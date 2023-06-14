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https://sputniknews.com.tr/20230614/imamoglu-sucumuz-varsa-hesap-vermeye-haziriz-ama-uydurma-kavramlar-uzerinden-arayislar-nafile-1072434136.html
İmamoğlu: Suçumuz varsa hesap vermeye hazırız ama uydurma kavramlar üzerinden arayışlar nafile
İmamoğlu: Suçumuz varsa hesap vermeye hazırız ama uydurma kavramlar üzerinden arayışlar nafile
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Suçumuz, kusurumuz varsa hesap vermeye hazırız. Gereği neyse hazır oluruz. Ama uydurma kavramlar... 14.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-14T14:07+0300
2023-06-14T14:07+0300
politika
ekrem imamoğlu
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı’nın ihbarı üzerine açılan yeni davada yarın hâkim karşısına çıkacak. “Suçumuz, kusurumuz varsa hesap vermeye hazırız. Gereği neyse hazır oluruz. Ama uydurma kavramlar üzerinden arayışlar nafile” diyen İmamoğlu, hakkında hapis ve siyasi yasak talebiyle açılan davaya dayanak oluşturulan raporlara imza atan isim olan Arif Yıldırım’a dikkati çekti.Cumhuriyet’te yer alan habere göre, iddianamede, kamunun 250 bin lira zarara uğratıldığı iddia edildi. İlk duruşmanın gerçekleşeceği davayla ilgili konuşan İmamoğlu, şunları söyledi:“Beylikdüzü döneminden kalma Danıştay’ın hakkımızda, bizim itirazlarımıza dönük bizi haklı bulduğu bir süreçte yeniden İçişleri Bakanlığı’nın dosya, arşiv araştırması gibi bir sürü konuya dahil olduğu konulardan bir tanesi. Zaten soruşturmayı yürüten İçişleri Bakanlığı’ndan siparişle gönderilen kişilere bakarsanız nereden geldiğini, o iş için nasıl bu insanların motive edildiğini anlarsınız. Yargının herkese eşit ve adil şekilde uygulandığı bir ülke hayal ediyoruz. Suçumuz, kusurumuz varsa hesap vermeye hazırız. Gereği neyse hazır oluruz. Ama uydurma kavramlar üzerinden arayışlar nafile"
https://sputniknews.com.tr/20230608/fatih-portakalin-imamoglu-kulisi-chp-boyle-dusunuyorsa-yaziklar-olsun-1072165826.html
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ekrem imamoğlu, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
ekrem imamoğlu, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

İmamoğlu: Suçumuz varsa hesap vermeye hazırız ama uydurma kavramlar üzerinden arayışlar nafile

14:07 14.06.2023
© AA / Kadir Kemal Beharİstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda madalya kazanan İBB Spor Kulübü'nün sporcularıyla bir araya geldi. Emirgan Korusu Beyaz Köşk'te yapılan görüşmede İmamoğlu, sporcuları tebrik etti. İmamoğlu, burada açıklamalarda bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda madalya kazanan İBB Spor Kulübü'nün sporcularıyla bir araya geldi. Emirgan Korusu Beyaz Köşk'te yapılan görüşmede İmamoğlu, sporcuları tebrik etti. İmamoğlu, burada açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2023
© AA / Kadir Kemal Behar
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Suçumuz, kusurumuz varsa hesap vermeye hazırız. Gereği neyse hazır oluruz. Ama uydurma kavramlar üzerinden arayışlar nafile” dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı’nın ihbarı üzerine açılan yeni davada yarın hâkim karşısına çıkacak. “Suçumuz, kusurumuz varsa hesap vermeye hazırız. Gereği neyse hazır oluruz. Ama uydurma kavramlar üzerinden arayışlar nafile” diyen İmamoğlu, hakkında hapis ve siyasi yasak talebiyle açılan davaya dayanak oluşturulan raporlara imza atan isim olan Arif Yıldırım’a dikkati çekti.
Cumhuriyet’te yer alan habere göre, iddianamede, kamunun 250 bin lira zarara uğratıldığı iddia edildi. İlk duruşmanın gerçekleşeceği davayla ilgili konuşan İmamoğlu, şunları söyledi:
“Beylikdüzü döneminden kalma Danıştay’ın hakkımızda, bizim itirazlarımıza dönük bizi haklı bulduğu bir süreçte yeniden İçişleri Bakanlığı’nın dosya, arşiv araştırması gibi bir sürü konuya dahil olduğu konulardan bir tanesi. Zaten soruşturmayı yürüten İçişleri Bakanlığı’ndan siparişle gönderilen kişilere bakarsanız nereden geldiğini, o iş için nasıl bu insanların motive edildiğini anlarsınız. Yargının herkese eşit ve adil şekilde uygulandığı bir ülke hayal ediyoruz. Suçumuz, kusurumuz varsa hesap vermeye hazırız. Gereği neyse hazır oluruz. Ama uydurma kavramlar üzerinden arayışlar nafile"
Fatih Portakal - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2023
POLİTİKA
Fatih Portakal'dan İmamoğlu kulisi: 'CHP böyle düşünüyorsa yazıklar olsun'
8 Haziran , 09:53
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