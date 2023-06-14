https://sputniknews.com.tr/20230614/ebru-salli-eytden-emekli-oldu-aldigi-maasi-acikladi-1072449096.html

Ebru Şallı EYT'den emekli oldu, aldığı maaşı açıkladı

Ebru Şallı EYT'den emekli oldu, aldığı maaşı açıkladı

Eski mankenlerden Ebru Şallı, EYT'den emekli olduğunu söyledi. Şallı, 7 bin 500 lira emekli maaşı aldığını da açıkladı. 14.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-14T17:39+0300

2023-06-14T17:39+0300

2023-06-14T17:39+0300

yaşam

ebru şallı

eyt

eyt için araştırma komisyonu kurulması adına yapılacak oylama

emeklilikte yaşa takılanlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneği (eytsydd)

emekli maaşı

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Ebru Şallı, EYT'den faydalanarak emekli oldu. Bir davetten görüntülenen Şallı, "Başvurdum ve maaşım bağlanacak. 7 bin 500 TL emekli maaşım var" dedi.Birsenaltuntas.com adlı internet sitesinde yer alan habere göre, 45 yaşındaki model ve sunucu Ebru Şallı, EYT'den emekli oldu.Şallı, “EYT’liydim. Başvurdum ve emekli oldu. Emekli maaşım 7 bin 500 TL… Bayram olmadan bayram ikramiyesi geldi. Onu şu an harcamadım” dedi.

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Sputnik Türkiye

ebru şallı, eyt, eyt için araştırma komisyonu kurulması adına yapılacak oylama, emeklilikte yaşa takılanlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneği (eytsydd), emekli maaşı