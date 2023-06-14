https://sputniknews.com.tr/20230614/elazigda-5-katli-bina-korna-sesi-ile-yikildi-1072445972.html
Elazığ’da 5 katlı bina korna sesi ile yıkıldı
Elazığ’da 5 katlı bina korna sesi ile yıkıldı
Elazığ’da Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan 5 katlı binanın yıkımı sırasında iş makinelerinin yanı sıra ses dalgalarından da faydalanıldı. 14.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-14T16:29+0300
2023-06-14T16:29+0300
2023-06-14T16:29+0300
türkiye
elazığ
yıkım
bina
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Elazığ'da 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören binaların yıkımı devam ediyor. Merkez Rüstempaşa Mahallesi’nde ağır hasarlı 5 katlı binanın çevre güvenliğinin alınmasının ardından yıkımına başlandı. Binanın yıkımı sırasında iş makinelerinin yanı sıra ses dalgalarından da faydalanıldı. Binanın belirli noktalarına korna sesiyle destek verildi. İş makinelerinin müdahalesi ve ses dalgalarının etkisiyle 5 katlı bina yıkıldı. O anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.
https://sputniknews.com.tr/20230606/depremde-isyeri-yikildi-agir-hasarli-kamyonetini-dukkani-haline-getirdi-1072092538.html
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elazığ, yıkım, bina
Elazığ’da 5 katlı bina korna sesi ile yıkıldı
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Elazığ’da Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan 5 katlı binanın yıkımı sırasında iş makinelerinin yanı sıra ses dalgalarından da faydalanıldı.
Elazığ'da 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören binaların yıkımı devam ediyor.
Merkez Rüstempaşa Mahallesi’nde ağır hasarlı 5 katlı binanın çevre güvenliğinin alınmasının ardından yıkımına başlandı. Binanın yıkımı sırasında iş makinelerinin yanı sıra ses dalgalarından da faydalanıldı.
Binanın belirli noktalarına korna sesiyle destek verildi. İş makinelerinin müdahalesi ve ses dalgalarının etkisiyle 5 katlı bina yıkıldı. O anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.