https://sputniknews.com.tr/20230614/dolar-ve-euro-gune-nasil-basladi-1072413700.html
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 23,6720 liradan, euro 25,5050 liradan güne başladı. 14.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-14T09:11+0300
2023-06-14T09:11+0300
2023-06-14T09:11+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
euro/tl
altın
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Serbest piyasada 23,6700 liradan alınan dolar, 23,6720 liradan satılıyor. 25,5030 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 25,5050 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 23,6330 lira, euronun satış fiyatı ise 25,4880 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 481 lira, çeyrek altın 2 bin 399 lira, Cumhuriyet altını 9.569 liradan el değiştiriyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 5.429 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 74.68 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 74.68 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 25.883 dolar seviyesinde.
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dolar ne kadar,dolar ekor,altın fiyatları,gram altın ne kadar,euro kaç oldu
dolar ne kadar,dolar ekor,altın fiyatları,gram altın ne kadar,euro kaç oldu
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
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İstanbul serbest piyasada dolar 23,6720 liradan, euro 25,5050 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 23,6700 liradan alınan dolar, 23,6720 liradan satılıyor. 25,5030 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 25,5050 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 23,6330 lira, euronun satış fiyatı ise 25,4880 lira olmuştu.
Gram altın ne kadar?
Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:
Gram altın bin 481 lira, çeyrek altın 2 bin 399 lira, Cumhuriyet altını 9.569 liradan el değiştiriyor.
Borsada günün ilk rakamları
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 5.429 puandan başladı.
Brent petrolün varil fiyatı 74.68 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 74.68 dolardan işlem görüyor.
Bitcoin'de son durum ne?
Bitcoin bugün 25.883 dolar seviyesinde.