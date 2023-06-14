https://sputniknews.com.tr/20230614/izmirde-39-buyuklugunde-deprem-cevre-ilcelerden-de-hissedildi-1072413863.html

İzmir'de 3.9 büyüklüğünde deprem: Çevre ilçelerden de hissedildi

İzmir'de 3.9 büyüklüğünde deprem: Çevre ilçelerden de hissedildi

AFAD, İzmir'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem, çevre ilçelerden de hissedildi. 14.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-14T09:13+0300

2023-06-14T09:13+0300

2023-06-14T09:14+0300

türkiye

izmir

deprem

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

kandilli rasathanesi

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü İzmir'in Buca ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 10.19 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı.

https://sputniknews.com.tr/20230613/naci-gorur-100-kilometreden-daha-yakin-diyerek-uyardi-buyuk-deprem-uretebilecek-faylari-duyurdu-1072360727.html

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