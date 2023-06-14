https://sputniknews.com.tr/20230614/ebru-salli-eytden-emekli-oldu-aldigi-maasi-acikladi-1072449096.html
Ebru Şallı EYT'den emekli oldu, aldığı maaşı açıkladı
Ebru Şallı EYT'den emekli oldu, aldığı maaşı açıkladı
Eski mankenlerden Ebru Şallı, EYT'den emekli olduğunu söyledi. Şallı, 7 bin 500 lira emekli maaşı aldığını da açıkladı. 14.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-14T17:39+0300
2023-06-14T17:39+0300
2023-06-14T17:39+0300
yaşam
ebru şallı
eyt
eyt için araştırma komisyonu kurulması adına yapılacak oylama
emeklilikte yaşa takılanlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneği (eytsydd)
emekli maaşı
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Ebru Şallı, EYT'den faydalanarak emekli oldu. Bir davetten görüntülenen Şallı, "Başvurdum ve maaşım bağlanacak. 7 bin 500 TL emekli maaşım var" dedi.Birsenaltuntas.com adlı internet sitesinde yer alan habere göre, 45 yaşındaki model ve sunucu Ebru Şallı, EYT'den emekli oldu.Şallı, “EYT’liydim. Başvurdum ve emekli oldu. Emekli maaşım 7 bin 500 TL… Bayram olmadan bayram ikramiyesi geldi. Onu şu an harcamadım” dedi.
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ebru şallı, eyt, eyt için araştırma komisyonu kurulması adına yapılacak oylama, emeklilikte yaşa takılanlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneği (eytsydd), emekli maaşı
ebru şallı, eyt, eyt için araştırma komisyonu kurulması adına yapılacak oylama, emeklilikte yaşa takılanlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneği (eytsydd), emekli maaşı
Ebru Şallı EYT'den emekli oldu, aldığı maaşı açıkladı
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Eski mankenlerden Ebru Şallı, EYT'den emekli olduğunu söyledi. Şallı, 7 bin 500 lira emekli maaşı aldığını da açıkladı.
Ebru Şallı, EYT'den faydalanarak emekli oldu.
Bir davetten görüntülenen Şallı, "Başvurdum ve maaşım bağlanacak. 7 bin 500 TL emekli maaşım var" dedi.
Birsenaltuntas.com
adlı internet sitesinde yer alan habere göre,
45 yaşındaki model ve sunucu Ebru Şallı, EYT'den emekli oldu.
Şallı, “EYT’liydim. Başvurdum ve emekli oldu. Emekli maaşım 7 bin 500 TL… Bayram olmadan bayram ikramiyesi geldi. Onu şu an harcamadım” dedi.