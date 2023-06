https://sputniknews.com.tr/20230614/chp-grup-baskanvekili-basarir-yenilikse-bunu-uyelerden-baslayip-en-tepeye-kadar-yapmaliyiz-1072454437.html

CHP Grup Başkanvekili Başarır: Yenilikse bunu üyelerden başlayıp en tepeye kadar yapmalıyız

CHP Grup Başkanvekili Başarır: Yenilikse bunu üyelerden başlayıp en tepeye kadar yapmalıyız

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TİP Hatay Milletvekili seçilen tutuklu Can Atalay'ın, Anayasa Mahkemesi kararlarına göre bugün Meclis'te olması gerektiğini söyledi.Meclis Başkanı'ndan bir açıklama, tüm parti gruplarından da Atalay'ın tahliye olup Meclis'e gelmesi için bir refleks göstermesini beklediklerini ifade eden Başarır, Can Atalay'ın yerinin Meclis olduğunu belirtti.Mersin'de 15 yaşındaki bir çocuğun, Cumhurbaşkanı'nın bilboardlardaki resmine bıyık yaptığı ve hakaret içeren ifadeler yazdığı için tutuklandığını hatırlatan Başarır, 15 yaşındaki bir çocuğun cezaevinde olmasından Cumhurbaşkanı'nın rahatsız olmadığını öne sürdü. Başarır, bu durumu kınadığını ifade etti.Mersin'de, çevirme yapan iki polis memurunun, 2 yıl önce 27. Dönem AK Parti Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz tarafından hakarete uğradığını ve o zamandan beri açıkta olan bu polislerin ihraç edildiğini söyleyen Başarır, aslında kamu görevlilerine hakaret ettiği için Yılmaz'ın yargılanması gerektiğini savundu.Başarır, hiç kimsenin polise hakaret edemeyeceğini ifade ederek, 2 polisin ihraç edilmesiyle ilgili kararın İçişleri Bakanlığınca gözden geçirilmesini önerdi.'Derin bir yoksulluk var'Asgari ücretin belirleneceğini ancak ekonominin de durumunun ortada olduğunu anlatan Başarır, mahkemelerde kira, tahliye davalarının çok olduğunu ve binlerce insanın sokakta kalma tehdidiyle karşı karşıya bulunduğunu ileri sürdü.Başarır, bugün asgari ücretin "11 bin 500 lira mı, 12 bin lira mı, 14 bin lira mı olacak" şeklinde tartışıldığını ifade ederek, şöyle konuştu:TBMM Genel Kurulu'nun yemin töreninden sonra dün ilk kez toplandığını hatırlatan Başarır, Meclis Başkanlık Divanının oluşumunda Anayasa'nın ayaklar altına alındığını iddia etti.'Benim de sorumluluğum var'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "değişimin önünü açacağım" dediği ve bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştüğü hatırlatılarak değerlendirmesi sorulan Başarır, Cumhuriyet tarihinin en karanlık ve şartları en adil olmayan seçiminin yaşandığını; havuz medyasından kendilerine yönelik iftiralar atıldığını ve bu şartlarda seçime girdiklerini ileri sürdü. Başarır, seçimin sonucunda eleştiriler olduğunu ve eleştirileri kabul ettiğini belirterek, şöyle konuştu:Bir gazetecinin, Ekrem İmamoğlu'nun "adaylık çıkışı yaptığı" şeklindeki ifadesi üzerine Başarır, CHP'nin 85 milyon için önemli bir güvence olduğunu söyledi.Başarır, CHP'nin bu üzüntüden, bu tartışmadan bir an önce çıkması ve Türkiye'nin sorunlarına yönelmesi gerektiğine belirterek, şunları kaydetti:

