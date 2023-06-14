https://sputniknews.com.tr/20230614/dunya-bankasindan-turkiyeye-yenilenebilir-enerji-icin-549-milyon-dolarlik-kaynak-1072457055.html
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye yenilenebilir enerji için 549 milyon dolarlık kaynak
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye yenilenebilir enerji için 549 milyon dolarlık kaynak
Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, Türkiye'de yenilenebilir enerjinin kullanımının artırılması için 549 milyon dolar finansman sağlanacak. 14.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-14T21:26+0300
2023-06-14T21:26+0300
2023-06-14T21:26+0300
ekonomi
türkiye
enerji
dünya bankası
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Bankanın açıklamasına göre, Kamu ve Belediye Yenilenebilir Enerji Projesi Türkiye'de yenilenebilir enerjinin merkezi hükümet ve belediye tesislerinde kullanımını hızlandıracak.Proje kapsamında ayrılan 549 milyon dolar finansman, kamu sektörünün öncü rol oynayarak yenilenebilir enerji kullanımının Türkiye'de hızlanması ve ülkenin iklim değişikliği taahhütlerinin başarılması ve enerji güvenliğine katkı sunacak.Açıklamada görüşlerine yer verilen Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, projenin Türk ekonomisine ve çevreye fayda sağlayacağını belirterek, "Kamu tesisleri için yenilenebilir enerji, artan enerji fiyatlarının belediyelerin faturaları üzerindeki etkisini hafifletirken Türkiye'nin iklim taahhütlerini yerine getirmesine yardımcı olabilir.Bina sektörü en fazla enerji tüketen ve en fazla karbon emisyonuna yol açan sektörlerden biri ve bunun vatandaşların sağlığı üzerinde direkt bir etkisi var." ifadelerini kullandı.
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türkiye, enerji, dünya bankası
türkiye, enerji, dünya bankası
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye yenilenebilir enerji için 549 milyon dolarlık kaynak
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Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, Türkiye'de yenilenebilir enerjinin kullanımının artırılması için 549 milyon dolar finansman sağlanacak.
Bankanın açıklamasına göre, Kamu ve Belediye Yenilenebilir Enerji Projesi Türkiye'de yenilenebilir enerjinin merkezi hükümet ve belediye tesislerinde kullanımını hızlandıracak.
Proje kapsamında ayrılan 549 milyon dolar finansman, kamu sektörünün öncü rol oynayarak yenilenebilir enerji kullanımının Türkiye'de hızlanması ve ülkenin iklim değişikliği taahhütlerinin başarılması ve enerji güvenliğine katkı sunacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, projenin Türk ekonomisine ve çevreye fayda sağlayacağını belirterek, "Kamu tesisleri için yenilenebilir enerji, artan enerji fiyatlarının belediyelerin faturaları üzerindeki etkisini hafifletirken Türkiye'nin iklim taahhütlerini yerine getirmesine yardımcı olabilir.
Bina sektörü en fazla enerji tüketen ve en fazla karbon emisyonuna yol açan sektörlerden biri ve bunun vatandaşların sağlığı üzerinde direkt bir etkisi var." ifadelerini kullandı.