https://sputniknews.com.tr/20230614/elazigda-5-katli-bina-korna-sesi-ile-yikildi-1072445972.html

Elazığ’da 5 katlı bina korna sesi ile yıkıldı

Elazığ’da 5 katlı bina korna sesi ile yıkıldı

Elazığ’da Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan 5 katlı binanın yıkımı sırasında iş makinelerinin yanı sıra ses dalgalarından da faydalanıldı. 14.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-14T16:29+0300

2023-06-14T16:29+0300

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türkiye

elazığ

yıkım

bina

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Elazığ'da 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören binaların yıkımı devam ediyor. Merkez Rüstempaşa Mahallesi’nde ağır hasarlı 5 katlı binanın çevre güvenliğinin alınmasının ardından yıkımına başlandı. Binanın yıkımı sırasında iş makinelerinin yanı sıra ses dalgalarından da faydalanıldı. Binanın belirli noktalarına korna sesiyle destek verildi. İş makinelerinin müdahalesi ve ses dalgalarının etkisiyle 5 katlı bina yıkıldı. O anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.

https://sputniknews.com.tr/20230606/depremde-isyeri-yikildi-agir-hasarli-kamyonetini-dukkani-haline-getirdi-1072092538.html

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