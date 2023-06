https://sputniknews.com.tr/20230614/ertugrul-dogan-trabzonsporun-takim-butcesini-icine-katmadan-gelirleri-giderlerini-karsilamiyor-1072409303.html

Ertuğrul Doğan: Trabzonspor'un takım bütçesini içine katmadan gelirleri giderlerini karşılamıyor

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili takımın gelirlerinin giderleri karşılamadığını belirterek, "Toplamda 680 milyon TL gibi gider kalemlerimiz...

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, bir otelde yönetim kurulu üyeleri ve kulübün yetkili kurullarıyla birlikte basın mensuplarıyla bir araya geldi.Doğan, kulübün 25-26 Mart'ta yapılan kongresinde açıklanan borcun 2 milyar 836 milyon lira olduğunu anımsatarak, "Güncel borcumuz ise 3 milyar 32 milyon lira civarında. Burada önemli konu, yıllık faiz ana para geri ödemeleri 205 milyon lira. Yıllık kur farkı giderleri ise 150 milyon lira. Toplamda 680 milyon lira gibi gider kalemlerimiz var. Bunun içinde takım giderleri yok. Net ifadelerle şunu diyorum, Trabzonspor'un takım bütçesini içine katmadan gelirleri, giderlerini karşılamıyor. Bunun net şekilde bilinmesi lazım" diye konuştu.Trabzonspor'u haziran sonuna kadar 17 milyon euro'luk acil ödeme beklediğini vurgulayan Doğan, şöyle devam etti:Doğan, başkanlık öncesi ve sonrasındaki kulübün borç durumunu değerlendirerek, "Takım bütçemiz devraldığımız dönemde 42,9 milyon euro'dur. Şampiyon olduğumuz dönem ortalama bütçe 27,5 milyon euro civarındaydı. Takım bütçesini artırmak, harcamalar yapmak illa başarılı olacaksınız anlamına gelmiyor. O dönemde bulunmuştum, kendimin de bu hatada payı olduğu için sahip çıktım ve elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Bunda benim de payım var. Takımın net bütçesi 25,5 milyon euro'ya indi. Yapılacak transferler var. Aramızdan gidecek oyuncular var. Hedefimiz 25 milyon euro seviyelerinde, yüzde 10 eksi veya artısı olabilir" ifadelerini kullandı.Trabzonspor'un her zaman zirveye oynayan bir takım olduğunu belirten Doğan, "Trabzonspor, durum ve pozisyonu ne olursa olsun, her zaman zirveye oynayan bir takım oluşturmak zorunda. Sahada mücadele veren bir takım oluşturmak zorundayız. İşimiz önceki dönemlere göre daha zor fakat imkansız değil" şeklinde konuştu.Altyapıdaki revizyon çalışmalarıyla ilgili güncel durumu paylaşan Doğan, "Altyapı, ülkemizdeki ekonomi bu duruma geldikten sonra herkesin üzerinde durması gereken çok ciddi bir konu. Altyapıdan dönem dönem bazı oyuncular çıkıyor ama bu oyuncuların belli bir planlamayla çıktığına ben inanmıyorum. Bizim dönemimizde de bu oldu. Double Pass ile 1 yıl önce anlaşma yaptık ve çok ciddi bir planlama içindeyiz. Önümüzdeki süreçte Trabzonspor'a çok ciddi yatırımlar getireceğine inanıyoruz" dedi.Doğan, geçen yıl yayınlanması beklenen ve tamamlanamayan şampiyonluk belgeselinde son aşamaya gelindiğini aktararak, "Trabzonspor'un şampiyonluk belgeseli konusu... Trabzonspor'un kuruluş tarihinde yayınlamak istiyoruz. Bugüne kadar uzadı. Geldiğimiz 3 aydan beri ciddi uğraş veriyoruz. Son rötuşlar yapılıyor. Tüm dünyanın gündemine gelecek, herkes tarafından konuşulacak bir şampiyonluk belgeseli yaptığımızdan emin olabilirsiniz. İnanılmaz bir emek var. Bunun karşılığını da göreceğimize inanıyorum" diye konuştu.Yeni sezon formalarını 24 Haziran'da tanıtacaklarını anlatan Doğan, "Yeni sezon formalarımız için planlama yapıyoruz. 24 Haziran'da yayınlayacağız. Türkiye'de daha önce yapılmamış ve dünyada örneğine fazla rastlamadığımız bir organizasyonla forma tanıtımı hazırlandı" açıklamasını yaptı.'Tüzük kongresini gerçekleştireceğiz'Kulüpteki tüzük çalışmalarına ilişkin Doğan, şu görüşlerini paylaştı:Başkan Doğan, Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür'ün takımdan ayrılmak istediği yönünde bir bilginin kendilerine gelmediğini vurgulayarak, "Maaşlarıyla ilgili serzenişlerinde haklı olduklarını söyledim ve yüzde 100 zam yaptık. Bunu KAP'a da bildirdik. Maaşı yüksek oyuncularla yolumuza devam etmeyi düşünmediğimiz için bundan sonrasında bizim açımızdan sorun olmayacak. Maaş bütçesi açısından bozulan dengenin takıma nasıl yansıdığını bu sezon görmüş olduk. Bu konuda gereken dersi çıkardık, adımlarımızı da bu yönde atıyoruz" değerlendirmesinde bulundu."Trabzonspor başkanlığı benim bu hayatta gelebileceğim en şerefli görev" diyen Doğan, "Trabzonspor'a zarar verebilecek hiçbir olayın içinde olmam. (Federasyon genel kurulunda) Mehmet Büyükekşi dışında bir aday görünmüyor. Beni ziyaretinde, bir aday olmasa bile Trabzonspor Kulübünün rahatsızlıklarını kendisine anlattım. O da anlayışla karşıladı ve çözüm önerilerini bize sundu. Biz de bu çözüm önerilerinden tatmin olduk. Sayın Başkan'ın Türk futboluna katkıları olacağına inanıyorum. Bir aday çıksaydı da bunu söylerdim ama şu anda başka bir aday yok. Motivasyonu yüksek ve çalışıyor. Türk futboluna çok büyük katkılar sağlayacak projeleri var" şeklinde konuştu.Öte yandan, isimleri transfer gündeminde olan Hırvat oyunculara ilişkin ise Ertuğrul Doğan, "Teknik direktör Nenad Bjelica'nın isteği doğrultusunda (Mislav) Orsic ve (Bruno) Petkovic ilgilendiğimiz oyuncular. Ancak iki oyuncunun da kulüpleri 4 milyon euro gibi rakamlar talep ediyor. Bu bonservis rakamlarını vermeyeceğiz. Trezeguet ve Bakasetas'a şu an için gelen bir teklif yok. Transferde bir oyuncu ile imzaladık. İki oyuncuyla imza aşamasındayız. İsimleri basına yansımış değil" diyerek sözlerini tamamladı.

