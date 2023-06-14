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Kabine toplanıyor: Bayram ikramiyeleri artacak mı?
Kabine toplanıyor: Bayram ikramiyeleri artacak mı?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanıyor. Asgari ücret mesaisinin yanı sıra bayram ikramiyesi... 14.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-14T08:18+0300
2023-06-14T08:20+0300
politika
kabine
emekli maaşı
emekli ikramiyesi
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Yeni bakanlarla ilk toplantısını 6 Haziran'da gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün 2. kez kabineyi topluyor.Gündemde hangi başlıklar var? Sabah'ın haberine göre, kabinenin gündeminde asgari ücrete yapılacak ara zammın yanı sıra; ev hanımlarına emeklilik, gençlere vergisiz telefon ve faizsiz evlilik kredisi gibi konular ele alınacak.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni dönemde uygulanacak politikalar hakkında kabineyi bilgilendirecek. Enflasyonun yol açtığı refah kaybını telafi edecek adımlar gündemde olacak. Memura ilave refah payı verilmesi, 7 bin 500 liranın üzerindeki emekli aylıklarıyla ilgili kademeli düzenleme ile bayram ikramiyeleri de kabinede ele alınacak. Temmuz ayında süresi dolacak olan konut kiralarında tavan artış oranı uygulamasının uzatılıp uzatılmayacağı da masadaki konular arasında.
https://sputniknews.com.tr/20230613/kabinenin-2-toplantisi-bakanlar-ilk-yuz-gunluk-programlarini-sunacak-1072372352.html
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kabine, emekli maaşı, emekli ikramiyesi
kabine, emekli maaşı, emekli ikramiyesi

Kabine toplanıyor: Bayram ikramiyeleri artacak mı?

08:18 14.06.2023 (güncellendi: 08:20 14.06.2023)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. ( Doğukan Keskinkılıç - Anadolu Ajansı )
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. ( Doğukan Keskinkılıç - Anadolu Ajansı ) - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2023
© AA
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanıyor. Asgari ücret mesaisinin yanı sıra bayram ikramiyesi masadaki konular arasında yer alıyor.
Yeni bakanlarla ilk toplantısını 6 Haziran'da gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün 2. kez kabineyi topluyor.

Gündemde hangi başlıklar var?

Sabah'ın haberine göre, kabinenin gündeminde asgari ücrete yapılacak ara zammın yanı sıra; ev hanımlarına emeklilik, gençlere vergisiz telefon ve faizsiz evlilik kredisi gibi konular ele alınacak.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni dönemde uygulanacak politikalar hakkında kabineyi bilgilendirecek. Enflasyonun yol açtığı refah kaybını telafi edecek adımlar gündemde olacak.
Memura ilave refah payı verilmesi, 7 bin 500 liranın üzerindeki emekli aylıklarıyla ilgili kademeli düzenleme ile bayram ikramiyeleri de kabinede ele alınacak.
Temmuz ayında süresi dolacak olan konut kiralarında tavan artış oranı uygulamasının uzatılıp uzatılmayacağı da masadaki konular arasında.
Kabine - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2023
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Kabinenin 2. toplantısı: Bakanlar ilk 100 günlük programlarını sunacak
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