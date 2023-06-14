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https://sputniknews.com.tr/20230614/cinde-siddetli-ruzgar-tenteye-tutunan-insanlari-ucurdu-1072436568.html
Çin'de şiddetli rüzgar tenteye tutunan insanları uçurdu
Çin'de şiddetli rüzgar tenteye tutunan insanları uçurdu
Çin’in Hubei eyaletine bağlı Yichang kentinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir restoranda insanlar tenteyle birlikte havalandı. 14.06.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
çin
tente
rüzgar
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Çin’in Hubei eyaletine bağlı Yichang kentine bağlı Yiling semtinde şiddetli rüzgâr etkili oldu. Rüzgarda bir restoranın bahçesinde bulunan tente hareket etmeye başladı. Restoran ve müşteriler tentenin uçmasını önlemek için tenteyi tutmaya çalışsa da başarılı olamadı. Şiddetli rüzgâr nedeniyle tenteyle birlikte insanlar da havaya uçtu. En az 10 kişi tenteyle birlikte havalanırken 2 kişinin yere düştüğü görüldü. O esnada restorandaki masa ve sandalyeler de dağıldı.Tenteyle birlikte savrulan kişilerden birinin restoranın sahibi olduğu ve şu an hastanede tedavi gördüğü ifade edilirken olayda başka yaralanan olmadı.
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Çin'de şiddetli rüzgar tenteye tutunan insanları uçurdu
Çin'de şiddetli rüzgar tenteye tutunan insanları uçurdu
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Çin'de şiddetli rüzgar tenteye tutunan insanları uçurdu

14:48 14.06.2023 (güncellendi: 15:33 14.06.2023)
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Çin’in Hubei eyaletine bağlı Yichang kentinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir restoranda insanlar tenteyle birlikte havalandı.
Çin’in Hubei eyaletine bağlı Yichang kentine bağlı Yiling semtinde şiddetli rüzgâr etkili oldu.
Rüzgarda bir restoranın bahçesinde bulunan tente hareket etmeye başladı. Restoran ve müşteriler tentenin uçmasını önlemek için tenteyi tutmaya çalışsa da başarılı olamadı.
Şiddetli rüzgâr nedeniyle tenteyle birlikte insanlar da havaya uçtu. En az 10 kişi tenteyle birlikte havalanırken 2 kişinin yere düştüğü görüldü. O esnada restorandaki masa ve sandalyeler de dağıldı.
Tenteyle birlikte savrulan kişilerden birinin restoranın sahibi olduğu ve şu an hastanede tedavi gördüğü ifade edilirken olayda başka yaralanan olmadı.
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