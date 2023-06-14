https://sputniknews.com.tr/20230614/isvecte-iklim-aktivistlerinden-monetnin-tablosuna-boyali-saldiri-1072460976.html
İsveç'te iklim aktivistlerinden Monet’nin tablosuna boyalı saldırı
İsveç'te iklim aktivistlerinden Monet’nin tablosuna boyalı saldırı
Fransız ressam Claude Monet’nin İsveç Ulusal Müzesi'nde sergilenen tablosuna boyalı saldırıda bulunan 2 kişi gözaltına alındı. 14.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-14T23:10+0300
2023-06-14T23:10+0300
2023-06-14T23:10+0300
yaşam
claude monet
tablo
protesto
iklim
protestolar
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İklim aktivistleri, İsveç’in başkenti Stockholm’de bir müzede bulunan ünlü ressam Claude Monet tarafından 1900 yılında yapılan The Artist's Garden at Giverny (Sanatçının Giverny'deki Bahçesi) adlı esere boyalı saldırı düzenleyerek ellerini tabloya yapıştırdı. Polis, 2 aktivisti gözaltına aldı.Dagens Nyheter gazetesinin haberine göre, Monet’nin İsveç Ulusal Müzesi'nde sergilenen eserlerinden birine 2 aktivist, küresel ısınmaya dikkati çekmek için yağlı boya saldırısı düzenledi.Müzeden yapılan açıklamada, boyalı eylemi gerçekleştiren 2 kadının gözaltına alındığı kaydedildi.Müze Basın Sözcüsü Hanna Tottmar, sanat eserinin camla kaplı olduğunu ve tablonun zarar görmediğini açıkladı.Tottmar, eserlerin perşembe günü yeniden sergileneceğini belirtti.
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claude monet, tablo, protesto, iklim, protestolar
claude monet, tablo, protesto, iklim, protestolar
İsveç'te iklim aktivistlerinden Monet’nin tablosuna boyalı saldırı
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Fransız ressam Claude Monet’nin İsveç Ulusal Müzesi'nde sergilenen tablosuna boyalı saldırıda bulunan 2 kişi gözaltına alındı.
İklim aktivistleri, İsveç’in başkenti Stockholm’de bir müzede bulunan ünlü ressam Claude Monet tarafından 1900 yılında yapılan The Artist's Garden at Giverny (Sanatçının Giverny'deki Bahçesi) adlı esere boyalı saldırı düzenleyerek ellerini tabloya yapıştırdı. Polis, 2 aktivisti gözaltına aldı.
Dagens Nyheter gazetesinin haberine göre, Monet’nin İsveç Ulusal Müzesi'nde sergilenen eserlerinden birine 2 aktivist, küresel ısınmaya dikkati çekmek için yağlı boya saldırısı düzenledi.
Müzeden yapılan açıklamada, boyalı eylemi gerçekleştiren 2 kadının gözaltına alındığı kaydedildi.
Müze Basın Sözcüsü Hanna Tottmar, sanat eserinin camla kaplı olduğunu ve tablonun zarar görmediğini açıkladı.
Tottmar, eserlerin perşembe günü yeniden sergileneceğini belirtti.