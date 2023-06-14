https://sputniknews.com.tr/20230614/isvecte-iklim-aktivistlerinden-monetnin-tablosuna-boyali-saldiri-1072460976.html

İsveç'te iklim aktivistlerinden Monet’nin tablosuna boyalı saldırı

İsveç'te iklim aktivistlerinden Monet’nin tablosuna boyalı saldırı

Fransız ressam Claude Monet’nin İsveç Ulusal Müzesi'nde sergilenen tablosuna boyalı saldırıda bulunan 2 kişi gözaltına alındı. 14.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-14T23:10+0300

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yaşam

claude monet

tablo

protesto

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protestolar

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İklim aktivistleri, İsveç’in başkenti Stockholm’de bir müzede bulunan ünlü ressam Claude Monet tarafından 1900 yılında yapılan The Artist's Garden at Giverny (Sanatçının Giverny'deki Bahçesi) adlı esere boyalı saldırı düzenleyerek ellerini tabloya yapıştırdı. Polis, 2 aktivisti gözaltına aldı.Dagens Nyheter gazetesinin haberine göre, Monet’nin İsveç Ulusal Müzesi'nde sergilenen eserlerinden birine 2 aktivist, küresel ısınmaya dikkati çekmek için yağlı boya saldırısı düzenledi.Müzeden yapılan açıklamada, boyalı eylemi gerçekleştiren 2 kadının gözaltına alındığı kaydedildi.Müze Basın Sözcüsü Hanna Tottmar, sanat eserinin camla kaplı olduğunu ve tablonun zarar görmediğini açıkladı.Tottmar, eserlerin perşembe günü yeniden sergileneceğini belirtti.

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claude monet, tablo, protesto, iklim, protestolar