Diyarbakır ciğeri mi, Urfa ciğeri mi?: 'Biraz kızacaklar ama onlarınki kuru, bizimki yumuşak oluyor'

© İHA Dışardan genel turistlerin başka illerde yedikleri ciğer ile Diyarbakır ciğerinin başka bir lezzeti olduğunu aktaran Ülker, "Dışardan gelen müşterilerimiz, 'Diyarbakır ciğeri çok güzel. Geldiğimiz illerde bu eti yiyemiyoruz. Buraya sadece ciğer yemeye gelen müşterilerimiz oluyor. Gelip bu ciğeri tattıktan sonra 'biz burada bir ciğer yedik, bir et yedik' diyorlar. Çok memnun olup gidiyorlar. diğer şehirlerde dana ciğeri veriliyor. O biraz daha kuru oluyor. Kuzu ciğeri biraz daha yumuşak oluyor. Biz, hep kuzu ciğeri veriyoruz" diye konuştu. "Ciğerin 3 baharatı olduğunu, ama kendi işletmelerinde ekstra baharatlarla lezzetlendirdiklerini" söyleyen Ülker, "Her lokanta ciğere biraz kendi yorumunu katıyor. En vazgeçilmez 3 baharat vardır. Ciğer’in içine kullanılan 3 Özel ekstra baharatımız daha var, onları ekliyoruz. Baharatlarımızı ekledikten sonra muazzam bir lezzet oluşuyor ve müşterilerimize servis ediyoruz" şeklinde konuştu.