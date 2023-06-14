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İstanbul'da konut değerinin en yüksek olduğu ilçe Beşiktaş oldu
İstanbul'da konut değerinin en yüksek olduğu ilçe Beşiktaş oldu
Gayrimenkul değerleme hesabı yapan Endeksa, İstanbul'da konut satış fiyatının en yüksek olduğu ilçeyi Beşiktaş olarak açıkladı. 14.06.2023, Sputnik Türkiye
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konut
konut satışı
beşiktaş
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Endeksa'nın konut değerleme istatistiklerine göre İstanbul'un en değerli 10 ilçesini belirlendi.Listenin zirvesinde Beşiktaş ilçesi yer aldı. Listeyi Beşiktaş'ın ardından sırasıyla Sarıyer, Kadıköy, Bakırköy, Beykoz, Şişli, Adalar, Beyoğlu, Ataşehir ve Üsküdar ilçeleri takip etti.Beşiktaş’ta ortalama konut metre kare fiyatı 50 bin 838 TL olurken ortalama konut fiyatı ise 7 milyon 778 bin 214 TL olduğu açıklandı.İstanbul'un tüm ilçeleri arasında en çok konut fiyat artışı Kadıköy’de yaşandı.İlçede konut fiyatları son 1 yılda yüzde 186 arttı. Kadıköy’de ortalama konut metrekare fiyatı 35 bin 483 TL olurken, ortalama fiyat 4 milyon 754 bin 722 TL’yi buldu.
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fotoğraf, gayrimenkul, konut, konut satışı, beşiktaş, sarıyer, kadıköy, istanbul, emlak, emlak fiyatları
fotoğraf, gayrimenkul, konut, konut satışı, beşiktaş, sarıyer, kadıköy, istanbul, emlak, emlak fiyatları

İstanbul'da konut değerinin en yüksek olduğu ilçe Beşiktaş oldu

17:44 14.06.2023 (güncellendi: 18:52 14.06.2023)
sarıyer konut
sarıyer konut - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2023
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Gayrimenkul değerleme hesabı yapan Endeksa, İstanbul'da konut satış fiyatının en yüksek olduğu ilçeyi Beşiktaş olarak açıkladı.
İstanbul'da konut değerinin en yüksek olduğu ilçe Beşiktaş oldu
İstanbul'da konut değerinin en yüksek olduğu ilçe Beşiktaş oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2023
İstanbul'da konut değerinin en yüksek olduğu ilçe Beşiktaş oldu
Endeksa'nın konut değerleme istatistiklerine göre İstanbul'un en değerli 10 ilçesini belirlendi.

Listenin zirvesinde Beşiktaş ilçesi yer aldı. Listeyi Beşiktaş'ın ardından sırasıyla Sarıyer, Kadıköy, Bakırköy, Beykoz, Şişli, Adalar, Beyoğlu, Ataşehir ve Üsküdar ilçeleri takip etti.

Beşiktaş’ta ortalama konut metre kare fiyatı 50 bin 838 TL olurken ortalama konut fiyatı ise 7 milyon 778 bin 214 TL olduğu açıklandı.

İstanbul'un tüm ilçeleri arasında en çok konut fiyat artışı Kadıköy’de yaşandı.

İlçede konut fiyatları son 1 yılda yüzde 186 arttı. Kadıköy’de ortalama konut metrekare fiyatı 35 bin 483 TL olurken, ortalama fiyat 4 milyon 754 bin 722 TL’yi buldu.
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