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https://sputniknews.com.tr/20230614/iran-cumhurbaskani-reisi-asla-nukleer-silah-arayisi-icinde-degiliz-1072457357.html
İran Cumhurbaşkanı Reisi: Asla nükleer silah arayışı içinde değiliz
İran Cumhurbaşkanı Reisi: Asla nükleer silah arayışı içinde değiliz
Venezüella Telesur kanalına değerlendirmede bulunan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, "İran'ın nükleer faaliyetlerinin barışçıl olduğunu her daim söyledik ve... 14.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-14T21:46+0300
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dünya
iran
ibrahim reisi
nicolas maduro
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, izolasyonların ülkelere karşı yapılan bir savaş olduğunu, yaptırımların ise halka boyun eğdirilmesi için bir araç olarak kullanıldığını söyledi.Resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Venezüella'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile görüşmesini tamamlayan Reisi, Venezüella merkezli Telesur kanalına değerlendirmede bulundu.Reisi, Venezüella ile ikili ilişkilere, ABD yaptırımlarına ve nükleer anlaşmalara değindi.Reisi, Venezüella ile siyasi, ekonomik ve sosyal alanda sağlam ilişkilere sahip olduklarını belirterek, iki ülke arasında ticarette takas yapma kapasitesinin yüksek olduğunu ve şu ana kadar da ilişkilerin büyümesi için iyi işler yaptıklarını söyledi.Telesur'un eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezüella ekonomisine yönelik sorusuna şöyle cevap veren Reisi, "Amerikalılar o bölgede küresel olarak çıkarlarının peşindeler ve hegemonyalarını dayatmak istiyorlar. Trump'ın söylediği ABD'nin bir gerçeğidir, bu gerçek petrol rezervlerini gasbetmek ve yağmalamaktan geçiyor. Venezüella'nın rezervlerini de yağmalamak istiyorlar" dedi.'Kendi kendimize yetmemizi ve ihracat yapmamızı istemiyorlar'Reisi, ABD'nin kendi politikasına uymayan ülkelere yaptırım uyguladığını savunarak, "İzolasyonlar ülkelere karşı yapılan bir savaştır, eskiden askeriydi şimdi ise yaptırımları halka boyun eğdirmek için araç olarak kullanıyorlar. Bağımsız olmamızı, kendi kendimize yetmemizi ve ihracat yapmamızı istemiyorlar" değerlendirmesinde bulundu.ABD'nin Irak ve Afganistan gibi birçok ülkede yol açtığı zararları anımsatan Reisi, ulusların iç işlerine saygı gösterilmesi gerektiğini ve kendi ülkesinin iç işlerine de müdahale etmek isteyen "şer ekseni" olduğunu kaydetti.Reisi, tek taraflılık düzeninin son bulması gerektiğini ve çok kutuplu bir dünya inşa edilmesine ihtiyaç olduğunu belirtti.'Taahhütlerini yerine getiren tek ülke İran'dı'Reisi, nükleer enerjinin kullanımına ilişkin soruya cevaben, "Bütün taahhütlerimizi yerine getirdik ancak Amerikalılar buna saygı duymadı, Avrupalılar da taahhütlerini yerine getirmedi. Taahhütlerini yerine getiren tek ülke İran'dı. İran'ın nükleer faaliyetlerinin barışçıl olduğunu her daim söyledik ve asla nükleer silah arayış içinde değiliz. Soruşturmalarda İran'ın nükleer silah aramadığı kanıtlandı ama maalesef ne Amerikalılar ne de Batı sözlerine sadık kaldı" ifadelerini kullandı.
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iran, ibrahim reisi, nicolas maduro, abd, nükleer

İran Cumhurbaşkanı Reisi: Asla nükleer silah arayışı içinde değiliz

21:46 14.06.2023
© AP Photo / Vahid Salemiİran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2023
© AP Photo / Vahid Salemi
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Venezüella Telesur kanalına değerlendirmede bulunan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, "İran'ın nükleer faaliyetlerinin barışçıl olduğunu her daim söyledik ve asla nükleer silah arayışı içinde değiliz" ifadelerini kullandı.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, izolasyonların ülkelere karşı yapılan bir savaş olduğunu, yaptırımların ise halka boyun eğdirilmesi için bir araç olarak kullanıldığını söyledi.
Resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Venezüella'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile görüşmesini tamamlayan Reisi, Venezüella merkezli Telesur kanalına değerlendirmede bulundu.
Reisi, Venezüella ile ikili ilişkilere, ABD yaptırımlarına ve nükleer anlaşmalara değindi.
Reisi, Venezüella ile siyasi, ekonomik ve sosyal alanda sağlam ilişkilere sahip olduklarını belirterek, iki ülke arasında ticarette takas yapma kapasitesinin yüksek olduğunu ve şu ana kadar da ilişkilerin büyümesi için iyi işler yaptıklarını söyledi.
Telesur'un eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezüella ekonomisine yönelik sorusuna şöyle cevap veren Reisi, "Amerikalılar o bölgede küresel olarak çıkarlarının peşindeler ve hegemonyalarını dayatmak istiyorlar. Trump'ın söylediği ABD'nin bir gerçeğidir, bu gerçek petrol rezervlerini gasbetmek ve yağmalamaktan geçiyor. Venezüella'nın rezervlerini de yağmalamak istiyorlar" dedi.

'Kendi kendimize yetmemizi ve ihracat yapmamızı istemiyorlar'

Reisi, ABD'nin kendi politikasına uymayan ülkelere yaptırım uyguladığını savunarak, "İzolasyonlar ülkelere karşı yapılan bir savaştır, eskiden askeriydi şimdi ise yaptırımları halka boyun eğdirmek için araç olarak kullanıyorlar. Bağımsız olmamızı, kendi kendimize yetmemizi ve ihracat yapmamızı istemiyorlar" değerlendirmesinde bulundu.
ABD'nin Irak ve Afganistan gibi birçok ülkede yol açtığı zararları anımsatan Reisi, ulusların iç işlerine saygı gösterilmesi gerektiğini ve kendi ülkesinin iç işlerine de müdahale etmek isteyen "şer ekseni" olduğunu kaydetti.
Reisi, tek taraflılık düzeninin son bulması gerektiğini ve çok kutuplu bir dünya inşa edilmesine ihtiyaç olduğunu belirtti.

'Taahhütlerini yerine getiren tek ülke İran'dı'

Reisi, nükleer enerjinin kullanımına ilişkin soruya cevaben, "Bütün taahhütlerimizi yerine getirdik ancak Amerikalılar buna saygı duymadı, Avrupalılar da taahhütlerini yerine getirmedi. Taahhütlerini yerine getiren tek ülke İran'dı. İran'ın nükleer faaliyetlerinin barışçıl olduğunu her daim söyledik ve asla nükleer silah arayış içinde değiliz. Soruşturmalarda İran'ın nükleer silah aramadığı kanıtlandı ama maalesef ne Amerikalılar ne de Batı sözlerine sadık kaldı" ifadelerini kullandı.
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