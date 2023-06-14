https://sputniknews.com.tr/20230614/cumhurbaskanligi-kabinesi-toplandi-1072445701.html
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. 14.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-14T16:26+0300
2023-06-14T16:26+0300
2023-06-14T16:26+0300
politika
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
kabine
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 14.30'da başladı.Kabinenin gündeminde asgari ücrete yapılacak ara zammın yanı sıra; ev hanımlarına emeklilik, gençlere vergisiz telefon ve faizsiz evlilik kredisi gibi konular ele alınacak.
https://sputniknews.com.tr/20230614/kabine-toplaniyor-bayram-ikramiyeleri-artacak-mi-1072412902.html
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, kabine
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, kabine
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 14.30'da başladı.
Kabinenin gündeminde asgari ücrete yapılacak ara zammın yanı sıra; ev hanımlarına emeklilik, gençlere vergisiz telefon ve faizsiz evlilik kredisi gibi konular ele alınacak.