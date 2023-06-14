https://sputniknews.com.tr/20230614/iran-rusya-dunyanin-tek-kutupluluguna-direniyor-bu-durus-bize-yakin-1072460281.html

İran: Rusya dünyanın tek kutupluluğuna direniyor, bu duruş bize yakın

İran: Rusya dünyanın tek kutupluluğuna direniyor, bu duruş bize yakın

İran’ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İran’a, Rusya’ya desteğini derhal kesmesi talebinin çok naif ve kabul... 14.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-14T22:54+0300

2023-06-14T22:54+0300

2023-06-14T22:54+0300

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rusya

iran

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İran’ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nda Sputnik’e yaptığı açıklamada, “İran, egemen ve bağımsız bir devlet, siyasi ve ekonomik kararlarını bağımsız şekilde veriyor. Rusya bizim için bir komşu. Bizim için öncelikle önemli olan komşularla iyi ilişkilere sahip olmak. İyi komşuluk dışında, Rusya’yla birçok küresel ve önemli konularda benzer duruş ve yaklaşımlara sahibiz. Bugün Rusya, dünyanın tek kutupluluğu olan önemli bir küresel soruna karşı direniyor ve bununla birlikte baskı ve yaptırımlara maruz kalıyor. Bu duruş İran’a yakın. Çünkü İran, tek kutupluluğa karşı mücadele konseptini 1979 devrimi sırasında kendi sloganı ilan etmişti” ifadesini kullandı.Daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İranlı mevkidaşı İbrahim Reisi ile telefon görüşmesinde, Ukrayna’daki ihtilaf bağlamında Rusya’ya desteğini derhal kesme çağrısında bulunmuştu.

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