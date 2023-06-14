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https://sputniknews.com.tr/20230614/emekli-maasi-ve-bayram-ikramiyesi-ne-zaman-hesaplara-yatacak-1072415328.html
Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak?
Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak?
Emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı merakla takip ediliyor. Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri tahsis numarasına göre belli... 14.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-14T10:26+0300
2023-06-14T10:26+0300
türkiye
kurban bayramı
emekli maaşı
emekli ikramiyesi
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Kurban Bayramı öncesinde gözler emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihlerine çevrildi. Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri sorgulanıyor. Peki, emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? İkramiyelerin bayramdan 1 hafta önce hesaplara yatırılması bekleniyor. Emekli bayram ikramiyesi zammı, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş tarafından açıklanmıştı. İkramiye ne kadar oldu?Buna göre; emekliye bayram ikramiyesi 1100 liradan 2 bin liraya yükseltildi. Ramazan Bayramı'nda hesaplara yatırılan 2 bin lira, Kurban Bayramı'nda da emekli vatandaşlara yatırılacak. NTV'nin haberine göre emekli vatandaşlar, SGK tarafından belirlenen tahsis numarasına göre emekli maaşlarının yatacağı tarihi öğrenebiliyor. İşte 4A SSK ve 4B BAĞ-KUR emekli maaşı ödeme günleri: 4A SSK emekli maaş ödeme tarihleri Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde, Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde, Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda, Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde, Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde, Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde, Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde, Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde, Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde, Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor. 4B BAĞ-KUR emekli maaş ödeme tarihleri Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde, Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde, Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde, Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.
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emekli maaşı ve bayram ikramiye, emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek, emekli maaşı ve bayram ikramiyesi, emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ne kadar oldu, bağkur emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ne zaman yatacak
emekli maaşı ve bayram ikramiye, emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek, emekli maaşı ve bayram ikramiyesi, emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ne kadar oldu, bağkur emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ne zaman yatacak

Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak?

10:26 14.06.2023
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Emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı merakla takip ediliyor. Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri tahsis numarasına göre belli oldu.
Kurban Bayramı öncesinde gözler emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihlerine çevrildi. Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri sorgulanıyor. Peki, emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? İkramiyelerin bayramdan 1 hafta önce hesaplara yatırılması bekleniyor.
Emekli bayram ikramiyesi zammı, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş tarafından açıklanmıştı.

İkramiye ne kadar oldu?

Buna göre; emekliye bayram ikramiyesi 1100 liradan 2 bin liraya yükseltildi. Ramazan Bayramı'nda hesaplara yatırılan 2 bin lira, Kurban Bayramı'nda da emekli vatandaşlara yatırılacak.
NTV'nin haberine göre emekli vatandaşlar, SGK tarafından belirlenen tahsis numarasına göre emekli maaşlarının yatacağı tarihi öğrenebiliyor.
İşte 4A SSK ve 4B BAĞ-KUR emekli maaşı ödeme günleri:

4A SSK emekli maaş ödeme tarihleri

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde, Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde, Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda, Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde, Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde, Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde, Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde, Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde, Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde, Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

4B BAĞ-KUR emekli maaş ödeme tarihleri

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde, Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde, Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde, Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.
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