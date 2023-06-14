https://sputniknews.com.tr/20230614/cumhurbaskani-erdogandan-asgari-ucret-aciklamasi-memur-maasi-icin-tarih-verdi-1072422966.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: Memur maaşı için tarih verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: Memur maaşı için tarih verdi
Uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret ve memur maaşıyla ilgili açıklamalarda bulundu. 14.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-14T13:00+0300
2023-06-14T13:00+0300
2023-06-14T13:00+0300
ekonomi
asgari ücret
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan’a ilk resmi ziyaretlerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, asgari ücret ve en düşük emekli memur maaşıyla ilgili soruya şu yanıtı verdi: "Asgari ücret noktasında da biz kesinlikle işçimizi yine enflasyona ezdirmeyeceğiz. Asgari ücrette de elimizden gelen gayreti göstereceğiz. İşçimiz bu noktada rahat olsun, huzurlu olsun. Şu anda çalışmalar yapılıyor, bir an önce de inşallah kararı vereceğiz. Memur maaşlarına ilişkin adım da zaten temmuz ayındaki görüşmelerde atılacak."
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asgari ücret
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: Memur maaşı için tarih verdi
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Uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret ve memur maaşıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan’a ilk resmi ziyaretlerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Erdoğan, asgari ücret ve en düşük emekli memur maaşıyla ilgili soruya şu yanıtı verdi:
"Asgari ücret noktasında da biz kesinlikle işçimizi yine enflasyona ezdirmeyeceğiz. Asgari ücrette de elimizden gelen gayreti göstereceğiz. İşçimiz bu noktada rahat olsun, huzurlu olsun. Şu anda çalışmalar yapılıyor, bir an önce de inşallah kararı vereceğiz. Memur maaşlarına ilişkin adım da zaten temmuz ayındaki görüşmelerde atılacak."