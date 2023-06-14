Gökçeada Belediye Başkanı Çetin'e 'görevi kötüye kullanma'dan verilen 2.5 ay hapis cezası kesinleşti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Terziler: Türkiye sağlık turizminde sayılı ülkeler listesine girdi
07:08
110 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Şimşek'in hocası Prof. Dr. Uygur: IMF düşünülmeli
09:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
30 DAKİKA
Yolsuzluk yapan başkan suçu kime attı?
10:30
31 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:02
5 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Seçim sonrası partiler ilk grup toplantılarını yapıyor
12:47
50 dk
VERİ MAÇ
Futbola değil programa veda
14:04
30 dk
ANKARA FARKI
CHP'de Kurultay süreci
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:03
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan ziyareti
20:46
41 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve ilaç fiyatlarındaki değişim!
07:08
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
CHP'nin 'değişim formülü' ne anlatıyor?
09:10
109 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Kabine bugün ekonomi ana gündemli toplanıyor
12:46
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230614/gokceada-belediye-baskani-cetine-gorevi-kotuye-kullanmadan-verilen-25-ay-hapis-cezasi-kesinlesti-1072427370.html
Gökçeada Belediye Başkanı Çetin'e 'görevi kötüye kullanma'dan verilen 2.5 ay hapis cezası kesinleşti
Gökçeada Belediye Başkanı Çetin'e 'görevi kötüye kullanma'dan verilen 2.5 ay hapis cezası kesinleşti
Çanakkale'de, rüşvet aldığı iddiasıyla hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak İçişleri Bakanlığınca görevinden tedbiren uzaklaştırılan Gökçeada... 14.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-14T13:21+0300
2023-06-14T13:44+0300
türkiye
gökçeada
belediye başkanı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1f/1066383454_29:0:772:418_1920x0_80_0_0_4dc6fce9132370ed3ce9ee9053936737.jpg
Gökçeada ilçesi Fatih Mahallesi'nde bir inşaat firmasınca 2015 yılında yapılan binanın kendi arsasına taştığı gerekçesiyle N.B. tarafından Gökçeada Belediyesi ve Gökçeada Cumhuriyet Başsavcılığına ihbarda bulunuldu.ncelemeler sonucu mevzuata aykırı olduğu belirlenen inşaata devam edilmesi nedeniyle N.B, Gökçeada Belediyesi ile söz konusu inşaat firması aleyhine 2018'de dava açtı.Gökçeada Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamada, yapı ruhsatının mevzuata aykırı düzenlendiği tespit edilerek sanıklar Belediye Başkanı Ünal Çetin, İmar Müdürü S.D. ve memur M.H.Ü'nün bu sene 16 Ocak'taki duruşmada "ihmal suretiyle görevi kötüye kullanmak" suçundan 2 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırılmalarına hükmedilerek hükmün açıklanması geri bırakıldı.Sanıkların başvurularını değerlendiren Çanakkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi, ilk derece mahkemesinin kararını uygun bularak itirazları reddetti. Bunun üzerine karar kesinleşti.Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 31 Ocak'ta Gökçeada'da bazı adreslere düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Ünal Çetin'in de aralarında olduğu şüpheliler gözaltına alınmış, Çetin ve İmar Müdürü S.D. ile rüşvete aracılık ettiği öne sürülen H.E, 3 Şubat'ta tutuklanmıştı.Ünal Çetin, İçişleri Bakanlığınca, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddelerine istinaden 4 Şubat'ta görevinden geçici olarak uzaklaştırılmıştı.Sanıklar hakkında rüşvet iddiasıyla yürütülen hazırlık soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.
türkiye
gökçeada
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1f/1066383454_122:0:679:418_1920x0_80_0_0_1b15ef492a85c2ebb3c8bf306ae72468.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
gökçeada, belediye başkanı
gökçeada, belediye başkanı

Gökçeada Belediye Başkanı Çetin'e 'görevi kötüye kullanma'dan verilen 2.5 ay hapis cezası kesinleşti

13:21 14.06.2023 (güncellendi: 13:44 14.06.2023)
© FotoğrafGökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin gözaltına alındı
Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2023
© Fotoğraf
Abone olTelegram
Çanakkale'de, rüşvet aldığı iddiasıyla hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak İçişleri Bakanlığınca görevinden tedbiren uzaklaştırılan Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin'e başka bir davada verilen 2 ay 15 gün hapis cezası kesinleşti.
Gökçeada ilçesi Fatih Mahallesi'nde bir inşaat firmasınca 2015 yılında yapılan binanın kendi arsasına taştığı gerekçesiyle N.B. tarafından Gökçeada Belediyesi ve Gökçeada Cumhuriyet Başsavcılığına ihbarda bulunuldu.
ncelemeler sonucu mevzuata aykırı olduğu belirlenen inşaata devam edilmesi nedeniyle N.B, Gökçeada Belediyesi ile söz konusu inşaat firması aleyhine 2018'de dava açtı.
Gökçeada Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamada, yapı ruhsatının mevzuata aykırı düzenlendiği tespit edilerek sanıklar Belediye Başkanı Ünal Çetin, İmar Müdürü S.D. ve memur M.H.Ü'nün bu sene 16 Ocak'taki duruşmada "ihmal suretiyle görevi kötüye kullanmak" suçundan 2 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırılmalarına hükmedilerek hükmün açıklanması geri bırakıldı.
Sanıkların başvurularını değerlendiren Çanakkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi, ilk derece mahkemesinin kararını uygun bularak itirazları reddetti. Bunun üzerine karar kesinleşti.
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 31 Ocak'ta Gökçeada'da bazı adreslere düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Ünal Çetin'in de aralarında olduğu şüpheliler gözaltına alınmış, Çetin ve İmar Müdürü S.D. ile rüşvete aracılık ettiği öne sürülen H.E, 3 Şubat'ta tutuklanmıştı.
Ünal Çetin, İçişleri Bakanlığınca, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddelerine istinaden 4 Şubat'ta görevinden geçici olarak uzaklaştırılmıştı.
Sanıklar hakkında rüşvet iddiasıyla yürütülen hazırlık soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала