 12 Gelir Vergileri (TMS 12) uyarınca finansal tablolarına ertelenmiş vergi varlıkları yansıttıkları aktarılan açıklamada, söz konusu ertelenmiş vergi varlığının karşılığında, kar ve zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosuna "ertelenmiş vergi geliri" yansıtıldığı ve dönem karının da bu kalemden doğrudan etkilendiği ifade edildi. Yatırım teşviklerinin finansal tablolarda artan etkisi ve bu etkinin kaynaklarının daha anlaşılabilir ve şeffaf bir biçimde sunulabilmesi için Kurul kararı alındığına işaret edildi.
Yatırım teşvik sisteminden faydalanan kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar ile zorunlu ya da isteğe bağlı olarak Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını uygulayan büyük işletmelerin, söz konusu teşvikler kapsamındaki indirimli gelir veya kurumlar vergisi uygulamasından doğan ertelenmiş vergilere ilişkin olarak "Yatırım Teşvik Sistemi Kapsamında Elde Edilen Vergi Avantajları" başlığı altında ilave hususları açıklamaları gerektiği bildirilen açıklamada, bu hususlar şöyle sıralandı:
Yatırım teşviklerinden kaynaklanan vergi avantajının cari dönem vergisine tekabül eden kısmı
Yatırım teşviklerinden kaynaklanan ertelenmiş vergi varlıklarının kullanılması beklenen dönem(ler)
Yatırım teşviklerinden doğan ertelenmiş vergi varlıklarının dönemler itibarıyla yıl bazında geri kazanılması beklenen kısımları
Yatırım teşviklerinden doğan ertelenmiş vergi varlıklarının finansal tablolara yansıtılmasında kullanılan önemli muhakeme ile önemli varsayımlar
Yatırım teşviklerinden doğan ertelenmiş vergi varlıklarının finansal tablolara alınmasında kullanılan kilit varsayımlardaki değişikliklerin, ertelenmiş vergi varlıkların geri kazanılabilirliğine olan etkileri ve bu etkilere ilişkin açıklama
Yatırım teşviklerinden doğan ertelenmiş vergi varlıklarında kullanılan varsayımlara ilişkin duyarlılık analizleri
Söz konusu açıklamalara 1 Ocak 2023 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerine ait yıllık ve ara dönem finansal tablo dipnotlarında yer verilmesi gerektiğinin altı çizildi.
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