https://sputniknews.com.tr/20230614/erdogandan-faiz-yaniti-ayni-dusuncedeyim-1072423736.html

Erdoğan'dan 'faiz' yanıtı: Aynı düşüncedeyim

Erdoğan'dan 'faiz' yanıtı: Aynı düşüncedeyim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC ve Azerbaycan ziyareti dönüşü gazetecilerle bir araya geldi. 14.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-14T13:00+0300

2023-06-14T13:00+0300

2023-06-14T13:00+0300

politika

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomide atılacak adımlar ve yeni dönemde ekonomi politikalarında nelerin öncelikli olacağına ilişkin soruya yanıt verdi. Erdoğan yanıtında şunları kaydetti: "Tabii bazı arkadaşlar “Cumhurbaşkanı faiz politikalarında ciddi bir değişime mi gidiyor” gibi bir yanılgının içine düşmesin. Ben burada aynıyım. Ama Hazine ve Maliye Bakanımızın şu andaki düşüncesi noktasında, biz tabii kendisine burada atacağı adımları süratle, rahatlıkla Merkez Bankası’yla beraber atmasını kabullendik, “hayırlı olsun” dedik ve bu şekilde de enflasyonu tek haneye düşürmekteki kararlılığımızı da bildirdik. Bunu neye dayanarak söylüyoruz? Biliyorsunuz Başbakanlığım döneminde biz (enflasyonu) tek haneye düşürdüğümüzde faiz 4.6’ydı, enflasyon da 6.2’ydi. O zaman yine tabii bu işleri beraber yaptık ve şimdi de Sayın Bakanımıza bunları söyledik, aynı şekilde bunu birlikte yapmalıyız. Biz o zaman “düşük faiz, düşük enflasyon” teorisiyle çalıştık. Şimdi de aynı anlayışla çalışıyorum, aynı düşüncedeyim ve bu şekilde bunu başarabiliriz diye inanıyorum."

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recep tayyip erdoğan