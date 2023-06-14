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Çağlayancerit cevizi AB coğrafi işaret belgesiyle tescillendi
Çağlayancerit cevizi AB coğrafi işaret belgesiyle tescillendi
Kahramanmaraş'ta ismini yetiştiği ilçeden alan Çağlayancerit cevizi, Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldı. 14.06.2023, Sputnik Türkiye
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ceviz
çağlayancerit
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avrupa birliği
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, gazetecilere, Çağlayancerit cevizinin kentte AB coğrafi işareti alan ilk ürün olduğunu söyledi.Cevizin katma değerinin artırılması için çalışmaların devam ettiğini, bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi ve DOĞAKA iş birliğiyle Çağlayancerit'e Ceviz İşleme ve Paketleme Tesisi kazandırıldığını anlatan Güngör, söz konusu tescilin ceviz için çok önemli olduğunu belirtti.Güngör, "2012 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilerek coğrafi işaret alan cevizimiz artık AB nezdinde de coğrafi işaret tesciline layık görüldü. 2020 yılında AB'ye yapmış olduğumuz başvurumuz, 3 yıllık görüşmeler neticesinde başarıyla sonuçlanarak AB resmi gazetesinde yayımlandı ve Çağlayancerit cevizimiz AB coğrafi işaret tescili aldı. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.Çağlayancerit cevizinin iriliği, iç beyazlığı, ince kabuklu oluşu, kendine özgü aroma yoğunluğu bakımından diğer yörelerde üretilen cevizden kalite ve tat bakımından çok büyük farklılıklar gösterdiğini vurgulayan Güngör, "Almış olduğumuz AB coğrafi işaret tesciliyle birlikte Çağlayancerit cevizimizin uluslararası tanınırlığı ve rekabet gücü artacak, iç talep ve ihracat potansiyeli güçlenecek, bölge ekonomisi ve istihdamına da katkı sağlayacaktır" dedi.
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ceviz, çağlayancerit, avrupa, avrupa birliği, kahramanmaraş

Çağlayancerit cevizi AB coğrafi işaret belgesiyle tescillendi

20:43 14.06.2023
© AA / Veli MenekşeKahramanmaraş'ta ismini yetiştiği ilçeden alan Çağlayancerit cevizi, Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldı.
Kahramanmaraş'ta ismini yetiştiği ilçeden alan Çağlayancerit cevizi, Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2023
© AA / Veli Menekşe
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Kahramanmaraş'ta ismini yetiştiği ilçeden alan Çağlayancerit cevizi, Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldı.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, gazetecilere, Çağlayancerit cevizinin kentte AB coğrafi işareti alan ilk ürün olduğunu söyledi.
Cevizin katma değerinin artırılması için çalışmaların devam ettiğini, bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi ve DOĞAKA iş birliğiyle Çağlayancerit'e Ceviz İşleme ve Paketleme Tesisi kazandırıldığını anlatan Güngör, söz konusu tescilin ceviz için çok önemli olduğunu belirtti.
Güngör, "2012 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilerek coğrafi işaret alan cevizimiz artık AB nezdinde de coğrafi işaret tesciline layık görüldü. 2020 yılında AB'ye yapmış olduğumuz başvurumuz, 3 yıllık görüşmeler neticesinde başarıyla sonuçlanarak AB resmi gazetesinde yayımlandı ve Çağlayancerit cevizimiz AB coğrafi işaret tescili aldı. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.
Çağlayancerit cevizinin iriliği, iç beyazlığı, ince kabuklu oluşu, kendine özgü aroma yoğunluğu bakımından diğer yörelerde üretilen cevizden kalite ve tat bakımından çok büyük farklılıklar gösterdiğini vurgulayan Güngör, "Almış olduğumuz AB coğrafi işaret tesciliyle birlikte Çağlayancerit cevizimizin uluslararası tanınırlığı ve rekabet gücü artacak, iç talep ve ihracat potansiyeli güçlenecek, bölge ekonomisi ve istihdamına da katkı sağlayacaktır" dedi.
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