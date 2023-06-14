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https://sputniknews.com.tr/20230614/israil-2022de-savunma-sanayinde-125-milyar-dolar-ile-ihracat-rekoru-kirdik-1072449950.html
İsrail: 2022’de savunma sanayinde 12.5 milyar dolar ile ihracat rekoru kırdık
İsrail: 2022’de savunma sanayinde 12.5 milyar dolar ile ihracat rekoru kırdık
İsrail, 2022’de savunma sanayi alanında 12.5 milyar dolarlık silah ihracatı ile rekor kırdığını duyurdu. 14.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-14T18:06+0300
2023-06-14T18:06+0300
savunma
israil
israil savunma bakanlığı
savunma sanayi
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İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Tel Aviv'deki bakanlık karargahında Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın katılımıyla düzenlenen bir savunma sanayi konferansında silah ihracatı verileri paylaşıldı.Açıklamada, İsrail’in, 2022'de savunma ihracatında bir kez daha tüm zamanların zirvesine ulaşarak, savunma anlaşmaları kapsamında üst üste ikinci kez rekor kırdığı kaydedildi.Yaklaşık 120 İsrailli savunma sanayi firmasının, bazıları yüz milyonlarca doları bulan “mega anlaşmalar” da dahil olmak üzere dünya çapında yüzlerce savunma sözleşmesi imzaladığı belirtildi.Bu kapsamda, İsrail'in savunma ihracatının on yıldan kısa bir sürede ikiye katlandığı ve 3 yılda %50 artarak geçen yıl 12,5 milyar doları bulduğu aktarıldı.Açıklamada, 2022 döneminde imzalanan anlaşmaların yaklaşık dörtte birini insansız hava araçlarının (İHA) oluşturduğuna işaret edildi.İsrail’in normalleşme anlaşmaları imzaladığı Arap ülkelerine yapılan ihracatın yaklaşık 3 milyar dolara ulaşarak, toplam ihracat rakamının yaklaşık yüzde 25’ini oluşturduğu vurgulandı.Silah ihracatına konu ürünlerin oranı şu şekilde sıralandı:"İHA ve İHA sistemleri yüzde 25, füzeler, roketler ve hava savunma sistemleri yüzde 19, radar ve elektronik harp yüzde 13, insanlı hava araçları ve aviyonik yüzde 5, gözlem ve optronik yüzde 10, silah istasyonları ve rampalar yüzde 5, araçlar ve zırhlı personel taşıyıcılar yüzde 5, C4I ve iletişim sistemleri yüzde 6, istihbarat, bilgi ve siber sistemler yüzde 6, mühimmat ve silahlanma yüzde 4, denizcilik sistemleri yüzde 1, hizmetler ve diğer ürünler yüzde 1."Açıklamada, yapılan ihracatın yüzde 30'unun Asya ve Pasifik Bölgesi'ne, yüzde 29'unun Avrupa'ya, yüzde 11'inin Kuzey Amerika'ya, yüzde 24'ünün İsrail’in normalleşme anlaşması imzaladığı Arap ülkelerine, yüzde 3'ünün Afrika'ya, yüzde 3'ünün de Latin Amerika'ya gerçekleştiği bildirildi.İsrail Savunma Bakanlığının, savunma ihracatı alanını son yıllarda merkezi bir öncelik olarak tanımladığına işaret edilen açıklamada, bu alanda yeni pazarlara açılmak, resmi düzenlemeleri azaltmak ve bürokratik engelleri kaldırmak için ulusal bir çabaya öncülük edildiği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20220331/aselsan-genel-mudur-yardimcisi-karatas-tasarlayamayacagimiz-hicbir-sey-yok-1055218585.html
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israil, israil savunma bakanlığı, savunma sanayi
israil, israil savunma bakanlığı, savunma sanayi

İsrail: 2022’de savunma sanayinde 12.5 milyar dolar ile ihracat rekoru kırdık

18:06 14.06.2023
© AAİsrail ordusunun Demir Kubbe hava savunma sistemi
İsrail ordusunun Demir Kubbe hava savunma sistemi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2023
© AA
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İsrail, 2022’de savunma sanayi alanında 12.5 milyar dolarlık silah ihracatı ile rekor kırdığını duyurdu.
İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Tel Aviv'deki bakanlık karargahında Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın katılımıyla düzenlenen bir savunma sanayi konferansında silah ihracatı verileri paylaşıldı.
Açıklamada, İsrail’in, 2022'de savunma ihracatında bir kez daha tüm zamanların zirvesine ulaşarak, savunma anlaşmaları kapsamında üst üste ikinci kez rekor kırdığı kaydedildi.
Yaklaşık 120 İsrailli savunma sanayi firmasının, bazıları yüz milyonlarca doları bulan “mega anlaşmalar” da dahil olmak üzere dünya çapında yüzlerce savunma sözleşmesi imzaladığı belirtildi.
Bu kapsamda, İsrail'in savunma ihracatının on yıldan kısa bir sürede ikiye katlandığı ve 3 yılda %50 artarak geçen yıl 12,5 milyar doları bulduğu aktarıldı.
Açıklamada, 2022 döneminde imzalanan anlaşmaların yaklaşık dörtte birini insansız hava araçlarının (İHA) oluşturduğuna işaret edildi.
İsrail’in normalleşme anlaşmaları imzaladığı Arap ülkelerine yapılan ihracatın yaklaşık 3 milyar dolara ulaşarak, toplam ihracat rakamının yaklaşık yüzde 25’ini oluşturduğu vurgulandı.
Silah ihracatına konu ürünlerin oranı şu şekilde sıralandı:
"İHA ve İHA sistemleri yüzde 25, füzeler, roketler ve hava savunma sistemleri yüzde 19, radar ve elektronik harp yüzde 13, insanlı hava araçları ve aviyonik yüzde 5, gözlem ve optronik yüzde 10, silah istasyonları ve rampalar yüzde 5, araçlar ve zırhlı personel taşıyıcılar yüzde 5, C4I ve iletişim sistemleri yüzde 6, istihbarat, bilgi ve siber sistemler yüzde 6, mühimmat ve silahlanma yüzde 4, denizcilik sistemleri yüzde 1, hizmetler ve diğer ürünler yüzde 1."
Açıklamada, yapılan ihracatın yüzde 30'unun Asya ve Pasifik Bölgesi'ne, yüzde 29'unun Avrupa'ya, yüzde 11'inin Kuzey Amerika'ya, yüzde 24'ünün İsrail’in normalleşme anlaşması imzaladığı Arap ülkelerine, yüzde 3'ünün Afrika'ya, yüzde 3'ünün de Latin Amerika'ya gerçekleştiği bildirildi.
İsrail Savunma Bakanlığının, savunma ihracatı alanını son yıllarda merkezi bir öncelik olarak tanımladığına işaret edilen açıklamada, bu alanda yeni pazarlara açılmak, resmi düzenlemeleri azaltmak ve bürokratik engelleri kaldırmak için ulusal bir çabaya öncülük edildiği belirtildi.
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