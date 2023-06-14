https://sputniknews.com.tr/20230614/erbakan-once-ahlak-ve-maneviyat-sancaginin-meclisteki-temsilcisi-olacagiz-1072459710.html
Erbakan: Önce ahlak ve maneviyat sancağının Meclis'teki temsilcisi olacağız
Erbakan: Önce ahlak ve maneviyat sancağının Meclis'teki temsilcisi olacağız
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan "Önce ahlak ve maneviyat sancağının Meclisteki temsilcisi olacağız. Önce ahlak ve maneviyat düsturunun ülkemizde... 14.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-14T22:48+0300
2023-06-14T22:48+0300
2023-06-14T22:49+0300
fatih erbakan
politika
yeniden refah partisi
seçim
meclis
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, seçim sonrası teşekkür ve yerel seçimlere hazırlık kapsamında Fatih'te ziyaretlerde bulundu.Seçimlerdeki başarının anahtarının aralıksız disiplinli çalışma olduğunu söyleyen Erbakan, teşkilatlarının genç-yaşlı, kadın-erkek tüm Türkiye'de yoğun bir mesai harcadığını kaydetti.Erbakan, Mecliste 5 milletvekiliyle adaletin temsilcisi olacaklarını belirterek, "Önce ahlak ve maneviyat sancağının Meclisteki temsilcisi olacağız. Önce ahlak ve maneviyat düsturunun ülkemizde, bürokraside, devlet yönetiminde hakim olması için mücadele edeceğiz. Paylaşımda, yönetimde, yargıda adaletin hakim olması için mücadele edeceğiz" diye konuştu.Ülkenin sorunlarının çözümü ve güzel bir gelecek için Mecliste ilkeli bir siyaset yapacaklarını söyleyen Erbakan, şöyle devam etti:Erbakan, Milli Görüş ilkelerinin kendileri için en önemli ilkeler olduğunu, bunlardan asla vazgeçmeyeceklerini söyledi.Mecliste bu ilkeler doğrultusunda siyaset yapacaklarını dile getiren Erbakan, "Doğruya doğru, yanlışa yanlış demeye devam edeceğiz çünkü Allah'a şükürler olsun bizim kimseye diyet borcumuz yoktur. Allah'tan başka kimseden korkumuz yoktur. Milli Görüş prensiplerinin sonuna kadar temsilcisi olacağız, gerçekleşmesi için mücadele edeceğiz. Yanlış gördüğümüz noktalarda da muhalefetimizi yapacağız. Doğru bulursak da tebrik edeceğiz. Böylece hayra vesile olan, şerre fren olan Yeniden Refah Partisi olarak Meclise damgamızı vuracağız" ifadelerini kullandı.Erbakan, partililerle sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi
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fatih erbakan, yeniden refah partisi, seçim, meclis
fatih erbakan, yeniden refah partisi, seçim, meclis
Erbakan: Önce ahlak ve maneviyat sancağının Meclis'teki temsilcisi olacağız
22:48 14.06.2023 (güncellendi: 22:49 14.06.2023) Abone ol
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan "Önce ahlak ve maneviyat sancağının Meclisteki temsilcisi olacağız. Önce ahlak ve maneviyat düsturunun ülkemizde, bürokraside, devlet yönetiminde hakim olması için mücadele edeceğiz" dedi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, seçim sonrası teşekkür ve yerel seçimlere hazırlık kapsamında Fatih'te ziyaretlerde bulundu.
Seçimlerdeki başarının anahtarının aralıksız disiplinli çalışma olduğunu söyleyen Erbakan, teşkilatlarının genç-yaşlı, kadın-erkek tüm Türkiye'de yoğun bir mesai harcadığını kaydetti.
Erbakan, Mecliste 5 milletvekiliyle adaletin temsilcisi olacaklarını belirterek, "Önce ahlak ve maneviyat sancağının Meclisteki temsilcisi olacağız. Önce ahlak ve maneviyat düsturunun ülkemizde, bürokraside, devlet yönetiminde hakim olması için mücadele edeceğiz. Paylaşımda, yönetimde, yargıda adaletin hakim olması için mücadele edeceğiz" diye konuştu.
Ülkenin sorunlarının çözümü ve güzel bir gelecek için Mecliste ilkeli bir siyaset yapacaklarını söyleyen Erbakan, şöyle devam etti:
"Borç, faiz, zam, vergi ekonomisi yerine üretim, istihdam ve ihracata dayalı ekonominin hayata geçmesi için mücadele edeceğiz. Kamuda israfın önlenmesi, denk bütçeyle faiz canavarından milyarlarca doların kurtarılması, borçlanma ve devlet varlıklarının satılıp yok edilmesi yerine, zam ve vergiler yerine, millete yük yüklenmesi yerine milli kaynak paketleriyle kaynak üretilmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz. "
Erbakan, Milli Görüş ilkelerinin kendileri için en önemli ilkeler olduğunu, bunlardan asla vazgeçmeyeceklerini söyledi.
Mecliste bu ilkeler doğrultusunda siyaset yapacaklarını dile getiren Erbakan, "Doğruya doğru, yanlışa yanlış demeye devam edeceğiz çünkü Allah'a şükürler olsun bizim kimseye diyet borcumuz yoktur. Allah'tan başka kimseden korkumuz yoktur. Milli Görüş prensiplerinin sonuna kadar temsilcisi olacağız, gerçekleşmesi için mücadele edeceğiz. Yanlış gördüğümüz noktalarda da muhalefetimizi yapacağız. Doğru bulursak da tebrik edeceğiz. Böylece hayra vesile olan, şerre fren olan Yeniden Refah Partisi olarak Meclise damgamızı vuracağız" ifadelerini kullandı.
Erbakan, partililerle sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi