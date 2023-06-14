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İngiltere yargısı, Lübnan'daki liman patlamasında Londra merkezli bir şirketi sorumlu buldu
İngiltere yargısı, Lübnan'daki liman patlamasında Londra merkezli bir şirketi sorumlu buldu
İngiltere'deki Yüksek Adalet Divanı, infilak eden patlayıcıyı 2013'te Beyrut Limanı'na indiren Savaro adlı şirketin, patlamada hayatını kaybedenlerin bazı... 14.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-14T00:49+0300
2023-06-14T00:49+0300
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ingiltere Yüksek Adalet Divanı, Lübnan'da 4 Ağustos 2020'de meydana gelen ölümcül liman patlamasında Londra merkezli bir şirketi sorumlu bularak bazı ölenlerin yakınları ve yaralılara tazminat ödenmesine karar verdi.Beyrut Avukatlar Barosu tarafından yapılan açıklamada, infilak eden patlayıcıyı 2013'te gemiye yükleyip Beyrut Limanı'na indiren Savaro adlı İngiliz şirketi hakkında patlamada yakınlarını kaybeden ve yaralanan 4 ailenin başvurusu üzerine Ağustos 2021'de dava açıldığı belirtildi.Davanın açıldığı İngiltere'deki Yüksek Adalet Divanı'nın, Londra merkezli Savaro şirketini şikayetçi ailelere karşı sorumlu bulduğu kaydedildi.Mahkemenin, patlamada hayatını kaybedenlerin 3 yakınına 125 bin dolar, yaralı davacıların her birine de 629 bin dolar tazminat ödenmesine hükmettiği aktarıldı.Açıklamada, tazminatın sadece dava açan aileler ve yaralılara ödeneceği vurgulandı.Patlama üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen ilk defa bir mahkeme davacı aileler lehine karar vermiş oldu.Lübnan'daki mahkemede ise siyasi partiler arasındaki çekişmeden dolayı dosyada ilerleme sağlanamıyor.Lübnan'da patlamadan dolayı kimse yargılanmıyorBeyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.Patlamada 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.Lübnan Temyiz Mahkemesi Başsavcısı Gassan Uvaydat'ın 25 Ocak'ta "istisnasız bir şekilde" liman patlamasında daha önce yargılanan tüm tutukluların serbest bırakılması kararı vermişti.
https://sputniknews.com.tr/20220414/lubnanda-liman-patlamasinin-sembolu-olan-silo-yikilacak-1055565522.html
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ingiltere, avrupa, lübnan, ortadoğu

İngiltere yargısı, Lübnan'daki liman patlamasında Londra merkezli bir şirketi sorumlu buldu

00:49 14.06.2023
© Sputnik / Valery Melnikov / Multimedya arşivine gidinLübnan - Beyrut Limanı patlaması sonrası
Lübnan - Beyrut Limanı patlaması sonrası - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2023
© Sputnik / Valery Melnikov
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İngiltere'deki Yüksek Adalet Divanı, infilak eden patlayıcıyı 2013'te Beyrut Limanı'na indiren Savaro adlı şirketin, patlamada hayatını kaybedenlerin bazı yakınları ile yaralılara tazminat ödenmesine hükmetti.
ingiltere Yüksek Adalet Divanı, Lübnan'da 4 Ağustos 2020'de meydana gelen ölümcül liman patlamasında Londra merkezli bir şirketi sorumlu bularak bazı ölenlerin yakınları ve yaralılara tazminat ödenmesine karar verdi.
Beyrut Avukatlar Barosu tarafından yapılan açıklamada, infilak eden patlayıcıyı 2013'te gemiye yükleyip Beyrut Limanı'na indiren Savaro adlı İngiliz şirketi hakkında patlamada yakınlarını kaybeden ve yaralanan 4 ailenin başvurusu üzerine Ağustos 2021'de dava açıldığı belirtildi.
Davanın açıldığı İngiltere'deki Yüksek Adalet Divanı'nın, Londra merkezli Savaro şirketini şikayetçi ailelere karşı sorumlu bulduğu kaydedildi.
Mahkemenin, patlamada hayatını kaybedenlerin 3 yakınına 125 bin dolar, yaralı davacıların her birine de 629 bin dolar tazminat ödenmesine hükmettiği aktarıldı.
Açıklamada, tazminatın sadece dava açan aileler ve yaralılara ödeneceği vurgulandı.
Patlama üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen ilk defa bir mahkeme davacı aileler lehine karar vermiş oldu.
Lübnan'daki mahkemede ise siyasi partiler arasındaki çekişmeden dolayı dosyada ilerleme sağlanamıyor.

Lübnan'da patlamadan dolayı kimse yargılanmıyor

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.
Patlamada 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.
Lübnan Temyiz Mahkemesi Başsavcısı Gassan Uvaydat'ın 25 Ocak'ta "istisnasız bir şekilde" liman patlamasında daha önce yargılanan tüm tutukluların serbest bırakılması kararı vermişti.
Lübnan-Beyrut-patlama - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2022
DÜNYA
Lübnan'da liman patlamasının sembolü olan silo yıkılacak
14 Nisan 2022, 17:44
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