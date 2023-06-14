https://sputniknews.com.tr/20230614/de-gaulleun-torunu-st-petersburg-ekonomik-forumuna-katilacak-1072446510.html

De Gaulle'ün torunu St. Petersburg Ekonomik Forumu'na katılacak

De Gaulle'ün torunu St. Petersburg Ekonomik Forumu'na katılacak

Eski Fransa Cumhurbaşkanı De Gaulle'ün torunu Pierre, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu ve Rusya-Afrika Zirvesine katılmak istediğini belirtti. 14.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-14T16:42+0300

2023-06-14T16:42+0300

2023-06-14T16:42+0300

dünya

fransa

charles de gaulle

st. petersburg ekonomi forumu (spief)

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Beşinci Fransa Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı General Charles de Gaulle'ün torunu Pierre de Gaulle, Sputnik’e demecinde takviminin uygun olması halinde St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu ve ikinci Rusya-Afrika Zirvesine katılmayı planladığını söyledi.De Gaulle, ‘Rusya'yı tekrar ne zaman ziyaret etmeyi planladığı’ sorusunu, "Öncelikle St. Petersburg'daki zirveye ve Temmuz ayında yapılacak Rusya-Afrika Zirvesine odaklanmak gerekiyor" şeklinde yanıtladı.Daha önce, Pierre de Gaulle, mart ayında Moskova'da düzenlenen Uluslararası Russeverler Hareketi kongresi sırasında, Kırım Ticaret ve Kültür Merkezi temsilcileriyle bir araya gelmişti.Mayıs ayında de Gaulle, Volgograd'daki Charles de Gaulle anıtının açılışı törenine katılmıştı. ‘Stalingrad Muharebesi’ Panorama Müzesi'nde açılan anıt, Fransa dahil dünyanın birçok ülkesinden Stalingrad'a gönderilen hediye ve ödüllerin sergilendiği salonda yer alıyor.St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) 14-17 Haziran tarihlerinde düzenleniyor.

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fransa, charles de gaulle, st. petersburg ekonomi forumu (spief)