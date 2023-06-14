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https://sputniknews.com.tr/20230614/bmgk-nefret-soylemi-ve-yabanci-dusmanliginin-catismayi-tetikledigini-kabul-eden-tasariyi-onayladi-1072462374.html
BMGK nefret söylemi ve yabancı düşmanlığının çatışmayı tetiklediğini kabul eden tasarıyı onayladı
BMGK nefret söylemi ve yabancı düşmanlığının çatışmayı tetiklediğini kabul eden tasarıyı onayladı
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 'nefret söylemi, ırkçılık, yabancı düşmanlığı, hoşgörüsüzlük' gibi hususların çatışma başlatabileceğini belirten... 14.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-14T23:54+0300
2023-06-14T23:55+0300
dünya
bmgk
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
nefret söylemi
ırkçı hareket
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Nefret söylemi ve yabancı düşmanlığının çatışmayı tetiklediğini kabul eden tasarı BMGK'da oy birliğiyle kabul edildi.Kararda, devletler, uluslararası ve bölgesel örgütlerin açık bir şekilde şiddet, nefret söylemi ve ayrımcılığın neden olduğu aşırılığı kınaması gerektiği belirtilirken, "Üye ülkeler dinler ve kültürler arası diyaloğun barış ve kalkınmaya olan önemli katkısını gözetmeli" ifadesine yer verildi.Tüm üye ülkelerin, insan hakları ve temel özgürlükleri koruma ve teşvik etmesi gerektiği aktarılan kararda, eğitim sistemlerinin de barışa hizmet etmesi gerektiğinin altı çizildi.Kararda, BM Genel Sekreteri'nin bir yılda bu kararın uygulanmasına ilişkin bir rapor hazırlaması talep edilirken, 'nefret söylemi, ırkçılık, yabancı düşmanlığı, hoşgörüsüzlük' gibi hususların çatışma başlatabileceği, tırmandırabileceği ve tekrarına yol açabileceği teyit edildi.
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bmgk, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), nefret söylemi, ırkçı hareket

BMGK nefret söylemi ve yabancı düşmanlığının çatışmayı tetiklediğini kabul eden tasarıyı onayladı

23:54 14.06.2023 (güncellendi: 23:55 14.06.2023)
© AABirleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), BM Lübnan Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) görev süresinin bir yıl daha uzatılmasını onayladı.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), BM Lübnan Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) görev süresinin bir yıl daha uzatılmasını onayladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2023
© AA
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 'nefret söylemi, ırkçılık, yabancı düşmanlığı, hoşgörüsüzlük' gibi hususların çatışma başlatabileceğini belirten karar tasarısını onayladı.
Nefret söylemi ve yabancı düşmanlığının çatışmayı tetiklediğini kabul eden tasarı BMGK'da oy birliğiyle kabul edildi.
Kararda, devletler, uluslararası ve bölgesel örgütlerin açık bir şekilde şiddet, nefret söylemi ve ayrımcılığın neden olduğu aşırılığı kınaması gerektiği belirtilirken, "Üye ülkeler dinler ve kültürler arası diyaloğun barış ve kalkınmaya olan önemli katkısını gözetmeli" ifadesine yer verildi.
Tüm üye ülkelerin, insan hakları ve temel özgürlükleri koruma ve teşvik etmesi gerektiği aktarılan kararda, eğitim sistemlerinin de barışa hizmet etmesi gerektiğinin altı çizildi.
Kararda, BM Genel Sekreteri'nin bir yılda bu kararın uygulanmasına ilişkin bir rapor hazırlaması talep edilirken, 'nefret söylemi, ırkçılık, yabancı düşmanlığı, hoşgörüsüzlük' gibi hususların çatışma başlatabileceği, tırmandırabileceği ve tekrarına yol açabileceği teyit edildi.
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