https://sputniknews.com.tr/20230614/imamoglu-sucumuz-varsa-hesap-vermeye-haziriz-ama-uydurma-kavramlar-uzerinden-arayislar-nafile-1072434136.html

İmamoğlu: Suçumuz varsa hesap vermeye hazırız ama uydurma kavramlar üzerinden arayışlar nafile

İmamoğlu: Suçumuz varsa hesap vermeye hazırız ama uydurma kavramlar üzerinden arayışlar nafile

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Suçumuz, kusurumuz varsa hesap vermeye hazırız. Gereği neyse hazır oluruz. Ama uydurma kavramlar... 14.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-14T14:07+0300

2023-06-14T14:07+0300

2023-06-14T14:07+0300

politika

ekrem imamoğlu

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı’nın ihbarı üzerine açılan yeni davada yarın hâkim karşısına çıkacak. “Suçumuz, kusurumuz varsa hesap vermeye hazırız. Gereği neyse hazır oluruz. Ama uydurma kavramlar üzerinden arayışlar nafile” diyen İmamoğlu, hakkında hapis ve siyasi yasak talebiyle açılan davaya dayanak oluşturulan raporlara imza atan isim olan Arif Yıldırım’a dikkati çekti.Cumhuriyet’te yer alan habere göre, iddianamede, kamunun 250 bin lira zarara uğratıldığı iddia edildi. İlk duruşmanın gerçekleşeceği davayla ilgili konuşan İmamoğlu, şunları söyledi:“Beylikdüzü döneminden kalma Danıştay’ın hakkımızda, bizim itirazlarımıza dönük bizi haklı bulduğu bir süreçte yeniden İçişleri Bakanlığı’nın dosya, arşiv araştırması gibi bir sürü konuya dahil olduğu konulardan bir tanesi. Zaten soruşturmayı yürüten İçişleri Bakanlığı’ndan siparişle gönderilen kişilere bakarsanız nereden geldiğini, o iş için nasıl bu insanların motive edildiğini anlarsınız. Yargının herkese eşit ve adil şekilde uygulandığı bir ülke hayal ediyoruz. Suçumuz, kusurumuz varsa hesap vermeye hazırız. Gereği neyse hazır oluruz. Ama uydurma kavramlar üzerinden arayışlar nafile"

https://sputniknews.com.tr/20230608/fatih-portakalin-imamoglu-kulisi-chp-boyle-dusunuyorsa-yaziklar-olsun-1072165826.html

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ekrem imamoğlu, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)