https://sputniknews.com.tr/20230614/izmirde-39-buyuklugunde-deprem-cevre-ilcelerden-de-hissedildi-1072413863.html
İzmir'de 3.9 büyüklüğünde deprem: Çevre ilçelerden de hissedildi
İzmir'de 3.9 büyüklüğünde deprem: Çevre ilçelerden de hissedildi
AFAD, İzmir'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem, çevre ilçelerden de hissedildi. 14.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-14T09:13+0300
2023-06-14T09:13+0300
2023-06-14T09:14+0300
türkiye
izmir
deprem
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
kandilli rasathanesi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü İzmir'in Buca ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 10.19 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı.
https://sputniknews.com.tr/20230613/naci-gorur-100-kilometreden-daha-yakin-diyerek-uyardi-buyuk-deprem-uretebilecek-faylari-duyurdu-1072360727.html
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izmir'de deprem mi oldu, izmir deprem, afad son depremler
izmir'de deprem mi oldu, izmir deprem, afad son depremler
İzmir'de 3.9 büyüklüğünde deprem: Çevre ilçelerden de hissedildi
09:13 14.06.2023 (güncellendi: 09:14 14.06.2023) Abone ol
AFAD, İzmir'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem, çevre ilçelerden de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü İzmir'in Buca ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 10.19 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı.