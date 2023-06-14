https://sputniknews.com.tr/20230614/erbakan-once-ahlak-ve-maneviyat-sancaginin-meclisteki-temsilcisi-olacagiz-1072459710.html

Erbakan: Önce ahlak ve maneviyat sancağının Meclis'teki temsilcisi olacağız

Erbakan: Önce ahlak ve maneviyat sancağının Meclis'teki temsilcisi olacağız

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan "Önce ahlak ve maneviyat sancağının Meclisteki temsilcisi olacağız. Önce ahlak ve maneviyat düsturunun ülkemizde... 14.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-14T22:48+0300

2023-06-14T22:48+0300

2023-06-14T22:49+0300

fatih erbakan

politika

yeniden refah partisi

seçim

meclis

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, seçim sonrası teşekkür ve yerel seçimlere hazırlık kapsamında Fatih'te ziyaretlerde bulundu.Seçimlerdeki başarının anahtarının aralıksız disiplinli çalışma olduğunu söyleyen Erbakan, teşkilatlarının genç-yaşlı, kadın-erkek tüm Türkiye'de yoğun bir mesai harcadığını kaydetti.Erbakan, Mecliste 5 milletvekiliyle adaletin temsilcisi olacaklarını belirterek, "Önce ahlak ve maneviyat sancağının Meclisteki temsilcisi olacağız. Önce ahlak ve maneviyat düsturunun ülkemizde, bürokraside, devlet yönetiminde hakim olması için mücadele edeceğiz. Paylaşımda, yönetimde, yargıda adaletin hakim olması için mücadele edeceğiz" diye konuştu.Ülkenin sorunlarının çözümü ve güzel bir gelecek için Mecliste ilkeli bir siyaset yapacaklarını söyleyen Erbakan, şöyle devam etti:Erbakan, Milli Görüş ilkelerinin kendileri için en önemli ilkeler olduğunu, bunlardan asla vazgeçmeyeceklerini söyledi.Mecliste bu ilkeler doğrultusunda siyaset yapacaklarını dile getiren Erbakan, "Doğruya doğru, yanlışa yanlış demeye devam edeceğiz çünkü Allah'a şükürler olsun bizim kimseye diyet borcumuz yoktur. Allah'tan başka kimseden korkumuz yoktur. Milli Görüş prensiplerinin sonuna kadar temsilcisi olacağız, gerçekleşmesi için mücadele edeceğiz. Yanlış gördüğümüz noktalarda da muhalefetimizi yapacağız. Doğru bulursak da tebrik edeceğiz. Böylece hayra vesile olan, şerre fren olan Yeniden Refah Partisi olarak Meclise damgamızı vuracağız" ifadelerini kullandı.Erbakan, partililerle sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi

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fatih erbakan, yeniden refah partisi, seçim, meclis